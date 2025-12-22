Právě Jólakötturinn bývala v minulosti výchovným nástrojem: farmáři s ní strašili dělníky, aby je přiměli zpracovat veškerou ovčí vlnu ještě před Vánocemi. Ti, kdo svou práci splnili, dostali nové oblečení. Kdo selhal, nedostal nic a navíc se stal kořistí obří kočky, která po svátcích číhala na ty, kdo neměli nic nového na sebe.
Zmínky o přerostlé Jólakötturinn se objevují ve sbírkách lidových pověstí z roku 1862, zásadní roli pak sehrála básnická sbírka Jólin koma (Vánoce se blíží), kterou v roce 1932 vydal básník Jóhannes úr Kötlum. Báseň věnovaná vánoční kočce rychle zlidověla a v roce 1987 ji zhudebnila zpěvačka Björk.
Dnes je Jólakötturinn neodmyslitelnou součástí islandských Vánoc. Obří osvětlená socha kočky každoročně zdobí centrum Reykjavíku a patří k vyhledávaným symbolům sváteční atmosféry.
Islandské přísloví Ekki fara í Jólaköttinn lze volně přeložit jako „Abys neskončil v břiše vánoční kočky“. Používá se jako připomínka, že by se lidé měli na Vánoce připravit, svátečně se naladit a dopřát si alespoň jeden nový kousek oblečení.
Kočka patří děsivé obryni Grýle a jejímu manželovi Leppalúði, kteří spolu mají třináct synů – vánočních skřítků. Ti třináct dní před Štědrým dnem scházejí z hor do údolí a postupně až do 24. prosince nadělují dětem dárky. Z těch měkkých mají pochopitelně velkou radost.