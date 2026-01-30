Vlastní chov švábů zajistí vašim zvířatům špičkovou kondici a vám absolutní soběstačnost v krmení

Chov krmného hmyzu je pro každého chovatele terarijních zvířat obrovskou výhodou. Nejenže máte neustále po ruce kvalitní a čerstvou potravu pro své chovance, ale také získáváte plnou kontrolu nad jejich výživou a kondicí. Mezi nejméně náročné a nejefektivnější druhy krmného hmyzu patří švábi, zejména populární šváb argentinský (Blaptica dubia). Tento průvodce vás provede vším, co potřebujete vědět pro úspěšný start a udržení vlastního chovu švábů.

Vlastní chov švábů | foto: terasvet.cz

Proč je chov švábů tak výhodný

Oproti cvrčkům nebo sarančatům má několik klíčových výhod, které ocení jak začínající, tak zkušení teraristé. Jedním z hlavních benefitů je jejich tichost. Na rozdíl od cvrčků švábi nevydávají žádné zvuky, což je činí ideálními pro chov v bytových podmínkách. Další podstatnou výhodou je, že druhy jako Blaptica dubia nedokáží lézt po hladkých površích, jako je sklo nebo plast. To minimalizuje riziko úniku a následného nechtěného zabydlení ve vaší domácnosti. Navíc jsou velmi odolní a prosperují i při minimální péči, což výrazně snižuje časovou náročnost jejich chovu. Z nutričního hlediska představují pro plazy a další hmyzožravá zvířata vysoce výživnou potravu bohatou na bílkoviny.

Jak vybrat správný druh švába pro váš chov

Na světě existuje více než 4 000 druhů švábů, ale pro krmné účely se jich využívá jen několik. Každý druh má svá specifika, a proto je důležité vybrat ten, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a podmínkám.

Šváb argentinský (Blaptica dubia) je nejoblíbenější volbou

Šváb argentinský je bezesporu nejčastěji chovaným druhem krmného švába. Dospělí jedinci dorůstají velikosti okolo 4 až 4,5 cm. Jedná se o ovoviviparní druh, což znamená, že samice rodí živá mláďata. Za příznivých podmínek může jedna samice porodit 20 až 40 nymf měsíčně. U tohoto druhu je patrný pohlavní dimorfismus – samečci mají plně vyvinutá křídla pokrývající celé tělo, zatímco samice mají jen krátké pahýly křídel. I přes přítomnost křídel však samci nedokáží létat, pouze je využívají k tlumení pádu. Jejich popularita pramení z již zmíněných výhod: neschopnost lézt po hladkých stěnách, tichost a vysoká nutriční hodnota.

Další vhodné druhy pro chov

  • Šváb turkistánský (Shelfordella lateralis): Tento druh je menší a velmi rychlý. Je oblíbený u chovatelů, kteří potřebují aktivnější kořist pro svá zvířata.
  • Šváb madagaskarský (Gromphadorhina portentosa): Známý svým syčením, tento velký druh je spíše atrakcí než běžným krmivem, ale pro velká terarijní zvířata může být vhodný.
  • Švábi rodu Blaberus (např. Blaberus craniifer): Jsou podobní druhu Blaptica dubia, ale mohou být o něco větší. Jejich chov je rovněž bezproblémový.

Jak zařídit ideální ubikaci pro chov švábů

Základem úspěšného chovu je správně připravená ubikace. Nemusí jít o nic složitého, ale je třeba dodržet několik klíčových zásad, které zajistí optimální podmínky pro jejich růst a rozmnožování.

Výběr správné nádoby je klíčový

Pro chov švábů se nejlépe hodí plastové boxy s hladkými stěnami a víkem. Ideální jsou neprůhledné nádoby, protože švábi preferují tmu a přítmí. Velikost boxu volte podle plánované velikosti kolonie. Pro založení chovu s několika stovkami jedinců postačí box o objemu 30-50 litrů. Je důležité si uvědomit, že švábi pro úspěšné rozmnožování potřebují určitou hustotu populace – měli by žít „na hromádce“. V naší nabídce naleznete široký výběr , které jsou pro tento účel ideální.

