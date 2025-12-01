Největší sněhová vločka v historii spadla v lednu 1887 nad údolím řeky Clark Fork u města Missoula v americkém státě Montana. Podle svědectví rančera Matta Colemana dosahovala průměru 38 centimetrů a byla silná asi 20 centimetrů. Je zapsaná v Guinnessově knize rekordů i se svědectvím onoho farmáře. „Byla větší než rendlík na mlíko,“ tvrdil.
Přibližně 38 cm má například:
Sníh je skutečný zázrak přírody. Sněhová vločka se skládá z bezpočtu malinkých ledových krystalů a každá z nich je neopakovatelná.
Krystaly se během letu atmosférou spojují do větších shluků. Největší jednotlivý krystal, který kdy někdo zdokumentoval, měl 10 milimetrů. Spatřil ho americký fyzik Kenneth Libbrecht v Kanadě v prosinci 2003.
Většina meteorologů se shoduje, že obří vločky, které můžeme vidět na vlastní oči, jsou ve skutečnosti shluky několika vloček. A ty největší mohou dosahovat v průměru 10 až 20 centimetrů.
Běžně ale vločky mají velikost kolem půl centimetru a hmotnost asi čtyři miligramy.
Pod mikroskopem je každá sněhová vločka průsvitná a bezbarvá, podobně jako čistý led. Bílou barvu sněhu vytváří až světlo, které se na jejích drobných ploškách láme a rozptyluje do všech stran, takže pak na slunci doslova září.
Ale někdy je sníh zbarvený víc do modra – to se stává hlavně, když je ve tlusté vrstvě. V tomto případě totiž vrstvy sněhu působí jako jakýsi filtr a absorbují více červeného než modrého světla. „Ostatně stačí se někdy zaměřit na stopu v hlubokém sněhu a srovnat její barvu s okolní zasněženou krajinou,“ popisuje meteorolog České televize Michal Žák.