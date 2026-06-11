Velká zrcadla v interiéru – funkční i dekorativní prvek každé místnosti

Velké zrcadlo do koupelny, ložnice a předsíně
Velká zrcadla jsou oblíbeným řešením zejména do předsíní a ložnic. Zpravidla jde o obdélníkové modely zavěšené na výšku. Neméně oblíbené, zejména v případě menších prostor, jsou skříně se zrcadlovými čely. Často s posuvnými dveřmi, které při otevření nezabírají žádné místo. Zrcadlová plocha na čele skříně navíc nepotřebuje prostor na stěně – ten lze využít pro další úložný nábytek. A hned první tip: pokud máte velkou skříň bez zrcadlových čel, vždy to lze změnit. Stačí zakoupit velké zrcadlo na míru dveří a podle doporučení ho přilepit na skříň. Varianta zrcadla řezaného na míru je také skvělou volbou do koupelen – umožňuje maximálně využít prostor nad skříňkou s umyvadlem a větší plocha zrcadla přitom opticky zvětší celý prostor. V této roli se výborně uplatní i velké obdélníkové zrcadlo zavěšené na šířku – vizuálně prostor rozšíří a navíc ho mohou pohodlně využívat dvě osoby najednou.
Velká zrcadla – kam je umístit?
Jak jsme zmínili v úvodu, pro vizuální korekci proporcí a velikosti místností je důležité, aby zrcadlo odráželo světlo. Nejlépe proto funguje zavěšené naproti oknu nebo alespoň v dosahu denního světla. V našich klimatických podmínkách je pochopitelně velkou část roku potřeba umělé osvětlení. Koupelna nebo úzká předsíň navíc okno často nemají. Vestavěné LED světlo nebo vhodně rozmístěné jiné světelné zdroje však mohou optickému vnímání prostoru výrazně pomoci. Stojí za zmínku, že roli hraje i barva stěn a nábytku – světlé odstíny se v zrcadle odrážejí a efekt prostornosti ještě umocňují.
V úzkých chodbách svisle zavěšené velké zrcadlo umístěné naproti vstupním dveřím způsobí, že prostor působí otevřeněji, delším, širším a světlejším dojmem. Přesto ani jedno velké zrcadlo nedosáhne takového vizuálního efektu jako celá zrcadlová stěna. V užších pokojích by taková instalace měla být umístěna na delší stěně. V malých místnostech pravidelnějšího tvaru vizuálně zlepší rozměry bez ohledu na to, na kterou stěnu ji umístíte. A co je důležité – i ve velkých místnostech se zrcadlová stěna stane výrazným dekorativním prvkem. Lze využít několik velkých zrcadel, nejlepšího výsledku však dosáhnete zrcadlovou stěnou složenou z tabulí řezaných na míru.
Jak vytvořit a využít dekorativní zrcadlovou stěnu?
Maximální rozměr zrcadel na zakázku, který výrobci obvykle nabízejí, je přibližně 200 × 300 cm. Minimální výška obytných místností přitom činí 250 cm. Při zohlednění šířky stěny bývá obtížné všechny tři parametry skloubit dohromady. Proto jsou zrcadlové stěny často skládány z několika tabulí lepených vedle sebe. Takové řešení nejen opticky zvětšuje prostor, ale zároveň přináší výrazný estetický a dekorativní efekt. Správně zvolená velikost tabulí, jejich tvar i rozmístění mohou dokonale ladit s ostatními prvky interiéru a podtrhnout celkový charakter místnosti. Pokud budou vzájemně ladit, celek bude působit uceleně a harmonicky. Zrcadlová stěna je navíc ideálním pozadím pro lehkou komodu, konzolový stolek nebo křeslo se stolkem. V ložnici u ní může stát postel s čelem, v obývacím pokoji jídelní stůl nebo pohovka. Zrcadlová stěna je přitom skvělým pozadím pro zelené pokojové rostliny – jak stojící, tak zavěšené pod stropem.
Velká zrcadla na míru jsou také skvělým způsobem, jak vyplnit výklenky. Tyto prostory samy o sobě navozují dojem hloubky a zrcadlo tento trojrozměrný efekt ještě umocní. Vhodné osvětlení přitom pomůže rozjasnit i ty nejzapadlejší kouty. Nika se zrcadlem, stejně jako celá stěna, může sloužit jako pozadí pro konzolový stolek, křeslo nebo květiny. Je to také ideální prostor pro police na míru – nejlépe s LED pásky. Světlo spolu se zrcadlem promění koutek v dekorativní prvek celého interiéru.
