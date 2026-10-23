Z Nejdku až k nejnovějším BMW. Český příběh WITTE Automotive pokračuje

Komerční sdělení   14:06

ilustrační obrázek | foto: WITTE Automotive

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Začínali jako první zahraniční pobočka německé rodinné firmy. Dnes se v Česku podílejí na vývoji moderních automobilových technologií a vyrábějí komponenty pro světové automobilky. WITTE Automotive působí v České republice už od roku 1992 a její příběh ukazuje, jak se z jednoho závodu může stát důležité centrum mezinárodní skupiny.

Když v roce 1992 vznikla společnost WITTE Nejdek, šlo o významný milník nejen pro český automobilový průmysl, ale také pro samotnou německou společnost. Právě Nejdek se totiž stal její vůbec první zahraniční pobočkou a odstartoval postupnou mezinárodní expanzi.

O více než tři desetiletí později má WITTE Automotive v Česku silné zázemí v oblasti výroby, vývoje i moderních technologií. A především se podílí na projektech, které ukazují, jakým směrem se automobilový průmysl ubírá.

Od kufrových zámků k technologiím pro světové automobilky

Historie společnosti WITTE sahá až do roku 1899, kdy Ewald Witte založil v německém Velbertu firmu zaměřenou původně na výrobu kufrových zámků.

Do automobilového průmyslu společnost vstoupila v roce 1935, kdy začala dodávat dveřní kliky pro automobily, mimo jiné pro legendárního Volkswagena Brouka.

Od té doby se automobilový svět dramaticky proměnil. A s ním i technologie, které WITTE vyvíjí a vyrábí. Dnes se společnost specializuje na mechatronické zamykací, uzavírací a ovládací systémy pro významné světové výrobce automobilů.

Zásadní roli v tomto vývoji přitom sehrálo právě Česko.

Nejdek, Ostrov, Plzeň i Praha. Česko má ve skupině WITTE důležité místo

Z původní pobočky v Nejdku postupně vyrostla rozsáhlá síť českých pracovišť, která dnes zajišťují mnohem více než samotnou výrobu.

Tři provozy v Nejdku a Ostrově se věnují vývoji, zpracování plastů, montáži, prodeji i aftermarketu. Významnou součástí českého zázemí jsou také vývojové kanceláře v Plzni a Praze.

Technologické kompetence skupiny navíc posílila společnost IMA, zaměřená na vývoj elektroniky. WITTE v ní začala získávat podíl v roce 2018 a v roce 2021 ji plně převzala. IMA se zabývá mimo jiné elektronickou identifikací, přístupovými systémy a správou dat.

Právě propojení strojírenství, elektroniky a vývoje je pro současný automobilový průmysl stále důležitější. Moderní automobilové komponenty totiž musí kombinovat spolehlivost, bezpečnost, funkčnost i atraktivní design.

V Ostrově vznikají kliky pro novou generaci BMW

Jedním z nejvýraznějších příkladů technologických schopností WITTE Automotive je závod v Ostrově.

Výroba zde odstartovala v roce 2016 a Ostrov se stal prvním integrovaným závodem skupiny WITTE zaměřeným na lakované vnější dveřní kliky. Zpracování plastů, lakování a montáž zde tvoří vzájemně propojený výrobní proces.

Během deseti let se závod proměnil v moderní výrobní centrum, jehož produkty nacházejí uplatnění ve vozech významných světových automobilek.

Od března 2026 se zde vyrábí také technicky náročná vnější dveřní klika pro nové BMW iX3, které patří do nové generace vozidel BMW označované jako Neue Klasse.

Na první pohled může dveřní klika působit jako drobný detail. Ve skutečnosti však jde o technologicky propracovaný komponent, který musí propojit mechaniku, elektroniku, senzory i design.

Moderní kliky už totiž dávno neslouží pouze k mechanickému otevírání dveří. Jsou součástí komplexních systémů, které musí spolehlivě fungovat a zároveň přirozeně zapadnout do designu automobilu.

Úspěšné zahájení sériové výroby pro nové BMW tak představuje důležitý milník pro celý ostrovský tým.

A BMW rozhodně není jedinou automobilkou, pro kterou zde vznikají nové projekty. Závod se podílí také na projektech pro značky Volvo, Audi, Stellantis či Jaguar Land Rover, z nichž některé již byly zahájeny a další se připravují.

Nová výrobní hala otevírá prostor pro další růst

Rostoucímu významu ostrovského závodu odpovídají také investice do jeho rozvoje.

V březnu 2025 se areál rozšířil o novou výrobní halu Ostrov 2, která přináší další kapacity pro připravované automobilové projekty.

Budova byla navržena s důrazem na vysoké ekologické standardy, energeticky úsporné technologie a moderní výrobní i logistické procesy.

Investice tak nepředstavuje pouze rozšíření výrobních prostor. Vytváří také podmínky pro další technologický rozvoj a moderní pracovní prostředí.

Za moderními technologiemi stojí především lidé

Přestože automobilový průmysl stále více spoléhá na automatizaci, elektroniku a sofistikované výrobní technologie, klíčovou roli v něm nadále hrají zaměstnanci.

Právě jejich zkušenosti a odborné znalosti rozhodují o tom, zda se náročné požadavky automobilek podaří proměnit ve funkční produkt připravený pro sériovou výrobu.

Ve WITTE Automotive se na tom společně podílejí odborníci z výroby, vývoje, kvality, logistiky i projektového řízení.

Příběh WITTE Automotive v Česku tak není jen příběhem investic, nových výrobních hal a prestižních zakázek. Je především příběhem lidí, kteří od roku 1992 pomáhají budovat významné technologické zázemí mezinárodní automobilové skupiny.

Od první zahraniční pobočky v Nejdku až po současnou výrobu komponentů pro nejnovější BMW urazila společnost dlouhou cestu. A díky novým projektům a dalšímu rozvoji českých závodů její příběh pokračuje.

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