K úspěšnému výletu po práci je eliminace zbytečných mezikroků naprosto nezbytná. Jakmile se po skončení směny nejprve vrátíte do bytu pro výbavu, šance, že znovu odejdete do terénu, prudce klesá. Ranní odchod z domu tak vyžaduje jediné zavazadlo, které bezpečně pojme jak pracovní techniku, tak výbavu na podvečerní trasu.
Ergonomie pro dva světy
Skloubit elektroniku s turistickou výbavou klade specifické nároky na konstrukci zavazadla. Samotný notebook společně s plnou lahví na vodu váží kolem tří kilogramů. Uložit tuto zátěž do běžného městského batohu bez zpevněných zad vede k přetěžování krční páteře a nadměrnému pocení.
Sportovní turistické batohy konstruované pro hybridní využití kombinují odvětraný zádový systém, pevný hrudní pás a odpružené uložení pro elektroniku. Příkladem tohoto inženýrského přístupu je třeba řada Quechua NH Escape 500. Její hlavní přednost spočívá ve zvýšeném dnu kapsy na notebook: počítač tak při odložení zavazadla nedosedá přímo na zem a zůstává chráněn i při pohybu na nerovném povrchu. Samostatná vnější kapsa navíc drží láhev s vodou ve svislé poloze mimo prostor s elektronikou.
Při plánování trasy je však nutné respektovat limity tohoto vybavení. Městsko-turistické modely jsou navrženy pro zpevněné příměstské stezky, lesní cesty a nenáročný terén. Na náročné skalní výstupy nebo vysokohorskou turistiku patří specializované krosny s odlišně posunutým těžištěm.
Co přibalit do hybridního zavazadla
- Náhradní svrchní vrstva: Funkční triko z merino vlny nebo syntetiky a lehká větruodolná bunda s vodoodpudivou úpravou.
- Hydratace a rychlá energie: Nerezová či plastová láhev na vodu a hrst ořechů nebo energetická tyčinka.
- Bezpečnostní základ: Dobitá kompaktní čelovka pro případ, že se podvečerní návrat protáhne do tmy.
- Ochrana techniky: Lehké nepromokavé pouzdro na notebook nebo integrovaná pláštěnka na batoh pro případ náhlé letní přeháňky.
Kde vybrat spolehlivou výbavu
Univerzální turistické batohy s polstrovanými kapsami na notebook i ergonomicky tvarovaným zádovým systémem pořídíte u každého osvědčeného prodejce sportovní výbavy, jako je třeba Decathlon a podobně. Vybrané modely nabízí praktické vnitřní organizéry, které oddělí náhradní oblečení či obuv od pracovních dokumentů a elektroniky.
Proměnit všední pracovní podvečer v plnohodnotný zážitek v přírodě nevyžaduje složitou logistiku. Stačí ráno správně sbalit jedno univerzální zavazadlo a po zaklapnutí počítače vyrazit rovnou na stezku. Pojďte do toho!