Zpěvák, herec a jedna z největších hvězd 20. století Frank Sinatra (1915-1998) byl po většinu života demokrat, i když v některých volbách podpořil i republikány. V začátcích kariéry byl velkým zastáncem občanských práv a rasové rovnosti.
Myšlenku, že by byl Donaldem Trumpem nadšen, jeho dcera Nancy rázně odmítla. „Než ze sebe budete dělat hlupáka, něco si o tom zjistěte. Můj táta Trumpa NESNÁŠEL,“ napsala.
Do some homework before you make a fool of yourself.— Nancy Sinatra (@NancySinatra) December 6, 2025
My dad LOATHED trump. https://t.co/q4itQAO0fJ
Její slova podporuje i příhoda zmíněná v životopisné knize jednoho z nejslavnějších zpěváků USA nazvané The Way It Was. Napsal ji Eliot Weisman, dlouholetý Sinatrův manažer a pravá ruka, který s ním spolupracoval od roku 1975 až do jeho smrti v roce 1998.
V knize popisuje, jak Donald Trump považoval cenu za vystoupení Franka Sinatry v jeho kasinu v Atlantic City za příliš vysokou. Sinatra mu vzkázal, aby se šel bodnout (volně přeloženo, v originále „go to fuck himself“, pozn. red.) a místo toho vystoupil v hotelu Sands v Las Vegas.
Nancy je nejstarší ze tří dětí Franka Sinatry, proslavila se duetem se svým otcem Something Stupid, který nazpívala v 17 letech.
K Donaldu Trumpovi se vyjadřuje kriticky už od dob jeho první kandidatury na prezidenta. V dřívějších rozhovorech se nechala slyšet, že jeho jméno nechce ani vyslovovat. A když už ho musí zmínit, píše jeho příjmení zásadně s malým písmenem. Jako v tomto aktuálním příspěvku o současné Americe.
„Tohle není Amerika mého otce. Byl by zničený. trump je špatný v tolika ohledech,“ uvedla.
Když si v roce 2017 chtěl nechat Donald Trump zahrát na své inauguraci Sinatrův hit My Way, Nancy na sociálních sítích napsala: „Vzpomeňte si na na první verš té písně.“ Začíná slovy „And now the end is near,“ tedy blíží se konec.