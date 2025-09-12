„Ta postava mi mluví z duše. Je paličatá, trochu mrzutá, ale zároveň citlivá. A hlavně – má za sebou pár operací a kulhá, stejně jako já,“ říká Skopal o postavě dědy Nekudy, otce jednoho z hrdinů seriálu Bratři a sestry v podání Davida Matáska.
Přesvědčilo ho i to, že mu postava sedla lidsky. „Už bych do ničeho nešel, co se píše za pochodu. Potřebuju znát osud své postavy, její vztahy a motivace. Asi jsem v tomhle trochu stará škola, ale to mi nevadí,“ přiznává Skopal. Stejný přístup měl i u seriálu Vyprávěj, kde mu autoři poslali kompletní první řadu, než vůbec kývl.
Stejný zásadový přístup má i v osobním životě. „Nemám mobil. Vědomě jsem se rozhodl, že do toho vlaku nenastoupím. A víte co? Ono to jde,“ popsal před pár lety.
Staromilský chalupář Svatopluk Skopal. Kšefty vyřizuje jen přes pevnou linku
Bez mobilu natočil velké seriály České televize Vyprávěj a První republika. „Samozřejmě se z produkce ptají, jak se mnou budou komunikovat. Odpovídám, že jednoduše. Doma mám telefonní záznamník, večer to zmáčknu. Kdo tam co namluvil, toho obvolám a mám vyřešeno. Víc nepotřebuji,“ vysvětlil v týdeníku Téma.
Role dědy Nekudy tak pro Skopala znamená malý návrat. Seriál Bratři a sestry, který běží každé úterý a čtvrtek na TV Nova, sleduje spletité osudy rozvětvené rodiny, kde se může ukázat, že sourozenců máte víc, než jste si mysleli.
RECENZE: Chudí a bohatí. Seriál Bratři a sestry je plný figurek a prázdných řečí
Mirka Spáčilová mu dala celých 40 procent. „Detektivka pátrající, kdo s kým se před lety vyspal, má podobu prefabrikátu, u nějž část národa vydrží, jen aby odhalila záhadnou úlohu bonvivána v podání Pavla Kříže,“ píše v recenzi.