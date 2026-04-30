Když se řekne seriál Vyprávěj, většině lidí se vybaví retro atmosféra a rodinné drama. Jedna z postav zamíchala dějem možná víc než ostatní a přitom vůbec neměla dostat prostor.
Postava Kamily Ptáčkové vznikla původně jako drobná epizodní role. Scenárista Rudolf Merkner ji popisuje jako starší závistivou ženu, která měla škodit Janě v účtárně. Nic víc. Žádná velká linka, žádné drama.
Jenže pak přišlo obsazení.
|
Roli získala Zuzana Kajnarová. „Byla to krásná mladá herečka s obrovskýma nádhernýma očima, andělskou tváří a okouzlujícím úsměvem,“ vzpomíná scenárista Rudolf Merkner. Přiznal, že když ji viděl ve střižně, bylo jasno. Postava se začala rozvíjet úplně jinak, než bylo v plánu. Začala žít svým vlastním životem.
Z původně malé postavy se tak postupně stala výrazná figura, která závidí, manipuluje okolí a výrazně zasahuje do vztahů. A právě tady přišel moment, který si diváci pamatují dodnes.
|
Kamilina linka postupně vyústila až ve vztah s Karlem, jehož roli ztvárnil Roman Vojtek. Karel se v té době potýkal s krizí v manželství a právě toho Kamila využila. Podle scenáristy šlo o záměr ukázat situaci, která je až nepříjemně reálná. Někdo láká, někdo podlehne. A reakce diváků? Velmi silné.
Mnozí Karlovi jeho rozhodnutí neodpustili dodnes.