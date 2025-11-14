V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Tereza Hrabinová
  15:13
V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Vojtěch Duchoslav, Jakub Koucký - expedice Trabantem napříč Tichomořímpro iDNES.cz

Vědci včelu objevili při výzkumu vzácné květiny, která roste pouze v oblasti Bremer Ranges v Západní Austrálii, zhruba 470 kilometrů východně od Perthu.

„Když jsem psala odborný popis, dívala jsem se zrovna na seriál Lucifer. A protože mám pro tu postavu slabost, bylo to jasné,“ komentovala vedoucí výzkumu Kit Prendergastová z Curtinovy univerzity v Perthu.

washingtonpost

A scientist was observing a critically endangered wildflower in Australia when she first spotted the bee, sprouting something that closer inspection revealed to be a pair of “demon-like horns.”

She later decided there was only one suitable name for the newly identified species: Megachile Lucifer.

“I was super excited to find it,” said Kit Prendergast, a native bee scientist who discovered the insect in 2019.

Prendergast’s report notes that only females have the “highly distinctive, prominent horns,” which project upward and outward. The function of the horns is “currently unclear,” Prendergast says. They may be used to access flowers, compete for resources or to defend against competitors over nest sites, she added.

Tap the link in our bio to learn more.

11. listopadu 2025 v 18:40, příspěvek archivován: 12. listopadu 2025 v 14:05
oblíbit odpovědět uložit

Charakteristickým znakem samičky jsou výrazné, drobné rohy, které podle vědců mohou sloužit k obraně, sběru pylu nebo třeba k manipulaci s pryskyřicí při stavbě hnízd.

Vzhledem k tomu, že nově popsaný druh včely je přímo navázaný na lokální a chráněnou flóru, upozorňuje Prendergastová i na riziko ohrožení: „Tato oblast by měla být chráněna. Většina těžařských společností totiž vůbec nezohledňuje přítomnost původních včel při posuzování dopadů na životní prostředí,“ varovala Prendergastová. „Riskujeme, že přijdeme o některé druhy dřív, než je vůbec poznáme.“

