Kdo nemá nové šaty, skončí na Islandu v břiše vánoční kočky Jólakötturinn

Tereza Hrabinová
  5:00
Vánoční období je ve většině kultur obestřeno mnoha pověrami. Oslavy na Islandu nesou směs křesťanských motivů i staroseverské mytologie. Sváteční atmosféru tady tvoří i třináct vánočních mužíčků a obávaná kočka Jólakötturinn, která podle legendy trestá ty, kdo o Vánocích nemají nic nového na sebe. Především děti.
Obří socha kočky Jólakötturinn stojí v centru Reykjavíku. Je osvětlená 6500 LED žárovkami.

Právě Jólakötturinn bývala v minulosti výchovným nástrojem: farmáři s ní strašili dělníky, aby je přiměli zpracovat veškerou ovčí vlnu ještě před Vánocemi. Ti, kdo svou práci splnili, dostali nové oblečení. Kdo selhal, nedostal nic a navíc se stal kořistí obří kočky, která po svátcích číhala na ty, kdo neměli nic nového na sebe.

Zmínky o přerostlé Jólakötturinn se objevují ve sbírkách lidových pověstí z roku 1862, zásadní roli pak sehrála básnická sbírka Jólin koma (Vánoce se blíží), kterou v roce 1932 vydal básník Jóhannes úr Kötlum. Báseň věnovaná vánoční kočce rychle zlidověla a v roce 1987 ji zhudebnila zpěvačka Björk.

Dnes je Jólakötturinn neodmyslitelnou součástí islandských Vánoc. Obří osvětlená socha kočky každoročně zdobí centrum Reykjavíku a patří k vyhledávaným symbolům sváteční atmosféry.

Islandské přísloví Ekki fara í Jólaköttinn lze volně přeložit jako „Abys neskončil v břiše vánoční kočky“. Používá se jako připomínka, že by se lidé měli na Vánoce připravit, svátečně se naladit a dopřát si alespoň jeden nový kousek oblečení.

Kočka patří děsivé obryni Grýle a jejímu manželovi Leppalúði, kteří spolu mají třináct synů – vánočních skřítků. Ti třináct dní před Štědrým dnem scházejí z hor do údolí a postupně až do 24. prosince nadělují dětem dárky. Z těch měkkých mají pochopitelně velkou radost.

22. prosince 2025

