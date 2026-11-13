Dostupnost vlastního bydlení vyvolává mezi rodiči obavy
Získat vlastní bydlení není pro řadu mladých lidí jednoduché. Vedle dostatečného příjmu a úspor potřebují často také podporu širší rodiny. Právě rodiče přitom současnou situaci na trhu s nemovitostmi hodnotí velmi pesimisticky.
Podle průzkumu společnosti Broker Consulting je devět z deseti rodičů přesvědčeno, že vlastnické bydlení bude pro mladou generaci stále méně dostupné. Podle 89 % dotázaných by dnes mnoho mladých lidí bez finanční pomoci rodiny vlastní bydlení nezískalo.
Výrazný je také mezigenerační rozdíl ve vnímání dostupnosti bydlení. Přibližně dvě třetiny rodičů jsou přesvědčeny, že jejich generace měla při pořizování vlastní nemovitosti jednodušší podmínky. Pouhá 4 % dotázaných naopak považují situaci dnešních mladých za příznivější.
„Mezi rodiči panuje mimořádně silná shoda, že vlastní bydlení je pro mladou generaci stále méně dosažitelné. Výsledky průzkumu zároveň ukazují, že rodiče aktivně hledají způsoby, jak dětem cestu k bydlení usnadnit. Vedle finanční podpory přitom vstupuje do hry také rodinný majetek. Bydlení mladých se tak stává výrazným mezigeneračním tématem,“ říká Michal Straka, specialista na finanční trh z agentury Ipsos.
Financování bydlení: rodiče pomáhají nejen penězi
Rodinná pomoc hraje při pořizování bydlení významnou roli. S potřebou podpořit své děti se již setkalo 32 % rodičů a dalších 35 % předpokládá, že podobnou situaci bude řešit v následujících letech.
Možností, jak mladší generaci usnadnit cestu k vlastnímu bydlení, existuje několik. Nejčastěji se jedná o využití rodinných úspor, finanční příspěvek na kupní cenu nebo poskytnutí části nemovitosti. Některé rodiny volí společné pořízení bytu či domu, případně zapojení rodičovské nemovitosti do financování hypotéky.
Právě ručení vlastním majetkem představuje jednu z možností, jak mladým lidem pomoci získat potřebné financování. Mezi rodiči, jejichž děti podporu při řešení bydlení potřebovaly, již 13 % svou nemovitost zastavilo. Další 4 % takový postup plánují a 37 % by k němu bylo ochotno přistoupit, přestože jej aktuálně nezamýšlejí.
Takové rozhodnutí však může ovlivnit finanční jistotu celé rodiny. Zástava nemovitosti sice může usnadnit získání hypotečního úvěru, zároveň ale přináší závazky a rizika, která je potřeba předem vyhodnotit.
„Rodinný majetek se stává jednou ze součástí zajištění bydlení mladé generace. Vedle úspor rodičů může do řešení vstoupit i jejich nemovitost, například jako další zajištění hypotéky. Takové rozhodnutí ale nelze posuzovat jen podle toho, zda dítěti pomůže získat vlastní bydlení. Je potřeba současně vědět, co znamená pro rezervy, majetek a dlouhodobé finanční plány rodičů,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.
Rodinná podpora může prohlubovat rozdíly mezi mladými
Možnost využít úspory či nemovitosti rodičů představuje při pořizování vlastního bydlení významnou výhodu. Ne všechny domácnosti však disponují dostatečným majetkem, aby mohly další generaci podobnou podporu nabídnout.
Rozdíly mezi mladými lidmi, kteří mohou počítat s finanční pomocí rodiny, a těmi, kteří jsou odkázáni výhradně na vlastní příjmy, se tak mohou dále prohlubovat.
„Zdá se zjevné, že v budoucnu se budou otevírat ‚vlastnické nůžky‘ mezi těmi mladými, kterým dokáže s bydlením pomoci starší generace, a těmi, kteří takový bonus mít nebudou. Do jisté míry to sice platilo vždy, ale obecná nedostupnost bydlení bude tyto rozdíly spíše zvětšovat. Může se objevit zcela nová generace mladých, kteří budou mít celoživotní zkušenost jen s nájemním a nikoli vlastnickým bydlením,“ upozorňuje Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.
Dostupnost vlastního bydlení se tak může stále výrazněji odvíjet nejen od příjmů mladého člověka, ale také od finanční situace jeho rodičů a rodinného zázemí.
Rodiče kvůli bydlení dětí mění vlastní finanční plány
Podpora mladší generace bývá spojena také s osobními a finančními ústupky. Přesto většina rodičů, kteří svým dětem již pomohli, svého rozhodnutí nelituje.
Podle výsledků průzkumu se 75 % z nich domnívá, že bez jejich přispění by si dítě vlastní bydlení nemohlo pořídit. Devět z deseti rodičů by navíc při opakovaném rozhodování postupovalo stejně.
Na druhou stranu 85 % respondentů mrzí, že je současná situace na trhu s bydlením k takové pomoci přiměla. Více než tři čtvrtiny, konkrétně 78 %, však považují podporu dětí za dostatečně důležitou, aby ospravedlnila i finanční oběti, které museli podstoupit.
Výsledky naznačují, že rodiče vnímají pomoc s bydlením jako významnou rodinnou prioritu, přestože může zasáhnout do jejich vlastních finančních plánů a vyžadovat určité finanční ústupky.
