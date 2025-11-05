Šest mužů a jedna žena skončili ve vazbě kvůli poměrně neobvyklému zločinu. Skupina zlodějů měla v noci systematicky krást židle z venkovních posezení restaurací a barů.
V srpnu a září letošního roku se podle policie dopustili nejméně 18 krádeží v Madridu a v městě Talavera de la Reina, které leží jihozápadně od španělské metropole. Celkově zmizelo více než 1 100 židlí, převážně kovových nebo plastových, a škoda byla vyčíslena na zhruba 60 tisíc eur, tedy přibližně 1,5 milionu korun.
|
Ve Španělsku je běžné, že podniky nechávají židle a stoly přes noc venku – často naskládané do komínků, symbolicky přivázané řetězem. Ne vždy však dostatečně bezpečně, jak se ukázalo. Právě na takové provozovny se měla skupina zaměřit.
Podle vyšetřovatelů zboží zloději prodávali nejen ve Španělsku, ale také v Maroku a Rumunsku. Čelí tak nejen obvinění z krádeže, ale i z účasti v organizované zločinecké skupině. Zda byli napojeni na širší síť překupníků, zatím není jasné.
I když se krádež židlí může na první pohled zdát úsměvná, pro podnikatele znamená citelné ztráty. Cena jedné kvalitní židle se pohybuje v desítkách až stovkách eur, při stovkách kusů jde o značné náklady.
Podle španělských médií nejsou krádeže zahrádkového mobiliáře ve městech nijak výjimečné, zvlášť během léta, kdy jsou podniky otevřené dlouho do noci.
Zloději v Praze
Podobný případ řešila v září 2023 i Praha, kde z Mariánského náměstí zmizelo 10 stolků a 40 židlí.
|
„Mobiliář nebyl svázán řetězem a správce se o něj dobře nestaral. V centrální Praze je mobiliář častěji svázán řetízky, jinak se je snažíme minimalizovat,“ uvedl Petr Peřinka, ředitel městské organizace Kreativní Praha, která spravuje projekt Pražské židle & stolky. Jednoduché černé židličky s červeným logem Prahy a bílým logem projektu jsou umístěny na více než 120 místech po celé metropoli, například před Veletržním palácem, v parku na Pankráci nebo před Komunitním prostorem Smíchov.