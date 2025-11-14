Vědci včelu objevili při výzkumu vzácné květiny, která roste pouze v oblasti Bremer Ranges v Západní Austrálii, zhruba 470 kilometrů východně od Perthu.
„Když jsem psala odborný popis, dívala jsem se zrovna na seriál Lucifer. A protože mám pro tu postavu slabost, bylo to jasné,“ komentovala vedoucí výzkumu Kit Prendergastová z Curtinovy univerzity v Perthu.
Charakteristickým znakem samičky jsou výrazné, drobné rohy, které podle vědců mohou sloužit k obraně, sběru pylu nebo třeba k manipulaci s pryskyřicí při stavbě hnízd.
Vzhledem k tomu, že nově popsaný druh včely je přímo navázaný na lokální a chráněnou flóru, upozorňuje Prendergastová i na riziko ohrožení: „Tato oblast by měla být chráněna. Většina těžařských společností totiž vůbec nezohledňuje přítomnost původních včel při posuzování dopadů na životní prostředí,“ varovala Prendergastová. „Riskujeme, že přijdeme o některé druhy dřív, než je vůbec poznáme.“