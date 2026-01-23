Vše pro lajky na sítích? Influencer vjel do obchodu na koni a nechal ho se vyprázdnit

Americký řetězec Target zažil letos v lednu nečekané divadlo. Do jedné z jeho prodejen vjel muž se ženou na koni. Nešlo o reklamní akci ani natáčení westernu, ale o zjevný pokus o virální slávu na sociálních sítích.

Zákazníci procházeli mezi regály se zbožím a najednou se ocitli uprostřed bizarní podívané. Uličkami obchodu se prošel kůň a na něm influencer a tiktoker Stephen Harmon. Reakce přihlížejících byly plné úžasu a překvapení, jedna z nakupujících si koně pohladila.

Během okružní jízdy supermarketem však kůň vykonal potřebu přímo na podlahu. Na záznamu je slyšet rozhořčený hlas zaměstnance: „Co to děláte? Okamžitě s tím koněm ven!“ Ochranka nakonec aktéry po zhruba dvou minutách z obchodu vyvedla. Harmon na koni projel celou prodejnu.

Podle reakcí pod jeho videem na sociálních sítích však pobavil jen menší část veřejnosti. Častější je odsouzení, co všechno jsou lidé schopni udělat pro popularitu na sítích a pro více lajků.

V amerických supermarketech se totiž podobné výstřelky stávají čím dál častěji. Podle dostupných veřejných databází a online přehledů je to několik desítek případů za posledních pět let.

Stephen Harmon vystupuje na sociálních sítích pod přezdívkou @cowboyatheart82, tedy něco jako pravověrný kovboj. Jízdu na koni natočil i v jiných prodejnách, například v Tractor Supply, odkud ho také vykázali. O tom, že by američtí kovbojové cítili zvláštní právo mít povolený vjezd na koni kamkoliv, kde ostatním stačí chodit po vlastních, se žádná americká média nezmiňují.

