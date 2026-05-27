Turisté žasli a natáčeli, raději z dálky. Z parku utekli do města dva nosorožci

Petra Škraňková
  10:45
Když indický turista Krišna Das plánoval cestu za divokými zvířaty do Nepálu, ani ve snu ho nenapadlo, že divočinu zažije v ulicích města. Z nedalekého národního parku se dva obří nosorožci vypravili do ruchu civilizace a v městském provozu se do sebe pustili.

Nepálský národní park Čitvan je jednou z nejznámějších přírodních rezervací. Je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a turisté do něj míří za nosorožci, tygry a slony. Přebývá v něm více než 600 kusů nosorožců indických.

Hlavním stanovištěm turistů je město Sauraha, kde pobýval i indický cestovatel Krišna Das. A skutečnou divočinu zažil právě tady.

Z národního parku se totiž do města přišli podívat dva nosorožci indičtí. A přímo v ulicích si začali vyjasňovat, co je čí území. Ohromení lidé je sledovali z úctyhodné vzdálenosti, vždyť dospělý samec může vážit až tři tuny, tam mladší kolem dvou tun, tedy dva tisíce kilogramů.

V plzeňské zoo se po devíti letech narodilo mládě nosorožce indického. Je to sameček.
Mládě nosorožce indického, které se před měsícem narodilo v plzeňské zoo, už mohou návštěvníci vidět s jeho matkou Manjulou ve vnitřním výběhu. (2. března 2017)
Nosorožčí samička Maruška z plzeňské zoologické zahrady oslavila druhé narozeniny. (2. února 2016)
JEDNOROŽEC. Nosorožec indický se pase spolu s buvoly v indické rezervaci Pobitora. Ohrožený tlustokožec je výjimečný svou velikostí a jediným rohem.
12 fotografií

„Do Čitvanu jsem přijel kvůli divoké zvěři. Nečekal jsem, že divoká zvěř přijde za mnou – a přinese s sebou souboj. Dva nosorožci indičtí dnes vtrhli do města a střetli se přímo na ulici. Nikdo nebyl zraněn. Všichni byli bez slov,“ napsal Krišna Das ke svému videu umístěnému na sociálních sítích.

Za povšimnutí stojí, jak se obří zvířata spořádaně pohybují po silnici, maximálně překročí lehce na chodník. Neničí žádné porosty ani zboží vystavené na chodnících. Jen v závěru jeden z nosorožců klidně žvýká kousek keře. „A když se neperou, rádi žvýkají květiny,“ dodává odlehčeně autor videa.

Nosorožec indický jedním ze tří velkých asijských druhů nosorožce. Může dosáhnout hmotnosti až 2800 kilogramů a dožít se 50 let. Vyskytuje se v travnatých oblastech, močálech a lesích ve východní Indii a sousedním Nepálu.

V Plzni se narodil vzácný nosorožec, po Marušce a Růžence je to kluk

Populace nosorožců indických se dostala na pokraj vyhubení, když v 60. letech 20. století jejich počet klesl na méně než sto. V nepálské rezervaci Bardia jich bylo v roce 2001 celkem 72, o pět let později zbyli pouze tři. Nepál zavedl přísná pravidla pro postih pytláctví a také na ochranu luk a džunglí na jihu země. Vyplatilo se. V současnosti je v Nepálu podle posledních mezinárodních statistik z roku 2025 celkem 752 nosorožců indických.

V Česku je nosorožec indický k vidění jedině v zoologické zahradě v Plzni. Je to samice Manjula a její mládě, sameček Apu, který se narodil loni v listopadu. Bylo to po skoro devíti letech už třetí mládě nosorožce indického odchované v Česku. Předchozí dvě mláďata Manjuly, samičky Maruška (*2014) a Růženka (*2017), našly nový domov ve Vratislavi a Basileji.

První záběry nosorožčího samečka Apu, který se loni v prosinci narodil v plzeňské zoo:

