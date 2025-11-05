Z venkovních zahrádek v Madridu dva měsíce mizely židle, ztratilo se jich přes tisíc

Tereza Hrabinová
  5:00
V Madridu a okolí se během dvou měsíců ztratilo více než 1 100 židlí z venkovních zahrádek. Policie kvůli tomu zadržela sedm podezřelých.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Šest mužů a jedna žena skončili ve vazbě kvůli poměrně neobvyklému zločinu. Skupina zlodějů měla v noci systematicky krást židle z venkovních posezení restaurací a barů.

V srpnu a září letošního roku se podle policie dopustili nejméně 18 krádeží v Madridu a v městě Talavera de la Reina, které leží jihozápadně od španělské metropole. Celkově zmizelo více než 1 100 židlí, převážně kovových nebo plastových, a škoda byla vyčíslena na zhruba 60 tisíc eur, tedy přibližně 1,5 milionu korun.

Dovolená u moře ve Španělsku láká, ovšem místní mají smůlu. Ti na ni nemají

Ve Španělsku je běžné, že podniky nechávají židle a stoly přes noc venku – často naskládané do komínků, symbolicky přivázané řetězem. Ne vždy však dostatečně bezpečně, jak se ukázalo. Právě na takové provozovny se měla skupina zaměřit.

Podle vyšetřovatelů zboží zloději prodávali nejen ve Španělsku, ale také v Maroku a Rumunsku. Čelí tak nejen obvinění z krádeže, ale i z účasti v organizované zločinecké skupině. Zda byli napojeni na širší síť překupníků, zatím není jasné.

I když se krádež židlí může na první pohled zdát úsměvná, pro podnikatele znamená citelné ztráty. Cena jedné kvalitní židle se pohybuje v desítkách až stovkách eur, při stovkách kusů jde o značné náklady.

Podle španělských médií nejsou krádeže zahrádkového mobiliáře ve městech nijak výjimečné, zvlášť během léta, kdy jsou podniky otevřené dlouho do noci.

Zloději v Praze

Podobný případ řešila v září 2023 i Praha, kde z Mariánského náměstí zmizelo 10 stolků a 40 židlí.

Židle a stolky oživují místa, která nemají jiné využití, říká ředitel Kreativní Prahy

„Mobiliář nebyl svázán řetězem a správce se o něj dobře nestaral. V centrální Praze je mobiliář častěji svázán řetízky, jinak se je snažíme minimalizovat,“ uvedl Petr Peřinka, ředitel městské organizace Kreativní Praha, která spravuje projekt Pražské židle & stolky. Jednoduché černé židličky s červeným logem Prahy a bílým logem projektu jsou umístěny na více než 120 místech po celé metropoli, například před Veletržním palácem, v parku na Pankráci nebo před Komunitním prostorem Smíchov.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

1. listopadu 2025  22:23

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

28. října 2025  21:34

Řád bílého lva

Řád bílého lva je nejvyšší státní vyznamenání České republiky. Z rukou prezidenta jej získávají osobnosti, jež se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužily o stát. Zatímco cizím státním příslušníkům se...

23. října 2025  17:21

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

23. října 2025  7:50

Kolíčkový den 2025

Kolíčkový den je sbírka Nadace Jedličkova ústavu, která se koná ve středu 22. října 2025. Jejím cílem je vybrat peníze na podporu dětí a mladých lidí s postižením a také šířit osvětu pro lepší...

21. října 2025  14:30

Podzimní prázdniny 2025: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2025 těšit na pětidenní volno.

21. října 2025  9:13

Dušičky, Památka zesnulých, svátek Všech svatých

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

20. října 2025  17:45

Metro D: trasa, stanice, termín dokončení

Čtvrtá linka pražského metra zamíří z centra na jih města. V první části, jež by se cestujícím měla otevřít nejdříve v roce 2031, propojí Pankrác s Písnicí. Druhým budovaným úsekem bude prodloužení...

20. října 2025  11:10

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.