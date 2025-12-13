Váš táta by byl Donaldem Trumpem nadšen, napsal fanoušek. Nancy Sinatra se neudržela

Tereza Hrabinová
  6:00
Začalo to podivnou poznámkou na sociální síti X. Nancy Sinatrové, dceři slavného zpěváka, napsal zřejmě fanoušek Sinatry nebo Trumpa vzkaz: Váš otec by byl Donaldem Trumpem nadšen. 85letá zpěvačka ho poslala do háje.
Nancy Sinatra

Nancy Sinatra | foto: Profimedia.cz

Frank Sinatra a jeho manželka Barbara (1976)
Ava Gardnerová a Frank Sinatra
Frank Sinatra a jeho manželka Barbara (New York, 30. listopadu 1995)
Nancy Sinatra
5 fotografií

Zpěvák, herec a jedna z největších hvězd 20. století Frank Sinatra (1915-1998) byl po většinu života demokrat, i když v některých volbách podpořil i republikány. V začátcích kariéry byl velkým zastáncem občanských práv a rasové rovnosti.

Myšlenku, že by byl Donaldem Trumpem nadšen, jeho dcera Nancy rázně odmítla. „Než ze sebe budete dělat hlupáka, něco si o tom zjistěte. Můj táta Trumpa NESNÁŠEL,“ napsala.

Její slova podporuje i příhoda zmíněná v životopisné knize jednoho z nejslavnějších zpěváků USA nazvané The Way It Was. Napsal ji Eliot Weisman, dlouholetý Sinatrův manažer a pravá ruka, který s ním spolupracoval od roku 1975 až do jeho smrti v roce 1998.

V knize popisuje, jak Donald Trump považoval cenu za vystoupení Franka Sinatry v jeho kasinu v Atlantic City za příliš vysokou. Sinatra mu vzkázal, aby se šel bodnout (volně přeloženo, v originále „go to fuck himself“, pozn. red.) a místo toho vystoupil v hotelu Sands v Las Vegas.

Nancy je nejstarší ze tří dětí Franka Sinatry, proslavila se duetem se svým otcem Something Stupid, který nazpívala v 17 letech.

K Donaldu Trumpovi se vyjadřuje kriticky už od dob jeho první kandidatury na prezidenta. V dřívějších rozhovorech se nechala slyšet, že jeho jméno nechce ani vyslovovat. A když už ho musí zmínit, píše jeho příjmení zásadně s malým písmenem. Jako v tomto aktuálním příspěvku o současné Americe.

„Tohle není Amerika mého otce. Byl by zničený. trump je špatný v tolika ohledech,“ uvedla.

Když si v roce 2017 chtěl nechat Donald Trump zahrát na své inauguraci Sinatrův hit My Way, Nancy na sociálních sítích napsala: „Vzpomeňte si na na první verš té písně.“ Začíná slovy „And now the end is near,“ tedy blíží se konec.

