Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Premium

Fotogalerie 20

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness? | foto: hotel Zámek ValečAdvertorial

Ivana Vaňkátová
Ve spolupráci   13:46
Plánování firemních akcí prochází v posledních letech výraznou proměnou. Anonymní kongresové haly uprostřed hlučných velkoměst střídá poptávka po klidných lokalitách, které nabízejí soukromí, reprezentativní prostředí a možnost dokonalého odpočinku.

Stále populárnějším trendem se stávají takzvané firemní retreaty, kde se pracovní program přirozeně propojuje s teambuildingem a relaxací.

Proč firmy stále častěji pořádají akce mimo velká města?

Úspěch firemní prezentace, strategického workshopu nebo klíčového vyjednávání závisí nejen na připravených podkladech, ale také na prostředí, ve kterém se odehrávají.

Klidné zázemí mimo kanceláře pomáhá týmu se lépe koncentrovat, podněcuje kreativní myšlení a výrazně zvyšuje účast zaměstnanců na doprovodných aktivitách. Místo neosobního prostředí sázejí manažeři a personalisté na lokality s rodinnou atmosférou, kde lze veškeré potřeby vyřešit flexibilně pod jednou střechou. A po práci je čas na zábavu!

Konference i relax na jednom místě

Všechny tyto požadavky na dokonalý byznys retreat se přirozeně potkávají v malebném koutu Vysočiny, kde unikátním způsobem kombinuje historické stavby s moderním komfortem hotel Zámek Valeč.

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Pro firemní účely jsou zde k dispozici reprezentativní historické sály a salonky přímo v budově renesančního zámku, ale také špičkově vybavené moderní prostory v přilehlých částech panského dvora a seníku.

Zámek Valeč, situovaný v malebné krajině nedaleko Třebíče, představuje strategicky dostupné útočiště z Prahy i Brna. Uzavřený zámecký areál poskytuje byznys klientele maximální soukromí pro nerušená jednání a zároveň otevírá široké možnosti pro neformální networking po skončení oficiálního programu.

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Celkem tento zámecký hotel nabízí až 25 sálů a salonků různých velikostí. Mezi ty největší patří Velký sál s kapacitou až 500 osob v divadelním uspořádání nebo Kaskádový sál pro 300 osob. Pro komornější jednání či VIP setkání pak skvěle poslouží Historický sál, Rytířský sál či zámecká Knihovna.

Jednotlivé budovy jsou navíc propojeny podzemními chodbami. Účastníci tak mohou pohodlně přecházet mezi přednáškami, ubytováním a relaxační zónou.

  • Komfortní ubytování pro firmy: Hotel disponuje kapacitou 150 pokojů (kolem 400 lůžek). V budově renesančního zámku se nachází osm historických komnat zařízených dobovým nábytkem. Moderní zázemí pak nabízejí pokoje Classic, pokoje Comfort s vlastní terasou či balkonem a luxusní, prostorné apartmány Superior se dvěma oddělenými ložnicemi. Pokud plánujete vícedenní eventy, ubytování všech hostů přímo v místě je obrovskou logistickou výhodou.
  • Moderní technické zázemí: Každé firemní školení, kongres či workshop má zajištěnu špičkovou konferenční techniku od dataprojektorů přes ozvučení až po klimatizaci a stabilní Wi-Fi připojení. Firmy si navíc mohou pronajmout ucelený blok místností, nebo rovnou celou budovu.
  • Zámecká gastronomie: O catering a stravování se stará restaurace Stodola, která tvoří moderní protiklad k historickému jádru. Nabízí speciality tradiční i moderní gastronomie, využívá čerstvé bylinky ze zámecké zahrady a disponuje zimní zahradou s terasami. Tým cukrářek denně připravuje čerstvé zákusky.
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Spojení pracovního programu a wellness pro unavenou mysl

Hlavním benefitem, který hotel odlišuje od běžných ubytovacích kapacit, je koncept spojující pracovní povinnosti s hlubokou regenerací. Po celodenním maratonu přednášek či strategických poradách potřebuje mozek vypnout. Právě tehdy oceníte možnost navštívit rozsáhlý valečský wellness palác.

Jeho chloubou je saunová vesnička, kterou tvoří pětice dřevěných domků na tichém náměstíčku. Saunový svět nabízí až 9 typů saun, ochlazovací bazén a relaxační zóny, kterým dominuje honosný Benátský dóm. Součástí areálu jsou také dva celoročně vyhřívané venkovní bazény a panorama whirlpool s výhledem na podzámčí.