Dostatečné větrání zabrání plísním a roztočům

Jedním z nejdůležitějších aspektů ubikace je ventilace. Nedostatečné větrání vede ke zvýšení vlhkosti, což vytváří ideální prostředí pro plísně a roztoče, kteří mohou celou kolonii zdecimovat. Do víka boxu je proto nutné vytvořit dostatečně velký větrací otvor, který by měl zabírat alespoň polovinu plochy víka. Tento otvor překryjte jemným kovovým nebo plastovým pletivem, aby se zabránilo úniku švábů a zároveň vniknutí jiného hmyzu.

Vnitřní uspořádání maximalizuje využitelný prostor

Vnitřek chovné nádoby je třeba strukturovat tak, aby švábi měli dostatek úkrytů a mohli využívat celý objem prostoru. K tomuto účelu skvěle poslouží proložky od vajec. Uspořádejte je nastojato, což švábům poskytne mnoho vertikálních ploch k lezení a úkrytu. Zároveň to umožní, aby jejich exkrementy (trus) propadávaly na dno, což usnadňuje udržování čistoty a snižuje riziko znečištění potravy.

Použití substrátu na dně nádoby se obecně nedoporučuje. Zbytečně zadržuje vlhkost a komplikuje čištění. Pokud přesto chcete substrát použít, sáhněte po materiálech jako jsou kokosová vlákna (lignocel) nebo hobliny, které naleznete v naší kategorii . Pro udržení čistoty doporučujeme pravidelné odstraňování trusu a zbytků potravy, k čemuž vám mohou pomoci praktické .

Jaké jsou optimální podmínky pro teplotu a vlhkost

Šváb argentinský pochází z oblastí Střední a Jižní Ameriky, a proto pro úspěšný a rychlý vývoj vyžaduje vyšší teploty. Udržování správné teploty je naprosto zásadní pro jejich rozmnožování.

Ideální teplota pro rozmnožování je mezi 27 a 30 °C

Teplota je nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím rychlost růstu a reprodukce. Zatímco při pokojové teplotě švábi přežijí, jejich rozmnožování bude velmi pomalé nebo se zastaví úplně. Pro efektivní chov je nutné udržovat teplotu v rozmezí 27–30 °C. Těchto teplot lze dosáhnout několika způsoby:

  • Umístění boxu na teplé místo: Například na terárium s výhřevnými žárovkami.
  • Použití topných prvků: Ideální jsou topné fólie nebo topné kabely, které se umístí pod část chovného boxu. Tím vytvoříte teplotní gradient a švábi si budou moci sami zvolit optimální teplotu. Vhodné produkty pro naleznete v e-shopu

Pro přesnou kontrolu teploty doporučujeme použití , který bude topení spínat podle potřeby a zabrání přehřátí.

Vlhkost udržujte na nízké úrovni

Na rozdíl od teploty je u vlhkosti klíčové, aby nebyla příliš vysoká. Optimální relativní vlhkost by se měla pohybovat okolo 50 %. Vyšší vlhkost, jak již bylo zmíněno, nahrává rozvoji plísní a roztočů. Zajištění dostatečného větrání je nejlepší prevencí. Vědecká studie z roku 2024 publikovaná v Environmental Information Data Centre potvrdila, že samice Blaptica dubia jsou schopny úspěšné reprodukce i při relativní vlhkosti 30-50 %, což dokazuje jejich adaptabilitu na sušší prostředí. (Zdroj: McLean, C.J., Cash, G.L., & Fisher, D.N. (2024). Cockroach reproduction records in the laboratory at 50% and 30% relative humidity).

Čím krmit šváby pro jejich nejlepší kondici

Kvalita krmného hmyzu přímo ovlivňuje zdraví vašich chovanců. Princip „gut-loadingu“, tedy naplnění trávicího traktu krmného hmyzu výživnou potravou, je zásadní. Pamatujte, že co sežere šváb, to sežere i váš plaz.

Pestrá a vyvážená strava je základ

Strava švábů by se měla skládat ze suché a šťavnaté složky. Suchá složka by měla být neustále k dispozici, zatímco šťavnatou podávejte v takovém množství, které švábi zkonzumují během několika hodin, aby se předešlo plesnivění.