„Dilema ohledně životní fáze, kdy je vhodné předat aspoň část majetku dítěti, je velmi složité. Na jedné straně je dobré nechat dítě, aby si vydobylo svou pozici v ekonomice a společnosti vlastním úsilím, a mnohé děti to dokonce berou jako výzvu, díky níž můžou prokázat své vlohy a schopnosti. Na druhé straně ale čím později finančně podpoříme své dítě v rámci jeho života, tím menší má tato podpora obvykle efekt, protože tím víc příležitostí už mezitím dítěti uniklo v důsledku nedostatečného kapitálu investovatelného třeba do vzdělání nebo cestování,“ popisuje Michal Skořepa, makroekonomický analytik České spořitelny.
Plánování rodinných financí začíná stále dříve
Zatímco část rodičů musí otázku podpory bydlení řešit až ve chvíli, kdy si jejich děti začnou hledat vlastní nemovitost, jiné rodiny se na tento krok připravují dlouhodobě.
Více než 80 % dotázaných souhlasí s tvrzením, že pořízení vlastního bydlení se dnes stává záležitostí celé rodiny. Podobně vysoký podíl rodičů zároveň vnímá, že pomoc dětem může negativně zasáhnout do jejich vlastních finančních plánů.
„Vidíme ale také nový trend, kdy rodiče už od narození či útlého věku dětí počítají ve svých finančních plánech s tím, že dětem výrazně přispějí. Pak s tím nemají spojené negativní emoce a nejsou překvapení,“ doplňuje Martin Novák z Broker Consulting.
Včasná příprava může rodinám poskytnout větší prostor pro rozhodování. Pokud rodiče s budoucí podporou počítají několik let dopředu, mohou ji zohlednit při tvorbě finančních rezerv, dlouhodobém investování i plánování vlastního důchodového zabezpečení.
Důležité přitom není pouze to, kolik prostředků mohou dětem poskytnout, ale také jakým způsobem. Jiný dopad na rodinné finance bude mít jednorázový finanční dar, jiný společná koupě nemovitosti a odlišná rizika přináší ručení rodičovským bytem či domem.
Dostupnost bydlení ovlivňuje i širší ekonomiku
Rostoucí zapojení rodičů do financování bydlení mladých lidí není pouze otázkou jednotlivých domácností. Přesun finančních prostředků mezi generacemi může mít také širší ekonomické důsledky.
Pokud rodiny využívají část svých úspor na podporu bydlení dětí, mohou mít méně prostředků na vlastní spotřebu. Právě na možné širší ekonomické důsledky tohoto přesunu rodinných financí upozorňují také odborníci.
„Zhoršující se dostupnost vlastnického bydlení zvyšuje tlak na mezigenerační transfer majetku v rámci rodin. Spolu s tím, že evropsky nadprůměrné jsou pro české domácnosti i ostatní náklady na bydlení, bude to v souhrnu a dlouhodobě znamenat relativní snížení soukromé spotřeby v ekonomice. Ta je klíčovou součástí ekonomického růstu,“ podotýká Jiří Rusnok, poradce představenstva Allianz pojišťovny.
Pořízení vlastního bydlení se tak stále častěji stává rozhodnutím, které ovlivňuje finanční situaci několika generací zároveň.
Pomoc s bydlením by neměla ohrozit finanční jistotu rodičů
Výsledky průzkumu upozorňují na důležitou skutečnost: při financování vlastního bydlení již často nestačí posuzovat pouze příjmy, úspory a možnosti mladého kupujícího. Do rozhodování stále častěji vstupuje také majetek a finanční situace jeho rodičů.
Právě proto je vhodné každou formu rodinné podpory pečlivě zvážit. Zatímco přímý finanční příspěvek představuje jednorázové snížení úspor, ručení nemovitostí může mít dlouhodobé důsledky. Rodiče by proto měli zohlednit nejen potřeby svých dětí, ale také vlastní rezervy, plánované výdaje a zabezpečení na stáří.
Společnost Broker Consulting působí v oblasti finančních a realitních služeb. Právě při rozhodování o hypotéce, využití rodinného majetku nebo nastavení finančních rezerv je důležité zohlednit celkovou finanční situaci domácnosti. Při rozhodování o hypotéce, využití rodinného majetku nebo nastavení finančních rezerv je totiž důležité posuzovat celkovou finanční situaci domácnosti.
Vlastní bydlení mladých tak už nemusí být pouze individuálním cílem. Pro stále větší část českých domácností představuje společný rodinný projekt, v němž hrají důležitou roli finanční plánování, vzájemná podpora i odpovědné nakládání s majetkem.
O průzkumu
Průzkum pro společnost Broker Consulting uskutečnila agentura Ipsos prostřednictvím online panelu Populace.cz. Sběr dat probíhal od 14. do 18. září 2026. Výzkumu se zúčastnilo 611 rodičů dětí ve věku 18 až 40 let.
O společnosti Broker Consulting
Broker Consulting patří mezi významné poskytovatele finančních a realitních služeb na českém a slovenském trhu. Společnost působí od roku 1998 a podle poskytnutých firemních údajů si za dobu své existence získala důvěru více než 790 000 klientů. Služby poskytuje také více než 4 000 firmám.
Klientům je k dispozici přibližně 2 000 konzultantů v České republice a na Slovensku a síť více než 110 obchodních míst, mimo jiné pod značkami Broker Point a Broker Point Premium. Společnost se zaměřuje na komplexní finanční plánování, investice, financování bydlení i realitní služby.
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