Stále populárnějším trendem se stávají takzvané firemní retreaty, kde se pracovní program přirozeně propojuje s teambuildingem a relaxací.
Proč firmy stále častěji pořádají akce mimo velká města?
Úspěch firemní prezentace, strategického workshopu nebo klíčového vyjednávání závisí nejen na připravených podkladech, ale také na prostředí, ve kterém se odehrávají.
Klidné zázemí mimo kanceláře pomáhá týmu se lépe koncentrovat, podněcuje kreativní myšlení a výrazně zvyšuje účast zaměstnanců na doprovodných aktivitách. Místo neosobního prostředí sázejí manažeři a personalisté na lokality s rodinnou atmosférou, kde lze veškeré potřeby vyřešit flexibilně pod jednou střechou. A po práci je čas na zábavu!
Konference i relax na jednom místě
Všechny tyto požadavky na dokonalý byznys retreat se přirozeně potkávají v malebném koutu Vysočiny, kde unikátním způsobem kombinuje historické stavby s moderním komfortem hotel Zámek Valeč.
Pro firemní účely jsou zde k dispozici reprezentativní historické sály a salonky přímo v budově renesančního zámku, ale také špičkově vybavené moderní prostory v přilehlých částech panského dvora a seníku.
Zámek Valeč, situovaný v malebné krajině nedaleko Třebíče, představuje strategicky dostupné útočiště z Prahy i Brna. Uzavřený zámecký areál poskytuje byznys klientele maximální soukromí pro nerušená jednání a zároveň otevírá široké možnosti pro neformální networking po skončení oficiálního programu.
Celkem tento zámecký hotel nabízí až 25 sálů a salonků různých velikostí. Mezi ty největší patří Velký sál s kapacitou až 500 osob v divadelním uspořádání nebo Kaskádový sál pro 300 osob. Pro komornější jednání či VIP setkání pak skvěle poslouží Historický sál, Rytířský sál či zámecká Knihovna.
Jednotlivé budovy jsou navíc propojeny podzemními chodbami. Účastníci tak mohou pohodlně přecházet mezi přednáškami, ubytováním a relaxační zónou.
- Komfortní ubytování pro firmy: Hotel disponuje kapacitou 150 pokojů (kolem 400 lůžek). V budově renesančního zámku se nachází osm historických komnat zařízených dobovým nábytkem. Moderní zázemí pak nabízejí pokoje Classic, pokoje Comfort s vlastní terasou či balkonem a luxusní, prostorné apartmány Superior se dvěma oddělenými ložnicemi. Pokud plánujete vícedenní eventy, ubytování všech hostů přímo v místě je obrovskou logistickou výhodou.
- Moderní technické zázemí: Každé firemní školení, kongres či workshop má zajištěnu špičkovou konferenční techniku od dataprojektorů přes ozvučení až po klimatizaci a stabilní Wi-Fi připojení. Firmy si navíc mohou pronajmout ucelený blok místností, nebo rovnou celou budovu.
- Zámecká gastronomie: O catering a stravování se stará restaurace Stodola, která tvoří moderní protiklad k historickému jádru. Nabízí speciality tradiční i moderní gastronomie, využívá čerstvé bylinky ze zámecké zahrady a disponuje zimní zahradou s terasami. Tým cukrářek denně připravuje čerstvé zákusky.
Spojení pracovního programu a wellness pro unavenou mysl
Hlavním benefitem, který hotel odlišuje od běžných ubytovacích kapacit, je koncept spojující pracovní povinnosti s hlubokou regenerací. Po celodenním maratonu přednášek či strategických poradách potřebuje mozek vypnout. Právě tehdy oceníte možnost navštívit rozsáhlý valečský wellness palác.
Jeho chloubou je saunová vesnička, kterou tvoří pětice dřevěných domků na tichém náměstíčku. Saunový svět nabízí až 9 typů saun, ochlazovací bazén a relaxační zóny, kterým dominuje honosný Benátský dóm. Součástí areálu jsou také dva celoročně vyhřívané venkovní bazény a panorama whirlpool s výhledem na podzámčí.
Pro kompletní regeneraci mohou hosté využít služeb místního Beauty centra, které nabízí masáže, kosmetiku, manikúru či pedikúru. Tento špičkový wellness pobyt pomáhá zvyšovat spokojenost zaměstnanců a dodává firemním setkáním punc exkluzivity.
Kam vyrazit po konferenci? Nejzajímavější místa v okolí
Pokud toužíte pracovní program oživit venkovními aktivitami, okolí hotelu nabízí ideální cíle pro odpolední výlet nebo outdoorový teambuilding. Přímo v hotelu je možné si zapůjčit elektrokola nebo vozítka segway a vyrazit za poznáním regionu:
- Město Třebíč (UNESCO): Pouhých 20 minut jízdy autem je historické centrum Třebíče. Zdejší židovská čtvrť, židovský hřbitov a bazilika sv. Prokopa jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a představují skvělý cíl pro organizované komentované prohlídky.
- Dalešická přehrada a pivovar: Malebná vodní nádrž s členitým pobřežím je ideální pro vyhlídkové plavby parníkem Horácko nebo pro vodní sporty. Hned v sousedství láká k návštěvě kultovní Pivovar Dalešice, kde se natáčel film Postřižiny, který nabízí exkurze s ochutnávkou i stylové zázemí pro neformální večerní setkání.
- Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Monumentální sídlo s rozsáhlými zahradami ve francouzsko-anglickém stylu, přezdívané „moravské Versailles“, leží pouhých 15 minut od hotelu a skvěle se hodí jako doprovodný program pro VIP obchodní partnery.
- Přírodní unikáty: Milovníci čisté přírody mohou vyrazit na nedalekou Mohelenskou hadcovou step tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy, případně naplánovat delší výlet do Národního parku Podyjí či k zámku Vranov nad Dyjí.
Ať už hledáte reprezentativní místo pro firemní akci, menší manažerský retreat, nebo velký mezinárodní kongres, kombinace profesionálních služeb, klidného prostředí Vysočiny a špičkového relaxačního zázemí promění každou pracovní událost v nezapomenutelný zážitek.
Obsah vznikl ve spolupráci s hotelem Zámek Valeč.
