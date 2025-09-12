Už jsem nic točit nechtěl, přiznal Svatopluk Skopal. Názor změnil kvůli seriálu na Nově

Autor:
  11:38
Herec Svatopluk Skopal měl jasno, že žádné další natáčení ve svých 74 letech už podstupovat nebude. Po desítkách let před kamerou si říkal, že už toho bylo dost. Jenže pak přišla nabídka na roli dědy Nekudy v novém seriálu Bratři a sestry, a herec známý z Vyprávěj změnil názor.
Veronika Žilková a Svatopluk Skopal v seriálu Bratři a sestry (2025)

Veronika Žilková a Svatopluk Skopal v seriálu Bratři a sestry (2025) | foto: TV Nova

Jakub Prachař, Svatopluk Skopal a Jana Nagyová v seriálu Studna (2025)
Svatopluk Skopal v seriálu Studna (2025)
Svatopluk Skopal a Jana Nagyová v seriálu Studna (2025)
Svatopluk Skopal a Tereza Volánková v seriálu Poldové a nemluvně (2020)
16 fotografií

„Ta postava mi mluví z duše. Je paličatá, trochu mrzutá, ale zároveň citlivá. A hlavně – má za sebou pár operací a kulhá, stejně jako já,“ říká Skopal o postavě dědy Nekudy, otce jednoho z hrdinů seriálu Bratři a sestry v podání Davida Matáska.

Přesvědčilo ho i to, že mu postava sedla lidsky. „Už bych do ničeho nešel, co se píše za pochodu. Potřebuju znát osud své postavy, její vztahy a motivace. Asi jsem v tomhle trochu stará škola, ale to mi nevadí,“ přiznává Skopal. Stejný přístup měl i u seriálu Vyprávěj, kde mu autoři poslali kompletní první řadu, než vůbec kývl.

Stejný zásadový přístup má i v osobním životě. „Nemám mobil. Vědomě jsem se rozhodl, že do toho vlaku nenastoupím. A víte co? Ono to jde,“ popsal před pár lety.

Staromilský chalupář Svatopluk Skopal. Kšefty vyřizuje jen přes pevnou linku

Bez mobilu natočil velké seriály České televize Vyprávěj a První republika. „Samozřejmě se z produkce ptají, jak se mnou budou komunikovat. Odpovídám, že jednoduše. Doma mám telefonní záznamník, večer to zmáčknu. Kdo tam co namluvil, toho obvolám a mám vyřešeno. Víc nepotřebuji,“ vysvětlil v týdeníku Téma.

Role dědy Nekudy tak pro Skopala znamená malý návrat. Seriál Bratři a sestry, který běží každé úterý a čtvrtek na TV Nova, sleduje spletité osudy rozvětvené rodiny, kde se může ukázat, že sourozenců máte víc, než jste si mysleli.

RECENZE: Chudí a bohatí. Seriál Bratři a sestry je plný figurek a prázdných řečí

Mirka Spáčilová mu dala celých 40 procent. „Detektivka pátrající, kdo s kým se před lety vyspal, má podobu prefabrikátu, u nějž část národa vydrží, jen aby odhalila záhadnou úlohu bonvivána v podání Pavla Kříže,“ píše v recenzi.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Povodně 2024

Po silných deštích 13. až 15. září 2024 zasáhly většinu Česka ničivé povodně. Nejhorší situace byla ve Slezsku, na severu Moravy a na jihu Čech. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách...

10. září 2025  11:34

Nové dresy měly oslavovat předky. Místo toho hráčkám „svítila“ pozadí

Měla to být oslava klubu a připomenutí jeho historie s odkazem na kulturní kořeny. Místo toho se dresy hráček australského fotbalu Brisbane Lions staly neplánovanými hvězdami sociálních sítí....

3. září 2025  12:51

Vánoční prázdniny 2025 budou díky třem víkendům nejdelší, jaké mohou být

Ne, nezbláznili jsme se. Ač výuka sotva začala a stále přetrvává teplé počasí, někdo už zimní svátky vyhlíží. Proto se i v předstihu hodí vědět, na jak dlouhé volno se letos můžou žáci těšit. Ve...

2. září 2025  7:54

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

29. srpna 2025  8:28

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Vladimir Putin

Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin v březnu 2024 opět obhájil s velkým náskokem další šestiletý prezidentský mandát. V prvním kole zvítězil i v březnu 2018 a 2012, funkci ruského...

15. srpna 2025  21:44

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.