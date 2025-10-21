U Paříže řádilo tornádo, jaké nikdo neviděl. Udeřilo nečekanou silou, padaly jeřáby

Vzácné a mimořádně silné tornádo zasáhlo v pondělí obce v departementu Val-d’Oise, zhruba patnáct kilometrů severozápadně od metropole, a zanechala za sebou scény těžkých škod a trosky.
Podle francouzských úřadů si vyžádalo jeden lidský život a způsobilo rozsáhlé škody – mimo jiné povalilo několik stavebních jeřábů.
Na sociálních sítích se objevila videa, která zachycují pád tří stavebních jeřábů v městečku Ermont. Další záběry údajně ukazují tornádo, jak přechází přes dálnici A115 a vrhá prach i úlomky do jízdní dráhy aut. Obyvatelé popsali silný náraz větru, který trval jen několik minut, ale způsobil značnou paniku i materiální škody.
Ministr vnitra Laurent Nuñez potvrdil oběť na sociální síti a označil událost za „náhlou a mimořádně silnou“. Záchranné složky zasahovaly v několika obcích, kde tornádo poškodilo střechy, zdemolovalo část stavenišť a rozmetalo trosky do okolí.
Podle Météo-France, francouzského meteorologického úřadu, se na území země každoročně objeví desítky tornád, většinou však slabých a krátkodobých. Podobně silné jevy jsou v okolí Paříže velmi neobvyklé – častěji se objevují na severozápadě země nebo u Středozemního moře.