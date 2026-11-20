Jaké jsou skryté náklady vlastního pracovního oblečení?
Při pořizování vlastních pracovních oděvů nestačí počítat pouze s jejich nákupem. Musíte řešit jejich evidenci a skladování, praní a opravy, při obměně personálu nákup nových kusů i likvidaci starých – a tak stále dokola. Náklady se navíc mohou výrazně měnit a údržba oděvů zatěžuje personál.
Pokud necháte zaměstnance, aby si pracovní oděvy prali sami doma, tyto starosti si sice ušetříte, ale vystavujete se dalším rizikům. Nikdy totiž nebudete mít jistotu, že jejich údržba odpovídá hygienickým požadavkům provozu. Nevhodné praní, sušení nebo skladování může vést ke kontaminaci oděvů a následně i potravin – a za to, že jsou v podniku dodržovány požadavky na bezpečnost potravin a hygienu, přitom odpovídá provozovatel.
V neposlední řadě je potřeba zmínit i spokojenost zaměstnanců. Pokud je budete nutit, aby po dlouhé a náročné směně věnovali svůj volný čas údržbě pracovního oděvu, jejich motivace a loajalita mohou rychle klesat.
Jak funguje pronájem pracovních oděvů v praxi?
Vhodným řešením může být servisní pronájem pracovních oděvů pro hotely a restaurace, díky kterému budou mít vaši zaměstnanci vždy dostatek čistých oděvů v šatní skříňce.
Pronájmem textilu pro gastro provozy se zabývá například společnost Lindström. Její pracovníci zajistí vše od návrhu kolekce oděvů přes výrobu na míru pro každého zaměstnance až po praní, opravy, pravidelné závozy a výměny poškozených kusů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb. ukládá provozovnám, aby jejich zaměstnanci nosili čistý pracovní oděv a podle potřeby ho měnili i během směny. Servisní pronájem pomáhá tento požadavek plnit: čisté oděvy jsou vždy připravené v šatně a Lindström k tomu nabízí reporty v aplikaci eLindström. Vy si pouze řeknete, jak mají oděvy vypadat a jak často je chcete měnit. O vše ostatní se postará Lindström.
Kdy může být pronájem oděvů pro restauraci výhodnější?
Důležitá je samozřejmě i ekonomická stránka. V případě pronájmu platíte pravidelný servisní poplatek, takže máte náklady pod kontrolou a neřešíte nákup nových kusů ani opravy. Pokud už nějaký oděv nelze opravit, Lindström jej ekologicky zrecykluje a automaticky vymění za nový. Platíte tedy vždy pouze za oděvy, které skutečně využíváte.
To je obzvláště zajímavé pro provozy s vysokou fluktuací a sezónními výkyvy. Při obměně personálu změníte v aplikaci eLindström parametry služby nebo přiobjednáte nové kusy pro brigádníky. Jakmile je přestanete potřebovat, jednoduše je vrátíte. Žádné nákupy, skladování ani složitá evidence.
Kdy se pronájem pracovních oděvů nevyplatí?
Plný pronájem pracovních oděvů se nemusí vyplatit velmi malým provozům do přibližně deseti zaměstnanců, které mají vlastní zázemí a stálý tým. Pokud máte nízkou fluktuaci a praní pracovního oblečení pro vás nepředstavuje nadměrnou zátěž, skryté náklady nejsou vysoké a vlastní oděvy mohou být výhodnější než pronajaté.
I menším provozům ale může dávat smysl gastrobalíček, ve kterém si pronajmete jen část textilu, například zástěry, kuchyňské utěrky a čisticí rohož.
Jak spočítat náklady na pořízení a údržbu vlastních pracovních oděvů?
Při rozhodování zvažte celkové náklady v dlouhodobém horizontu. Spočítejte si alespoň roční výdaje za nákup a pravidelnou údržbu oděvů i související personální a režijní náklady. Pak si můžete snadno porovnat, zda je pro vás pronájem výhodný i finančně.
- Nákup oděvů: počet zaměstnanců × počet sad na jednoho zaměstnance × cena sady oděvů
- Rezerva: náhrady ztracených a poškozených kusů, zásoba pro nové zaměstnance a sezónní brigádníky
- Režijní náklady na praní, žehlení a sušení: počet pracích cyklů ročně × náklady na energie a prací prostředky na jeden cyklus
- Personální náklady na praní, žehlení a sušení: počet pracích cyklů ročně × čas zaměstnance na jeden cyklus (naložení, sušení, žehlení, skládání) × hodinová sazba zaměstnance
- Personální náklady na administrativu: počet hodin ročně × hodinová sazba zaměstnance (kontrola a evidence oděvů, objednávky, logistika, zajištění personálu na praní a opravy, sledování hygienických norem a příprava reportů pro hygienické kontroly)
- Další náklady: roční náklady na opravy poškozených kusů (práce a materiál), provoz prádelny a skladu pracovních oděvů (nájem, osvětlení, vytápění), amortizace pračky a dalšího zařízení
Kolik stojí pronájem pracovních oděvů?
Cena pronájmu pracovních oděvů je vždy individuální a odvíjí se od zvolené kolekce, počtu kusů a frekvence výměny. Pro přesnější představu si proto nechte vypracovat nezávaznou nabídku na míru nebo vyzkoušejte online konfigurátor Vyber & Obleč.
Gastro oděvy, čisticí rohože i utěrky od jednoho dodavatele. Vyzkoušejte výhodné balíčky služeb
Lindström kromě oděvů pronajímá i čisticí a ergonomické rohože na míru a kuchyňské utěrky. Veškerý textil tak můžete za výhodnou cenu svěřit jednomu dodavateli, který zajistí jeho profesionální údržbu.
Například v balíčku Basic získáte za cenu již od 369 Kč za 28 dní pronájmu:
● 1 čisticí rohož (výměna 1× 28 dní)
● 5 kuchyňských utěrek (výměna 1× týdně)
● 3 pracovní zástěry (výměna 1× týdně)
Gastrobalíček Economy (599 Kč za 28 dní) obsahuje navíc 3 pracovní trička s týdenní výměnou, gastrobalíček VIP (999 Kč za 28 dní) i pracovní kalhoty.
Oděvy i čisticí rohože Lindström můžete opatřit svým logem, čímž podpoříte svoji značku hned u vstupu. Správně navržená a pravidelně udržovaná čisticí zóna zlepšuje nejen vzhled vaší restaurace, ale i bezpečnost – kromě nečistot zachytí i vlhkost z obuvi, která zvyšuje riziko uklouznutí a úrazů.
Zaujaly vás výhody pronájmu pracovního textilu? Prohlédněte si nabídku zvýhodněných balíčků pro gastroprovozy a přenechte starosti s údržbou oděvů, rohoží a utěrek profesionálům.