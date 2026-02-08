V Japonsku je hitem speciální bar. Neopíjí alkoholem, ale pravdou o práci a kariéře

Podnik má název Tenshoku Sodan Bar (転職相談Bar), doslova „bar pro konzultace o změně práce“. Nápoje tu také tečou proudem, hlavním tématem rozhovorů ale nejsou sportovní výsledky ani ženy či počasí, nýbrž kariéra. Za barem nestojí klasický barman, ale kariérní poradce ze společnosti LIA, která se zabývá personálními službami.
Podle provozovatelů je velký „mentální prostor“ mezi dvěma extrémy: „Miluji svou práci a chci ji dělat navždy“ a „Nesnáším svou práci a chci okamžitě odejít“. A právě lidé, kteří se nacházejí někde mezi, často nemají s kým své pochybnosti bezpečně probrat.
Rodina a přátelé mohou být ovlivněni vlastními obavami či starostmi. Oficiální schůzka s náborovou agenturou zase vyžaduje jasně formulované cíle: připravený životopis, konkrétní představu o platu i důvodech, proč chce člověk odejít z aktuální pozice.
Tenshoku Sodan Bar nabízí alternativu. Umožňuje mluvit s odborníkem neformálně a bez nutnosti udělat okamžité rozhodnutí. Návštěvníci tady mohou mluvit o vyhoření, frustraci i pochybnostech o své kariéře. Personál je vyškolený naslouchat bez hodnocení a bez nátlaku.
Na rozdíl od klasických náborových kanceláří tu nikdo nepředpokládá, že jste se už rozhodli práci změnit. Podle provozovatelů zhruba 60 procent návštěvníků přiznává, že v této fázi ještě nejsou.
Konzultace i alkohol zdarma
Rozhovory probíhají v soukromých místnostech vždy jen mezi návštěvníkem a „barmanem“ a je nutná rezervace, kterou lze provést přes aplikaci podle instrukcí na oficiálních stránkách baru. Jedno setkání obvykle trvá 60 až 90 minut.
Alkoholické i nealkoholické nápoje, stejně jako samotná konzultace, jsou zdarma.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o náborovou agenturu převlečenou za bar. Cíl Tenshoku Sodan Bar je ale jiný. Celý koncept reaguje na širší společenskou debatu v Japonsku o dlouhé pracovní době, striktní hierarchii a psychické zátěži spojené s vysokými pracovními nároky.
Otevřená diskuze o nespokojenosti v práci nebo úvahách o odchodu byla dlouho tabu. Proto je podobný prostor v japonském kontextu výjimečný.
Odstraněním finanční bariéry a vytvořením podpůrného prostředí se bar snaží normalizovat rozhovory o kariérní nespokojenosti a nabídnout lidem prostor pro zamyšlení, co od své práce skutečně chtějí. I kdyby to znamenalo začít znovu. Nicméně, mohlo by být zajímavé potkat se tady náhodou se svým šéfem.