Malý koník žije na statku v Německu. Dorostl sotva do výšky zahradní židle, ale má sebevědomí zvířete desetkrát většího. Nedávno se objevil také v televizním pořadu Guinness World Records – Die Grosse Show der Weltrekorde, kde jako čtyřnohá celebrita pomáhal předávat certifikáty.
Když se zrovna nepohybuje v kruzích showbyznysu, Pumuckel si bez problémů ušpiní kopyta tím, že na farmě pomáhá své majitelce Carole Weidemannové. Spolu s ní také navštěvuje domovy seniorů, hospice, školy i zařízení pro lidi se zdravotním postižením. Je totiž vycvičen jako terapeutický kůň a svým přívětivým chováním pomáhá zlepšovat náladu i zdraví těm, kteří to potřebují.
Pumuckel zbožňuje mrkev a jablka. „Má velmi milou povahu. Umí to s dětmi, užívá si drbání a mazlení,“ říká Carola. Když si ho v říjnu 2020 přivezla domů, bylo mu teprve pět měsíců, měřil pouhých 47 cm a nevážil ani 20 kilogramů. Dnes už je větší, ale jen o kousek. Stále překvapuje svým miniaturním vzrůstem, který není výsledkem šlechtění, ale jak Carola říká, spíše „rozmarem přírody“.
Jméno Pumuckel dostal podle pohádkové postavy, kterou Němci milují už více než padesát let. Spisovatelka Ellis Kautová tak pojmenovala malého, zrzavého, nezbedného skřítka, kterého vidí jen mistr truhlář Eder, u nějž žije. Původně skřítek Pumuckel vznikl jako postava pro dětské rozhlasové pořady, později přešel do knih, komiksů a velmi populárního TV seriálu. V německy mluvících zemích je to slavná postavička srovnatelná s českým Krtečkem a nebo Patem a Matem.