Případ projednával soud ve městě Tui na severozápadě Španělska. Poslední červencový den roku 2022 si dva kolegové z práce společně koupili několik stíracích losů, mimo jiné hru „Mega Millonario“. Štěstí se usmálo na jednoho z nich, který získal hlavní výhru ve výši jednoho milionu eur (přibližně 25 milionů korun).
Muži si losy pořizovali pravidelně už několik let. Ústně se přitom dohodli, že pokud jeden z nich vyhraje, vyplatí druhému deset procent z jackpotu, v tomto případě tedy 100 tisíc eur (zhruba dva a půl milionu korun).
Po oznámení výhry společně slavili v restauraci, kde pracovali, a později také v podniku ve městě Tomiño. Nadšení však postupně vystřídal spor.
Nahraný telefonát jako důkaz
Když výherce slíbený podíl nevyplatil, jeho kolega se obrátil na soud. Výherce své rozhodnutí zdůvodňoval nesouhlasem dcery s rozdělením peněz a před soudem tvrdil, že žádná závazná dohoda neexistovala. Argumentoval především tím, že nebyla uzavřena písemně.
Soudkyně mu však nevyhověla. Podle španělského práva jsou ústní smlouvy platné, pokud lze prokázat jejich existenci i obsah. V tomto případě sehrály zásadní roli svědecké výpovědi a především nahraný telefonický rozhovor. V něm výherce opakovaně mluvil o dohodě a vysvětloval, proč zatím částku neposlal.
Soud proto rozhodl, že výherce musí kolegovi vyplatit 100 tisíc eur včetně zákonných úroků. Případ tak připomněl, že i ústní dohoda může být právně vymahatelná, pokud existují dostatečné důkazy o tom, že k ní skutečně došlo.