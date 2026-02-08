V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Tereza Hrabinová
  7:00
V okolí japonských nádraží narazíte na bary prakticky na každém kroku. Jsou tu „izakaja“, tedy hospody s drobným občerstvením, vinárny, whisky či saké bary... Když se ale projdete okolo nádraží v Jokohamě, můžete narazit na bar, který se od všech ostatních zásadně liší.
Fotogalerie2

Tenshoku Sodan Bar se nachází jen kousek od nádraží Yokohama, které je nejrušnější stanicí v prefektuře Kanagawa a podle statistik z roku 2013 patřilo mezi pět nejvytíženějších vlakových stanic na světě s přibližně 760 miliony odbavených cestujících za rok. | foto: Archiv Tenshoku Sodan Bar

Podnik má název Tenshoku Sodan Bar (転職相談Bar), doslova „bar pro konzultace o změně práce“. Nápoje tu také tečou proudem, hlavním tématem rozhovorů ale nejsou sportovní výsledky ani ženy či počasí, nýbrž kariéra. Za barem nestojí klasický barman, ale kariérní poradce ze společnosti LIA, která se zabývá personálními službami.

Podle provozovatelů je velký „mentální prostor“ mezi dvěma extrémy: „Miluji svou práci a chci ji dělat navždy“ a „Nesnáším svou práci a chci okamžitě odejít“. A právě lidé, kteří se nacházejí někde mezi, často nemají s kým své pochybnosti bezpečně probrat.

Změna práce 2026: kdy podat výpověď a kdo dostane podporu 38 537 Kč měsíčně

Rodina a přátelé mohou být ovlivněni vlastními obavami či starostmi. Oficiální schůzka s náborovou agenturou zase vyžaduje jasně formulované cíle: připravený životopis, konkrétní představu o platu i důvodech, proč chce člověk odejít z aktuální pozice.

Tenshoku Sodan Bar nabízí alternativu. Umožňuje mluvit s odborníkem neformálně a bez nutnosti udělat okamžité rozhodnutí. Návštěvníci tady mohou mluvit o vyhoření, frustraci i pochybnostech o své kariéře. Personál je vyškolený naslouchat bez hodnocení a bez nátlaku.

Na rozdíl od klasických náborových kanceláří tu nikdo nepředpokládá, že jste se už rozhodli práci změnit. Podle provozovatelů zhruba 60 procent návštěvníků přiznává, že v této fázi ještě nejsou.

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

Konzultace i alkohol zdarma

Rozhovory probíhají v soukromých místnostech vždy jen mezi návštěvníkem a „barmanem“ a je nutná rezervace, kterou lze provést přes aplikaci podle instrukcí na oficiálních stránkách baru. Jedno setkání obvykle trvá 60 až 90 minut.

Alkoholické i nealkoholické nápoje, stejně jako samotná konzultace, jsou zdarma.

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o náborovou agenturu převlečenou za bar. Cíl Tenshoku Sodan Bar je ale jiný. Celý koncept reaguje na širší společenskou debatu v Japonsku o dlouhé pracovní době, striktní hierarchii a psychické zátěži spojené s vysokými pracovními nároky.

Šéf, který nekomunikuje, ničí tým. Jak postupovat, když nezvládá roli lídra

Otevřená diskuze o nespokojenosti v práci nebo úvahách o odchodu byla dlouho tabu. Proto je podobný prostor v japonském kontextu výjimečný.

Odstraněním finanční bariéry a vytvořením podpůrného prostředí se bar snaží normalizovat rozhovory o kariérní nespokojenosti a nabídnout lidem prostor pro zamyšlení, co od své práce skutečně chtějí. I kdyby to znamenalo začít znovu. Nicméně, mohlo by být zajímavé potkat se tady náhodou se svým šéfem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Posměch, údiv a spousta memů. Exministr Lipavský ukázal, že jezdí metrem

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se vyfotil cestou v pražské MHD.

Bývalý ministr zahraniční Jan Lipavský, nyní poslanec za ODS, vyvolal svým příspěvkem na sociálních sítích silné emoce. Pokus prezentovat se jako běžný cestující pražského metra se podle reakcí jeho...

Žádost o ruku na koncertě kapely skončila fiaskem. Zaskočený zpěvák se málem udusil

Duo Bootleg Rascal tvoří hudebníci Jimmy Young a Carlos Lara.

Měl to být nejlepší zážitek, na který budou všichni vzpomínat do konce života. Tedy vzpomínat skutečně budou, diváci i kapela. Ale mladík, který na koncertě Bootleg Rascal v Brisbane požádal svou...

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

Schillerová na jednání Sněmovny rozlila čaj, museli opravit hlasovací zařízení

Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě...

Hlasování o nedůvěře vládě si plánovala ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zkrátit šálkem čaje, který si s sebou vzala do jednacího sálu ve Sněmovně. Omylem jej ale rozlila a tekutina zasáhla...

Nabíječka v zásuvce: Kolik spotřebuje elektřiny a kdy vám může zapálit byt?

