Ty vole, to nedáš! směje se Nohavica finské verzi své písně z alba Tři čuníci

Zuzana Stiboříková
  5:00
Písničkář Jaromír Nohavica se u Honzy Dědka rozpovídal o cizojazyčných verzích svých největších hitů. „Pusťte si Lachtany! Lachtani finsky, ty vole, to nedáš!“

Písničky Jarka Nohavici si brouká leckdo, aniž by mnohdy věděl, kdo je autor. Překvapivě nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak se na verze v cizím jazyce on sám dívá?

Jako vidět svou ženu v nových šatech!

„Je krásné slyšet vlastní písničku v jiném oblečení,“ vysvětlil Jarek Nohavica v pořadu Sedm pádů Honzy Dědka. Dokonce svůj celosvětový přesah sám sleduje a na webových stránkách Nohavica.cz má přes 300 coververzí v deseti jazycích: anglicky, bělorusky, finsky, holandsky, italsky, maďarsky, německy, polsky, rusky, slovinsky.

A sám dělá jejich autorům reklamu: „Finští muzikanti natočili CD, které se u nás bohužel neprodává, 12 finsky zpívaných písní z alba Tři čuníci. Pusťte si Lachtany! Lachtani finsky, ty vole, to nedáš,“ směje se. „Kdybych to začal zpívat, tak řeknou, že Nohavica už zase chlastá!“

Jaromír Nohavica v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (9. září 2025)
Jaromír Nohavica
Jaromír Nohavica a Marie Rottrová na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)
Jarek Nohavica
23 fotografií

Tři čuníci v čínštině? Jednou možná!

Na první poslech možná „Čuníci“ ve finštině či maďarštině působí bizarně a člověk si není jistý, co je vlastně refrén. Aspoň je vidět, že člověk nikdy neví, čím udělá díru do světa. Jak říká poeticky sám Jarek „co proletí prostorem natolik, že v lidech zůstane.“

Co zůstane v lidech z Jarka Nohavici, který má na svém kontě nádherné písně jako Kometa nebo Darmoděj? Sám nadhledem prohlásil, že určitě Tři čuníci. „Nebylo by špatné, kdyby Tři čuníky převzala nějaká čínská kapela. Za každý prodej jdou peníze do Ochranného svazu autorského. A tam budou prodeje tak 200 milionů desek,“ dodal Nohavica už zcela nepoeticky, aby ukázal, že žádná kometa nelétá zadarmo. Samozřejmě s nadsázkou a ostravským přízvukem.

Vstoupit do diskuse

