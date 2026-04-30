Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Natálie Brabcová
  13:11
Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a Kamila v podání Zuzany Kajnarové. | foto: instagramový účet: @roman.vojtek

Když se řekne seriál Vyprávěj, většině lidí se vybaví retro atmosféra a rodinné drama. Jedna z postav zamíchala dějem možná víc než ostatní a přitom vůbec neměla dostat prostor.

Postava Kamily Ptáčkové vznikla původně jako drobná epizodní role. Scenárista Rudolf Merkner ji popisuje jako starší závistivou ženu, která měla škodit Janě v účtárně. Nic víc. Žádná velká linka, žádné drama.

Jenže pak přišlo obsazení.

Děti se mnou nemluví, protože mě neslyší, říká herečka Zuzana Kajnarová

Roli získala Zuzana Kajnarová. „Byla to krásná mladá herečka s obrovskýma nádhernýma očima, andělskou tváří a okouzlujícím úsměvem,“ vzpomíná scenárista Rudolf Merkner. Přiznal, že když ji viděl ve střižně, bylo jasno. Postava se začala rozvíjet úplně jinak, než bylo v plánu. Začala žít svým vlastním životem.

Z původně malé postavy se tak postupně stala výrazná figura, která závidí, manipuluje okolí a výrazně zasahuje do vztahů. A právě tady přišel moment, který si diváci pamatují dodnes.

Syn starší než matka a podivný věk rodičů. Jakými paradoxy mate seriál Vyprávěj

Kamilina linka postupně vyústila až ve vztah s Karlem, jehož roli ztvárnil Roman Vojtek. Karel se v té době potýkal s krizí v manželství a právě toho Kamila využila. Podle scenáristy šlo o záměr ukázat situaci, která je až nepříjemně reálná. Někdo láká, někdo podlehne. A reakce diváků? Velmi silné.

Mnozí Karlovi jeho rozhodnutí neodpustili dodnes.