Nabíječka Fixed

Ponechávání nabíjecích adaptérů v elektrické síti je v českých domácnostech běžným jevem. S rostoucím počtem elektronických zařízení se však množí otázky: kolik nás tato pohodlnost stojí na účtech za...

Platíte zbytečně moc za elektřinu? Staré spotřebiče vás ročně stojí tisíce navíc!

Energetický štítek na pračce (ilustrační foto)

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak srazit účty za elektřinu, je nahrazení stávajících spotřebičů. Nejvíce „žerou“ staré lednice, sušičky nebo bojlery – poradíme, kdy se zamyslet nad výměnou, někdy...

8. února 2026  8:30

V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Tenshoku Sodan Bar se nachází jen kousek od nádraží Yokohama, které je...

V okolí japonských nádraží narazíte na bary prakticky na každém kroku. Jsou tu „izakaja“, tedy hospody s drobným občerstvením, vinárny, whisky či saké bary... Když se ale projdete okolo nádraží v...

8. února 2026

Tahle dírka v lednici není výrobní chyba. Proč se nesmí změnit ve smrdutý kanál?

Nová kombinovaná chladnička s mrazákem dole (RB31) nabízí poličky Easy Slide,

Nenápadný otvor uvnitř lednice má nezanedbatelnou funkci. Někdy je schovaný za policí nebo zásuvkou na zeleninu. Bez něj by ale lednice nefungovala správně. Místo chlazení by vašim potravinám...

7. února 2026  8:30

Cítíte se v únoru bez energie? Tento zázrak v tabletce může být vaše záchrana!

Ilustrační fotografie

Únor. Měsíc, kdy se dny sice prodlužují, ale naše biologické rezervoáry jsou na kritickém minimu. Podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) má méně než 1 % české populace dostatek vitamínu D ze...

7. února 2026

Nenechte téct nervy ani vodu aneb 5 největších chyb při instalaci sprchového koutu

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Sprchový kout jako relaxační superstar koupelny. Šetří místo, vodu i čas a v řadě věcí je výrazně pohodlnější než vana. Jenže, aby byl očistný rituál opravdu příjemný, musí sprchový kout splňovat...

7. února 2026

Posměch, údiv a spousta memů. Exministr Lipavský ukázal, že jezdí metrem

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský se vyfotil cestou v pražské MHD.

Bývalý ministr zahraniční Jan Lipavský, nyní poslanec za ODS, vyvolal svým příspěvkem na sociálních sítích silné emoce. Pokus prezentovat se jako běžný cestující pražského metra se podle reakcí jeho...

6. února 2026  11:43

Podzimní prázdniny 2026: kdy začínají a kolik dnů volna děti mají?

Podzim je ideální doba pro výlety, když měkké světlo a barevné listí oživují...

Podzimní prázdniny tradičně připadají na období okolo státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu se tak žáci můžou i v roce 2026 těšit na pětidenní volno.

6. února 2026  10:46

Jarní prázdniny 2026

Sníh zasypal Česko napříč regiony. Letos poprvé vyrazily děti na boby, stavět...

Jarní prázdniny se každý rok konají v únoru a březnu šest týdnů za sebou. Letos jsou na základních a středních školách rozloženy v termínech od 2. února do 15. března. Přinášíme úplný přehled...

6. února 2026  10:05

Pololetní prázdniny 2027: kdo má jen tři dny volna a kdo deset

Na českobudějovické ZŠ Matice školské se vydávala prvňákům vysvědčení. (30....

První pololetí školního roku 2026/2027 skončí jednodenními pololetními prázdninami. Žáci a studenti dostanou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna a v pátek 29. ledna budou mít volno.

6. února 2026  9:50

Nastavení iPhonu: některé funkce běží zbytečně. Vypněte je a získejte výdrž

Apple iPhone 17 Pro Max a iPhone 16 Pro Max

Máte pocit, že váš milovaný iPhone už nevydrží tolik, co dřív? Nebo se vám zdá, že někdy reaguje pomaleji? Na vině může být nevhodný režim, který vybíjí baterii, nebo příliš mnoho aplikací, které...

6. února 2026  8:30

Cena másla klesla na minimum od léta 2016. Jeden řetězec ho nabízí za 19,90 Kč

Máslo

Máslo, které ještě před dvěma lety patřilo k nejviditelnějším symbolům zdražování, dnes láká zákazníky na ceny, jaké Češi dlouho neviděli. Řetězec Penny spouští akci s cenou 19,90 Kč za 250 gramů a...

6. února 2026

Žádost o ruku na koncertě kapely skončila fiaskem. Zaskočený zpěvák se málem udusil

Duo Bootleg Rascal tvoří hudebníci Jimmy Young a Carlos Lara.

Měl to být nejlepší zážitek, na který budou všichni vzpomínat do konce života. Tedy vzpomínat skutečně budou, diváci i kapela. Ale mladík, který na koncertě Bootleg Rascal v Brisbane požádal svou...

6. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.