Velké nástěnné zrcadlo v různých stylech
Zrcadlová nika a stěna jsou efektní, ale ne vždy máme k dispozici takový prostor. V tom případě jsou ideálním řešením velká obdélníková zrcadla. I ta je však vhodné co nejlépe přizpůsobit danému prostoru. Někteří výrobci zrcadel na zakázku nabízejí nejen tabule řezané na míru, ale také hotová zrcadla – dokonce s rámy, ozdobným sklem, příčkami nebo LED osvětlením – v potřebné velikosti. Možnost výběru rozměru zrcadla i doplňků otevírá více možností z hlediska stylu interiéru i celkové výzdoby prostoru.
Co se týče stylu, obdélníková zrcadla jsou klasikou, která je vždy elegantní a nadčasová. Neznamená to však, že se hodí pouze do tradičních interiérů. Mají poměrně jednoduchou formu a nejlépe ladí s prostory, v nichž dominují čisté tvary. Šířka rámů, materiály, ze kterých jsou vyrobeny, zdobení a další doplňky umožňují přizpůsobit je konkrétnímu stylu místnosti, převládající barevnosti i ostatním prvkům vybavení – od moderních a minimalistických až po klasické, skandinávské, retro nebo glamour interiéry.
Pro první dva styly jsou nejvhodnější jednoduché – bílé a černé rámy a ozdobné příčky. Pro klasické a skandinávské interiéry se hodí dřevěné rámy v přírodních barvách, pastelových a teplých odstínech, případně s jemnými ozdobami. Bohatší ornamentika a zlaté či stříbrné rámy jsou naopak typické pro glamour a art deco aranžmá. Ve všech stylech se skvěle uplatní také velká LED zrcadla – zde jsou však důležité dva technické parametry.
Velká nástěnná zrcadla v interiéru – zrcadlo s LED osvětlením
Zrcadla s LED osvětlením jsou považována za moderní, ale toto vnímání je příliš zjednodušené. Jejich charakter a vzhled se může výrazně lišit v závislosti na umístění LED pásku a barvě světla – od teplé po studenou. Druhý parametr a hustota pásku, tedy intenzita a jas, jsou u některých výrobců volitelné již při objednávce. Stojí za to tomu věnovat pozornost, protože barva světla umožňuje přizpůsobit LED zrcadlo stylu, výzdobě a barevnosti, ale i celkové atmosféře místnosti. Dobré je také zvážit umístění LED pásku. Pokud je za tabulí, světlo působí dekorativněji a rozptýleněji – krásně osvětluje a zdobí okolní stěnu. Přední osvětlení je zpravidla funkčnější a zároveň připomíná rám zrcadla, který mu dodává na ozdobnosti.
Jak vidíte, u LED zrcadel existují parametry ovlivňující jak jejich vzhled, tak použití. Možnost výběru některých z nich přitom otevírá celou řadu možností – užitkových i estetických a aranžérských. Kde lze velká zrcadla s touto možností objednat?
Velká obdélníková zrcadla a zrcadla na míru od společnosti Alfaram
Alfaram je uznávaný evropský výrobce zrcadel vyznačující se vysokou kvalitou a estetickým zpracováním. Nabízí modely různých tvarů – stojací i závěsná, dekorativní, se zdobením a šprosnami, s rámem i bez rámu a také zrcadla na míru. Na výběr jsou i modely s LED osvětlením – a co je důležité – s možností konfigurace různých parametrů.Konfigurovat lze nejen barvu světla a hustotu LED pásku, ale u vybraných modelů také barevnou teplotu a barevné režimy osvětlení. Zrcadla jsou vyráběna na zakázku, takže při objednávce lze zvolit různé možnosti a funkce. Firma realizuje také individuální projekty zákazníků. Tým tvoří lidé, kteří svou práci dělají s vášní a dobře vědí, jak důležité jsou potřeby a očekávání zákazníků.
Bezpečná přeprava velkých zrcadel
U společnosti Alfaram lze objednat zrcadla ve velkých rozměrech. Obdélníková až do velikosti 200 × 300 cm, kulatá s průměrem až 200 cm. V praxi jsou největší rozměry objednávány méně často kvůli náročnější přepravě. Alfaram však disponuje vlastním vozovým parkem, kterým svá zrcadla doručuje zdarma. A co je zásadní – jako specialista zajišťuje bezpečnou přepravu i těch největších zrcadel, která lze objednat na www.alfaram.cz. Určitě doporučujeme e-shop navštívit – je přehledný a umožňuje snadnou a intuitivní konfiguraci všech parametrů.