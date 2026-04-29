Sázející z okresu Westerwald ve spolkové zemi Porýní-Falc měl předplacené tipy do Eurojackpotu na delší období. A právě jeden z nich se ukázal jako výherní. Padl jackpot 703 600 eur, v přepočtu přes 17 milionů korun.
Jenže je tu háček.
Sázející muž ještě před samotným losováním zemřel. Tahy v Eurojackpotu si předplatil na čtyři týdny, vysvětlil provozoval loterie Lotto24. Proto vyvstala otázka, komu výhra vlastně patří?
Odpověď byla nakonec překvapivě jednoznačná. Protože byl tiket v době slosování stále platný, výhra automaticky spadá do dědictví. Nepropadá loterii a řeší se v rámci dědického řízení.
V tomto případě připadne celá částka manželce zesnulého. Pro rodinu to byla zpráva, která přišla v nejtěžší chvíli. Smutek ze ztráty blízkého člověka vystřídaly velmi silné emoce na opačném pólu.
„Ve chvíli, kdy nevěděli, co budoucnost přinese, přišla výhra jako znamení shůry. Tak to pozůstalí vnímali,“ řekla německému listu Bild mluvčí Lotto24 Kristin Spliethová.
V loterii Eurojackpot přitom nejde o nic jednoduchého. Sázející musí uhodnout pět čísel z padesáti a dvě dodatková. Šance na hlavní výhru je zhruba jedna ku 140 milionům.