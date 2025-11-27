Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Hejno kosatek začalo pronásledovat tuleně. „Vypadalo to, jako by ho používali k tréninku – několikrát ho vyhodili z vody,“ napsal jeden z členů skupiny Smith Siromaskul. Posádka preventivně vypnula motor, aby nenarušovala přirozené chování zvířat.
Přibližně o půl hodiny později tuleň ve zjevné panice vyskočil přímo na palubu lodi. Zvíře zůstalo na palubě, zatímco kosatky kroužily kolem. Po patnácti minutách to však vzdaly a odpluly.
Skupina se následně rozhodla vrátit zpět ke břehu i s nezvyklým pasažérem na palubě. „Jakmile jsme se přiblížili ke břehu, tuleň se rozhodl, že se cítí dostatečně v bezpečí, a sám od sebe loď opustil,“ popsala na Facebooku Druckerová.