  • Suchá potrava: Základem může být směs různých surovin. Osvědčená je kombinace kvalitních granulí pro psy nebo kočky, ovesných vloček, strouhanky z celozrnného pečiva, sušeného mléka a mleté vojtěšky. Pro usnadnění si můžete pořídit již hotové , které jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální poměr živin. Studie publikovaná v časopise Insects v roce 2022 ukázala, že poměr bílkovin a sacharidů v potravě může ovlivňovat chování švábů, přičemž samice preferují stravu bohatší na sacharidy pro lepší reprodukci. (Zdroj: Bouchebti, S., et al. (2022). Sex-Specific Effect of the Dietary Protein to Carbohydrate Ratio on Personality in the Dubia Cockroach).
  • Šťavnatá potrava: Jako zdroj vitamínů a vody slouží čerstvé ovoce a zelenina. Vhodné jsou například pomeranče, jablka, banány, mrkev, čínské zelí nebo římský salát. S ovocem bohatým na vodu (např. jablka) zacházejte opatrně, abyste zbytečně nezvyšovali vlhkost v ubikaci. Potravu podávejte v mělkých , aby se zamezilo kontaktu s trusem na dně.

Jak zajistit dostatečný přísun vody

Hydratace je klíčová zejména pro malé nymfy. Kromě šťavnaté potravy je skvělým a bezpečným zdrojem vody vodní gel. Švábi ho s oblibou konzumují a nehrozí u něj riziko utopení, jako je tomu u misek s vodou. Vodní gel si můžete snadno připravit ze suchého granulátu, který smícháte s vodou. Tento produkt je standardem ve velkochovech a výrazně přispívá k úspěšné reprodukci.

Rozmnožování švábů aneb jak na nekonečný zdroj krmiva

Pochopení reprodukčního cyklu a vytvoření správných podmínek je posledním krokem k soběstačnému chovu. Jakmile se vaše kolonie „rozjede“, budete mít neustálý přísun krmného hmyzu všech velikostí.

Od nymfy k dospělci

Vývoj od čerstvě narozené nymfy po dospělého jedince trvá u švába argentinského přibližně 4 až 6 měsíců v závislosti na teplotě a kvalitě potravy. Během této doby nymfy procházejí několika svleky. Dospělé samice žijí přibližně 18 měsíců, samci o něco kratší dobu.

Ootéka a rození živých mláďat

Samice švábů produkují vaječné schránky zvané ootéky. U druhu Blaptica dubia samice nosí ootéku uvnitř těla a po zhruba 28 dnech březosti rodí živé, malé nymfy. Tento způsob reprodukce je velkou výhodou, protože odpadá starost o inkubaci vajec v substrátu.

Pro úspěšné založení chovu se doporučuje pořídit startovací kolonii o velikosti alespoň 200–400 jedinců. Ideální poměr pohlaví je jeden samec na tři až pět samic (1:3-5). To zajistí, že samice nebudou samci příliš obtěžovány a budou mít dostatek klidu pro úspěšnou reprodukci.

Řešení nejčastějších problémů v chovu

I když je chov švábů poměrně snadný, mohou se objevit problémy. Včasná identifikace a správný zásah jsou klíčem k jejich vyřešení.

  • Plísně: Objevují se při vysoké vlhkosti a nedostatečném větrání. Řešením je okamžité odstranění napadených částí (potrava, proložky), vyčištění boxu a zlepšení ventilace.
  • Roztoči: Malí bílí parazité, kteří se množí ve vlhkém a špinavém prostředí. Mohou švábům škodit a v extrémních případech vést k úhynu celé kolonie. Prevencí je udržování nízké vlhkosti a pravidelná hygiena.
  • Pomalé rozmnožování: Nejčastější příčinou je nízká teplota. Zkontrolujte teplotu v ubikaci a případně ji zvyšte na doporučené hodnoty 27–30 °C.
  • Úhyny: Mohou být způsobeny přehřátím, dehydratací, nekvalitní potravou nebo přemnožením parazitů. Důkladně zkontrolujte všechny podmínky chovu.

Chov švábů je fascinující a praktickou dovedností, která vám ušetří peníze a zajistí vašim zvířecím miláčkům tu nejlepší možnou stravu. S dodržením zde uvedených rad se vám jistě podaří vybudovat prosperující kolonii, která bude spolehlivým zdrojem potravy na mnoho let.

