Při výběru vánočního dárku pro ženy se zaměřte na dvě věci: jejich osobitý styl a druh drahého kovu, který má nejraději.
Jak vybrat dokonalý šperk podle stylu ženy
Ať už hledáte dárek pro dívku, maminku nebo babičku, o tom, zda se šperk stane oblíbeným kouskem nebo zůstane ve šperkovnici, rozhoduje správně zvolený design.
Pro nadčasově elegantní ženy
Ženy, které preferují klasický a sofistikovaný styl, ocení především šperky, které jsou ikonické a mají tradici.
Tip na dárek: Zaručeně okouzlí klasické soupravy šperků z českého granátu, které obsahují náušnice, prsten i náhrdelník ve stejném designu. Tyto kousky ztělesňují elegantní krásu a hodnotu.
Pro minimalistku a moderní ženu
Mladší generace často dává přednost lehkosti, čistotě linií a nositelnosti pro každý den. Design musí být svěží a neokázalý.
Tip na dárek: Zvolte šperky s českým granátem v moderních kolekcích, které se vyznačují jemnými liniemi, jako je například kolekce Pure. Minimalistický styl, často v bílém zlatě nebo stříbře, dodá eleganci bez okázalosti. Dobrou volbou jsou i drobné přívěsky či náušnice.
Pro ženu s osobitým stylem
Pokud obdarovaná miluje neobvyklé kombinace, nebo se ráda odlišuje, sáhněte po špercích, které v sobě spojují dva různé unikátní drahé kameny.
Tip na dárek: Skvělou volbou je spojení dvou českých drahokamů: sytě rudý český granát v kombinaci s tajemným zeleným vltavínem. Vltavín je světový unikát – jedná se o jediné evropské tektity, horniny vzniklé dopadem meteoritu před téměř 15 miliony let. Nejbohatší naleziště se nacházejí v jižních Čechách v oblastech kolem řeky Vltavy. Šperky s granátem a vltavínem tak v sobě nesou silný příběh a jsou velmi osobitým dárkem.
Proč volit šperky s českým granátem?
Český granát je skutečný národní unikát, který se od ostatních granátů (pyropů) těžených po celém světě odlišuje svou sytou, ohnivě rudou barvou a drobnými rozměry, a proto je jeho krása nejlépe zvýrazněna ve shlucích.
Je považován nejen za symbol české historie a řemeslné tradice, ale je ceněný i pro své vlastnosti – je to nejtvrdší známý granát, což mu zajišťuje mimořádnou odolnost a stálost. Šperky z českého granátu s sebou nesou punc autentičnosti, trvalé hodnoty a jsou dokladem poctivé české šperkařské práce, která se ve světě jen těžko hledá.
Jakmile se rozhodnete pro klenot s českým granátem, je klíčové zajistit jeho pravost a hodnotu.
Tradice, která se dědí
Družstvo Granát Turnov navazuje na šperkařskou výrobu již od roku 1953 a je jediným majitelem ochranné známky „Český granát“. Vysoká kvalita a design přinesly značce Granát Turnov mezinárodní uznání, včetně nejvyššího ocenění GRAND PRIX Brusel 1958 a opakované účasti na světových výstavách EXPO (Montreal, Ósaka, Šanghaj). Díky tomu darujete šperk, jehož hodnota a původ jsou prověřeny nejen historií, ale i globální prestiží.
- Pravost zaručena: Granát Turnov těží české granáty pouze pro svou vlastní výrobu. Každý šperk z českého granátu je proto označen puncovní značkou „G“ a jeho pravost je garantována certifikátem.
- Špičková výroba: Šperky jsou vyráběny z nejlepších drahých kovů a vysoká kvalita je zajištěna spojením moderních způsobů výroby s precizní ruční prací, která se v Turnově dědí z generace na generaci.
Ať už si vyberete elegantní šperky z českého granátu z nových kolekcí Desiré a Pure, nebo sáhnete po klasické granátové soupravě, darujete kus české historie s trvalou hodnotou. Mnoho vánočních dárků pro ženy lze navíc zakoupit jako výhodné soupravy již od 3 186 Kč na e-shopu Granát Turnov nebo v síti podnikových prodejen.