Pro kompletní regeneraci mohou hosté využít služeb místního Beauty centra, které nabízí masáže, kosmetiku, manikúru či pedikúru. Tento špičkový wellness pobyt pomáhá zvyšovat spokojenost zaměstnanců a dodává firemním setkáním punc exkluzivity.

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Kam vyrazit po konferenci? Nejzajímavější místa v okolí

Pokud toužíte pracovní program oživit venkovními aktivitami, okolí hotelu nabízí ideální cíle pro odpolední výlet nebo outdoorový teambuilding. Přímo v hotelu je možné si zapůjčit elektrokola nebo vozítka segway a vyrazit za poznáním regionu:

  • Město Třebíč (UNESCO): Pouhých 20 minut jízdy autem je historické centrum Třebíče. Zdejší židovská čtvrť, židovský hřbitov a bazilika sv. Prokopa jsou zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a představují skvělý cíl pro organizované komentované prohlídky.
  • Dalešická přehrada a pivovar: Malebná vodní nádrž s členitým pobřežím je ideální pro vyhlídkové plavby parníkem Horácko nebo pro vodní sporty. Hned v sousedství láká k návštěvě kultovní Pivovar Dalešice, kde se natáčel film Postřižiny, který nabízí exkurze s ochutnávkou i stylové zázemí pro neformální večerní setkání.
  • Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: Monumentální sídlo s rozsáhlými zahradami ve francouzsko-anglickém stylu, přezdívané „moravské Versailles“, leží pouhých 15 minut od hotelu a skvěle se hodí jako doprovodný program pro VIP obchodní partnery.
  • Přírodní unikáty: Milovníci čisté přírody mohou vyrazit na nedalekou Mohelenskou hadcovou step tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy, případně naplánovat delší výlet do Národního parku Podyjí či k zámku Vranov nad Dyjí.

Ať už hledáte reprezentativní místo pro firemní akci, menší manažerský retreat, nebo velký mezinárodní kongres, kombinace profesionálních služeb, klidného prostředí Vysočiny a špičkového relaxačního zázemí promění každou pracovní událost v nezapomenutelný zážitek.

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Obsah vznikl ve spolupráci s hotelem Zámek Valeč.

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?
20 fotografií

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články

Nejčtenější

Dlouhověkost už není sci-fi. O tom, jak rychle budete stárnout, může rozhodnout těchto 5 látek

Ve spolupráci
Jak zpomalit stárnutí? Pomoci může hořčík, omega-3 či kreatin

Stárnutí není nepřítel, kterého je třeba porazit, ale proces, který můžeme do jisté míry ovlivnit i my sami. O dlouhověkosti dnes mluví každý, kdo chce žít aktivně i po padesátce. Tajemství vitality...

Komfort jako u plynu, ale za polovic. Moderní kotle vytopí dům i firmu

Ve spolupráci
Kotle na pelety pro komerční objekty | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Potřebujete skloubit vysoký výkon s minimálním prostorem? Nové generace peletových kotlů dokazují, že mnohdy i kompaktní řešení může nabídnout dostatečný výkon pro rodinné domy i průmyslové haly.

Buvol, který vypadá jako Donald Trump, se stal hvězdou internetu

V Bangladéši láká davy buvol přezdívaný Donald Trump

Znáte rčení o unaveném štěstí, které občas sedne i na dobytek? Tentokrát si zřejmě vybralo buvola v Bangladéši. Díky své podobě s americkým prezidentem Trumpem se stal hvězdou internetu.

Hrůzná nehoda nad Alpami. Letadlo si nevšimlo paraglidu a smetlo ho

Letadlo srazilo paraglidistku, jako zázrakem přežila

Ty záběry vyvolávají čirou hrůzu. Pilotka paraglidu snímala nádheru rakouských hor, když jí najednou nad hlavou proletělo letadlo a rozřízlo kluzák. Od volného pádu k zemi ji po děsivé srážce...

S tímhle zajícem by si ani vlk neporadil. Vyskočil z pole a srazil muže z koloběžky

Zajíc v Maďarsku skočil přímo na projíždějící elektrickou koloběžku

Poklidnou vyjížďku na koloběžce nedaleko maďarské Budapešti ukončil agresivní zajíc. Na jezdce náhle zaútočil a kopancem jej z koloběžky shodil. Útoky zajíců nejsou běžné, vést k tomu však může...

Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Premium
Útěk z velkoměst: Proč firmy mění moderní sály za zámecké wellness?

Plánování firemních akcí prochází v posledních letech výraznou proměnou. Anonymní kongresové haly uprostřed hlučných velkoměst střídá poptávka po klidných lokalitách, které nabízejí soukromí,...

