Z kostela sv. Vincence ukradli relikvii neocenitelné hodnoty. Patřila svatému

Autor:
  14:11
Z kostela svatého Vincence z Pauly v Paříži odcizili neznámí pachatelé náboženskou relikvii neocenitelné hodnoty, informovala agentura AFP s odvoláním na policii.

Kostel svatého Vincence z Pauly na náměstí Franze Liszta v Paříži | foto: Zairon CC-BY-SACreative Commons

Jde o medailon s kusem látky z tuniky svatého Vincence z Pauly. V kostele byl umístěný na podstavci ve skleněné vitríně. Na krádež upozornil správce kostela.

Zmizení cenného předmětu si všiml v sobotu kolem 19. hodiny. Medailon se musel ztratit mezi 8. a 18. hodinou, kdy je kostel na náměstí Franze Liszta v 10. pařížském obvodě otevřen veřejnosti.

„Je to samozřejmě významná relikvie. Svatý Vincenc z Pauly žil na území obce v 17. století, vykonal zde mnoho dobrého a sloužil chudým,“ uvedla farnost. To, že se kostel stal dějištěm krádeže, označila za velmi bolestivé.

Policie uvedla, že nyní nemá žádné vodítko, které by mohlo vést k identifikaci pachatele. Zloději relikvii ukradli pravděpodobně v sobotu během standardní otevírací doby kostela. Farnost však zatím omezení přístupu do svatostánku neplánuje.

