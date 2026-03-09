Jde o medailon s kusem látky z tuniky svatého Vincence z Pauly. V kostele byl umístěný na podstavci ve skleněné vitríně. Na krádež upozornil správce kostela.
Zmizení cenného předmětu si všiml v sobotu kolem 19. hodiny. Medailon se musel ztratit mezi 8. a 18. hodinou, kdy je kostel na náměstí Franze Liszta v 10. pařížském obvodě otevřen veřejnosti.
„Je to samozřejmě významná relikvie. Svatý Vincenc z Pauly žil na území obce v 17. století, vykonal zde mnoho dobrého a sloužil chudým,“ uvedla farnost. To, že se kostel stal dějištěm krádeže, označila za velmi bolestivé.
Policie uvedla, že nyní nemá žádné vodítko, které by mohlo vést k identifikaci pachatele. Zloději relikvii ukradli pravděpodobně v sobotu během standardní otevírací doby kostela. Farnost však zatím omezení přístupu do svatostánku neplánuje.