27. května 2026  13:46

Turisté žasli a natáčeli, raději z dálky. Z parku utekli do města dva nosorožci

Dva nosorožci sváděli souboj v ulicích nepálské vesnice

Když indický turista Krišna Das plánoval cestu za divokými zvířaty do Nepálu, ani ve snu ho nenapadlo, že divočinu zažije v ulicích města. Z nedalekého národního parku se dva obří nosorožci vypravili...

27. května 2026  10:45

Hrůzná nehoda nad Alpami. Letadlo si nevšimlo paraglidu a smetlo ho

Letadlo srazilo paraglidistku, jako zázrakem přežila

Ty záběry vyvolávají čirou hrůzu. Pilotka paraglidu snímala nádheru rakouských hor, když jí najednou nad hlavou proletělo letadlo a rozřízlo kluzák. Od volného pádu k zemi ji po děsivé srážce...

26. května 2026  12:01

Vyhoření lékařů není slabost! Pomoci může i změna pracoviště

Ve spolupráci
Vyhoření je plíživý stav způsobený dlouhodobým pracovním stresem a přetížením,...

Lékaři vnímají svou práci jako poslání a jsou velmi loajální ke svým pacientům. Kvůli tomu mnohdy zůstávají na místech navzdory dlouhé pracovní době nebo toxickému prostředí na pracovišti. Vyhoření...

26. května 2026

Lidé hledají jistotu cen energií. Pražská plynárenská zlevnila tříletou fixaci plynu

Ve spolupráci
Stabilní náklady na energie zůstávají pro české domácnosti jedním z hlavních...

Dodavatelé energií v Česku reagují na vývoj cen a upravují nabídky fixovaných tarifů. Ceny energií včetně zemního plynu jsou totiž pro české domácnosti jedním z hlavních témat. Lidé stále častěji...

25. května 2026  14:27

S tímhle zajícem by si ani vlk neporadil. Vyskočil z pole a srazil muže z koloběžky

Zajíc v Maďarsku skočil přímo na projíždějící elektrickou koloběžku

Poklidnou vyjížďku na koloběžce nedaleko maďarské Budapešti ukončil agresivní zajíc. Na jezdce náhle zaútočil a kopancem jej z koloběžky shodil. Útoky zajíců nejsou běžné, vést k tomu však může...

25. května 2026  12:23

Levnější než nová budova: jak řešit prostorové problémy ve firmě postupně

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Nedostatek prostoru patří mezi nejčastější problémy rostoucích firem. Sklady praskají ve švech, výroba se rozšiřuje a provoz potřebuje flexibilně reagovat na nové zakázky. Jenže stavba nové budovy...

25. května 2026  11:56

Jak vymalovat vysoké stropy bez pomoci profesionálů: praktický návod na bezpečnou práci v interiéru

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Malování vysokých stropů bývá pro mnoho lidí velkou výzvou. Už jen představa práce ve výšce často vede k tomu, že raději osloví profesionální firmu. Pravdou ale je, že se správným vybavením, vhodným...

25. května 2026  11:10

Fakturační program není jen pro velké firmy. Pomůže už od první zakázky

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Když se pouštíte do podnikání, máte hlavu plnou jiných věcí než právě fakturace. Sháníte první zákazníky, ladíte nabídku, řešíte web, e-shop, sociální sítě nebo dodavatele. A když přijde na fakturu,...

25. května 2026  9:52

Dlouhověkost už není sci-fi. O tom, jak rychle budete stárnout, může rozhodnout těchto 5 látek

Ve spolupráci
Jak zpomalit stárnutí? Pomoci může hořčík, omega-3 či kreatin

Stárnutí není nepřítel, kterého je třeba porazit, ale proces, který můžeme do jisté míry ovlivnit i my sami. O dlouhověkosti dnes mluví každý, kdo chce žít aktivně i po padesátce. Tajemství vitality...

25. května 2026  8:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Konopí není zázrak, ale parťák. Příběh úspěšné firmy z Vysočiny

Ve spolupráci
Konopí není zázrak, ale skvělá pomoc

Konopnou mast má doma většina z nás. Pomáhá při bolestech svalů, podrážděné pokožce nebo popáleninách. Přesto většina lidí zná tuto rostlinu jen velmi povrchně – často právě jen jako „mazání na...

23. května 2026  6:30

Zábava pro děti, relax pro rodiče a originální gastro. Užijte si rodinný den na maximum

Ve spolupráci
BRuNO family park funguje jako plnohodnotný park, ve kterém můžete strávit...

Ne vždy musí být rodinný výlet o hledání kompromisu. Existují totiž místa, kde si na své přijdou děti i dospělí. Děti si užijí dostatek pohybu a her, dospělí si odpočinou a pochutnají na kvalitním...

23. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.