Jak vytvořit útulné nájemní bydlení? Některé úpravy nejsou ze zákona dovolené

10:43
Přestože je pro mnohé mladé lidi vlastní nemovitost jen drahý sen, i tak se mohou osamostatnit a bezduchý nájemní byt si přetvořit přesně podle svého přání, přitom s malými náklady a minimálními zásahy. Úpravy však mají své limity. Co podle zákona může nájemník v bytě upravovat a jaké má povinnosti vůči pronajímateli?

Zdroj: AdobeStock | foto: Favi.cz

Ceny bytů létají v oblacích, hypotéky jsou drahé jak Ferrari a na vlastní bydlení si běžný smrtelník šetří do důchodu. A tak třetina mladých dospělých do 29 let bydlí u maminky a ti odvážnější si platí nájemní bydlení, třeba i v mikrobytě nebo sdíleném spolubydlení, aby vyžili z měsíce na měsíc.

Dříve to byla doména studentů, dnes už i pracujících. Proč?

Ceny nemovitostí

Metr čtvereční bytu v Praze? Čísla, ze kterých se vám zatočí hlava. I když ceny lehce korigují, pořád jsme v oblacích.

Průměrná cena bytu v Česku se pohybuje kolem 125 000 Kč za m², přičemž Praha s ještě vyššími cenami zůstává nejdražší lokalitou.

Hypotéky

Kdo si dneska vezme hypotéku? Sazby nad 5 % udělají z měsíční splátky noční můru. K tomu přidejte nutnost naspořit si statisíce na akontaci. Kde na to má mladý člověk vzít, když mu většinu výplaty spolkne drahý nájem?

„Stejně se budu zase stěhovat, tak proč byt zútulňovat?“

Život je krátký na to, abychom ho prožili v bytě, kde se necítíme doma! Pronajatý byt nemusí být jen čtyři bílé (v lepším případě) stěny a retro linoleum. Představte si ho jako jízdu vlakem – sice víte, že jedete jen krátce, ale tu cestu si můžete pořádně užít! A s sebou si vezete jen to, co má smysl.

Kouzla bez vrtání. Jak z nudy udělat útulno?

Jak vykouzlit útulné nájemní bydlení, aniž byste se hádali s majitelem kvůli každému hřebíčku?

  • Oživené stěny

Samolepicí tapety a fólie změní vzhled kuchyňské linky, oživí stěnu nebo promění starou skříň. A až se budete stěhovat, jednoduše je sloupnete.

Také existují speciální samolepicí háčky (koupíte i online), pásky nebo oboustranné lepicí gumy, díky kterým si pověsíte obraz na stěnu bez vrtání. Nebo si prostě opřete obraz o zeď! Je to trendy a vypadá to nonšalantně.

Dekorativní zrcadla zase rozjasní a opticky zvětší prostor, navíc jsou skvělým designovým prvkem. Stačí je jen opřít nebo pověsit na zmiňované háčky.

  • Světla, která dělají divy

Jeden stropní lustr je nuda. Pořiďte si stolní lampičky, stojací lampy, LED pásky za nábytek nebo světelné řetězy. Vytvoříte hned několik světelných zón a útulnou atmosféru. Mnohé lampy dnes už fungují na baterie a dají se přenášet. Žádné dráty, žádné starosti!

  • Útulný textil

Koberce a předložky okamžitě zútulní, zateplí a ukryjí i to nejděsivější lino nebo omlácenou dlažbu. Volte ty, které jdou snadno vyprat nebo vyčistit.

Závěsy a záclony přidají soukromí, ztlumí světlo a hlavně dodají místnosti „hotový“ vzhled. Nemusíte vrtat garnýže, existují i varianty na nalepení nebo tyč na rozpěrku.

Desítky polštářů na gauči a pletená deka přehozená přes křeslo? To je okamžitá domácí pohoda! Navíc je snadno vyměníte podle nálady nebo sezony.

Chytrý nábytek, díky kterému není stěhování peklo

Není nic horšího než stěhovat obrovskou skříň. Volte skládací a modulární nábytek, který se dá rozložit na menší kusy, nebo dokonce složit úplně. Ideální pro levné vybavení domácnosti, které se s vámi snadno stěhuje.

Regály a otevřené police jsou méně náročné na prostor a často stabilnější bez nutnosti vrtání.

K nejlepších a cenově dostupným řešením se snadno dostanete prostřednictvím online vyhledávačů nábytku, například na FAVI.cz, kde jsou tisíce produktů z různých obchodů na jednom místě. Tak už žádné provizorium, žádné „do důchodu u maminky“! Vlastní domov je tam, kde se člověk cítí dobře.

Na co nesmí nájemník sáhnout?

Příklady úprav vyžadujících souhlas majitele:

  • bourání nebo vyzdívání příček
  • přesun dveří
  • zazdívání či prorážení oken
  • zásahy do rozvodů vody, plynu, elektřiny nebo topení
  • přeměny komínových průduchů
  • výměna oken či balkonových dveří
  • vestavěné skříně, kuchyňská linka

I zabydlování však má své hranice. Podle zákona nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v nájemním bytě či domě, které zásadně mění uspořádání či funkci bytu, při kterých dochází ke změně dispozice bytu, technického zařízení a venkovního vzhledu nemovitosti. Pozor je třeba dát i u vestavných kuchyní či konstrukcí, které zasahují do nosných prvků.

Pokud nájemník takové zásahy udělá bez souhlasu majitele, je povinen před skončením nájmu odstranit všechny provedené změny. Nájemce ale může nájemníka vyzvat k neprodlenému uvedení bytu do původního stavu i během trvání nájmu, a v případě neuposlechnutí odstoupit od smlouvy. Muset se z ničeho nic vystěhovat rozhodně příliš pohodlné nebude, a tak doporučujeme zútulňovat hlavně prostřednictvím nábytku a doplňků, výmalby nebo tapet. Ani obrazy nebo nové poličky nejsou vyloučeny, pokud nájemce před odchodem zasádruje díry ve zdech.

