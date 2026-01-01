Týčka ve vlasech, zápalky v nose, lžíce na těle. Nejbizarnější rekordy roku 2025

Tereza Hrabinová
  6:00
Každý rok přináší nové lidské – a občas i zvířecí – výkony, které posouvají hranice možného i představitelného. Guinnessova kniha rekordů ani v roce 2025 nezklamala. Přinášíme výběr pěti nejbizarnějších zápisů uplynulého roku.
1) Nejrychlejší běh bosky po kostkách lega

Novozélanďanka Gabrielle Wallová, matka dvou dětí, si na občasné šlápnutí na Lego zvykla doma. Pro rekord ale musela jít dál: dva měsíce chodila výhradně naboso, aby si vytvořila mozoly. V Christchurchu pak přeběhla 100 metrů pokrytých zhruba 300 kilogramy kostek za 24,75 sekundy. Další „lego rekordy“ nevylučuje – prý už ale jen ty stavební.

V britském útulku mají dva hodně zvláštní osly. Oba se zapsali do knihy rekordů

2) Nejvíce zápalek v nose

Švéd Martin Ströby (42) se nechal vyhecovat vlastními dětmi. Do nosních dírek dokázal naskládat 81 zápalek, čímž překonal dosavadní rekord 68. Nejtěžší podle něj nebylo zápalky do nosu dostat, ale udržet je na místě.

3) Nejvíce vypoulené oči

Uruguayec žijící v Itálii Williams Martin Sanchez Lopez objevil svůj talent už v dětství. Celý život jím bavil okolí na večírcích, až nyní lékař oficiálně potvrdil, že dokáže oči vysunout zhruba o 1,8 centimetru z očních důlků. Rekord byl na světě.

4) Nejvíce golfových týček ve vlasech

Američanka Anya Bannaschová (45) si s pomocí dvou asistentek nechala do vlasů umístit 711 golfových týček. Tak se říká malým plastovým či dřevěným kolíčkům, které se zapichují do trávy a slouží k podložení golfového míčku při prvním úderu.

Inspiroval ji rekordman Joel Strasser, známý svými pokusy o ukládání nejrůznějších předmětů do vousů. „Jeho kreativita mě motivovala a já si řekla:Tak pojďme udělat taky něco bláznivého! Můžu třeba být golfovou verzí Joela Strassera,“ popsala začátek své cesty k rekordu.

5) Nejvíce lžic udržených na těle

Íránec Abolfazl Saber Mokhtari posunul vlastní rekord z let 2021 a 2023 na 96 lžic. Tvrdí, že „lepkavou“ kůži má od dětství a díky tomu dokáže zvednout i dospělého člověka.

