Vyčerpaný tuleň potřeboval zachránit před kosatkami. Vyskočil k lidem na palubu lodi

Tereza Hrabinová
  13:30
Skupina přátel okolo fotografky Charvet Druckerové se začátkem listopadu vydala na klidnou plavbu u pobřeží Caamanova ostrova v americkém státě Washington. Když zhruba 300 metrů od své lodi spatřili hejno kosatek, netušili, že se stanou svědky dramatického boje o přežití.

Hejno kosatek začalo pronásledovat tuleně. „Vypadalo to, jako by ho používali k tréninku – několikrát ho vyhodili z vody,“ napsal jeden z členů skupiny Smith Siromaskul. Posádka preventivně vypnula motor, aby nenarušovala přirozené chování zvířat.

Přibližně o půl hodiny později tuleň ve zjevné panice vyskočil přímo na palubu lodi. Zvíře zůstalo na palubě, zatímco kosatky kroužily kolem. Po patnácti minutách to však vzdaly a odpluly.

Skupina se následně rozhodla vrátit zpět ke břehu i s nezvyklým pasažérem na palubě. „Jakmile jsme se přiblížili ke břehu, tuleň se rozhodl, že se cítí dostatečně v bezpečí, a sám od sebe loď opustil,“ popsala na Facebooku Druckerová.

