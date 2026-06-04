Vysokou školu můžete studovat i v Klatovech. Bez přijímaček a dojíždění

Komerční sdělení   9:44
Už od roku 2003 mohou zájemci studovat vysokou školu v Klatovech. Vysokoškolské studium ve studijním programu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ zde ve svém Konzultačním středisku zajišťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.

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Ilustrační obrázek | foto: Úhlava

Jak probíhá studium v Klatovech? Kombinovaná forma vhodná i při zaměstnání

Výuka se koná o sobotách a nedělích, nikoli každý víkend, ale zhruba jednou za dva až tři týdny. Vzhledem k tomu, že studenti si mohou přímo ve středisku zakoupit také potřebnou literaturu a využívají veškeré on-line informační zdroje univerzity, jsou jejich cesty do kampusu České zemědělské univerzity v Praze omezeny na minimum. Do Prahy musejí pouze v případě opravných zkoušek a následně ke státním závěrečným zkouškám.

Středisko má řádnou akreditaci, a proto veškeré přednášky probíhají v Klatovech, stejně tak jako první termíny zkoušek. Přednášet a zkoušet tam dojíždějí přímo pedagogové PEF ČZU v Praze. V případě úspěšného studia získají posluchači po třech letech titul bakalář, po dalších dvou letech pak titul inženýr.

Studium vysoké školy přímo v Konzultačním středisku v Klatovech je možné díky spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a obecně prospěšné společnosti Úhlava. „S touto vysokou školou jsme navázali úzkou spolupráci už v roce 2002. Na samém začátku bylo naším cílem přiblížit vysokoškolské studium zájemcům z regionu. Kombinovaná forma studia o víkendech je vhodná pro studenty při zaměstnání. V poslední době pozorujeme, že se hlásí stále více absolventů středních škol, kteří hned po maturitě začnou pracovat a současně studují vysokou školu,“ upřesňuje Ing. Jiří Hamhalter, vedoucí klatovského Konzultačního střediska PEF ČZU v Praze.

Pro koho je studium v Klatovech ideální?

  • pracující studenti
  • absolventi středních škol
  • lidé z regionu Plzeňského kraje

Jak se přihlásit na vysokou školu v Klatovech?

Příjem přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia probíhá každoročně od ledna do září. Pro přijetí ke studiu se neskládají přijímací zkoušky a na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi i jiných vysokých škol, nemusí jít pouze o studenty klatovského střediska. Studium je vždy z první poloviny placené, druhou polovinu studia lze již absolvovat bezplatně. Pro přihlášení stačí vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku (Odkaz) na internetových stránkách České zemědělské univerzity v Praze.

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Kde najít více informací o studiu v Klatovech?

Veškeré informace o studiu (Odkaz) jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti Úhlava, o. p. s. Zájemci zde najdou také informace o jejích dalších aktivitách.

Celoživotní vzdělávání v Plzeňském kraji: kurzy, univerzita třetího věku i programy pro děti

Společnost Úhlava, o. p. s. působí v oblasti vzdělávání již od svého vzniku v roce 2002. Její nabídka je určena nejen zájemcům o vysokoškolské studium.

  • Děti:

Pro děti pořádá například Dětskou technickou univerzitu (ve spolupráci s Fakultou strojní ZČU v Plzni a s klatovskými středními školami) nebo Dětskou zemědělskou akademii (ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd) a výukové a zážitkové programy zaměřené na technické vzdělávání, životní prostředí a zemědělství.

  • Dospělí:

Pro dospělé nabízí další profesní vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních a rekvalifikačních programech i kurzy zájmového vzdělávání.

  • Senioři:

Seniorům a invalidním důchodcům je určeno studium Univerzity třetího věku organizované ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. V nabídce jsou také kurzy tzv. Virtuální univerzity třetího věku, kterou zastřešuje naopak Česká zemědělská univerzita v Praze. Kromě uvedeného společnost rozvíjí i další aktivity zaměřené na podporu regionu.

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Vysokou školu můžete studovat i v Klatovech. Bez přijímaček a dojíždění

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Už od roku 2003 mohou zájemci studovat vysokou školu v Klatovech. Vysokoškolské studium ve studijním programu „Veřejná správa a regionální rozvoj“ zde ve svém Konzultačním středisku zajišťuje...

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