Všichni by ho chtěli doma. Nejmenší kůň na světě vypadá jako větší plyšák

Tereza Hrabinová
  7:00
Vypadá majestátně jako Beyoncé s rozfoukanou hřívou. Jen je o něco chlupatější a měří v kohoutku pouhých 52,6 centimetru. Ale rozhodně o sobě ví, že je hvězda. Nejmenší žijící kůň na světě, hřebec jménem Pumuckel, si právem vysloužil zápis v Guinnessově knize rekordů.

Pumuckel je o více než čtyři centimetry menší než předchozí držitel rekordu Bombel z Polska, který měřil 56,7 cm. | foto: Guinness World Records archiv

Malý koník žije na statku v Německu. Dorostl sotva do výšky zahradní židle, ale má sebevědomí zvířete desetkrát většího. Nedávno se objevil také v televizním pořadu Guinness World Records – Die Grosse Show der Weltrekorde, kde jako čtyřnohá celebrita pomáhal předávat certifikáty.

Když se zrovna nepohybuje v kruzích showbyznysu, Pumuckel si bez problémů ušpiní kopyta tím, že na farmě pomáhá své majitelce Carole Weidemannové. Spolu s ní také navštěvuje domovy seniorů, hospice, školy i zařízení pro lidi se zdravotním postižením. Je totiž vycvičen jako terapeutický kůň a svým přívětivým chováním pomáhá zlepšovat náladu i zdraví těm, kteří to potřebují.

guinnessworldrecords

A tiny horse with big dreams clip clops into the record books ♥️ Pumuckel, who lives in Germany, measures just 52.6 cm (21.1 in) to the withers, but he has the confidence of an animal 10 times his size.

Being given the star treatment he deserves, @pumuckel_w recently appeared on our German TV show, 'Guinness World Records - Die Grosse Show der Weltrekorde', to help hand out certificates as a glamorous assistant.

The tiny trotter is trained as a therapy horse and regularly visits nursing homes, hospices, schools and facilities for people with disabilities.

“He has a very lovable character,” says his owner Carola Weidemann. “He’s incredibly good with children, he loves being scratched and cuddled. Pumuckel loves being the centre of attention.”

Click the link in our bio to read and watch more

25. listopadu 2025 v 22:39, příspěvek archivován: 4. prosince 2025 v 13:32
oblíbit odpovědět uložit

Pumuckel zbožňuje mrkev a jablka. „Má velmi milou povahu. Umí to s dětmi, užívá si drbání a mazlení,“ říká Carola. Když si ho v říjnu 2020 přivezla domů, bylo mu teprve pět měsíců, měřil pouhých 47 cm a nevážil ani 20 kilogramů. Dnes už je větší, ale jen o kousek. Stále překvapuje svým miniaturním vzrůstem, který není výsledkem šlechtění, ale jak Carola říká, spíše „rozmarem přírody“.

Jméno Pumuckel dostal podle pohádkové postavy, kterou Němci milují už více než padesát let. Spisovatelka Ellis Kautová tak pojmenovala malého, zrzavého, nezbedného skřítka, kterého vidí jen mistr truhlář Eder, u nějž žije. Původně skřítek Pumuckel vznikl jako postava pro dětské rozhlasové pořady, později přešel do knih, komiksů a velmi populárního TV seriálu. V německy mluvících zemích je to slavná postavička srovnatelná s českým Krtečkem a nebo Patem a Matem.

Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Martin Cihlář

Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.

6. prosince 2025

3. prosince 2025  8:45

