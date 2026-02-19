Turek si zachránil život. Sám sobě udělal Heimlichův chvat, když se dusil obědem

Petra Škraňková
  13:14
Turecký záchranář Ilyas Yildir prokázal, že je mužem na správném místě. Pracuje na lince 112 ve městě Osmaniye a celé dny radí lidem, co mají dělat při nehodách. Během polední pauzy však dokázal zachránit sám sebe.

Během polední pauzy si turecký záchranář dával k jídlu plněnou tortillu, když mu najednou zaskočilo. V místnosti však nikdo jiný nebyl a Yildir si musel pomoci sám. Navíc musel jednat rychle, protože se dusil.

„Jako instruktor první pomoci jsem přesně věděl, co mám dělat,“ popsal v rozhovoru, který citovala agentura Reuters. Vstal z křesla, postavil se za něj a břichem narazil do opěradla. Sám na sobě tak provedl Heimlichův chvat a sousto, které ho dusilo, z něj vyskočilo.

Při Heimlichově hmatu se provádí stlačování nadbřišku v místě mezi hrudní kostí a pupkem. Zachránce stojí za postiženou osobou, ruku sevře v pěst a palcová strana se přiloží do místa, které si předtím zachránce vyhmatal. Dlaní druhé ruky se opře o malíkovou stranu pěsti a provede až pět stlačení nadbřišku dovnitř a nahoru.

Heimlichův chvat se provádí pod hrudníkem, cílem ej vyvinout tlak na bránici.

Zdroj: Komora záchranářů

„Záchrana života není jen o záchraně života někoho jiného, s těmito znalostmi první pomoci můžete zasáhnout i ve svém vlastním životě,“ nabádá turecký záchranář. Pokud jste sami a v místnosti není židle, můžete použít stůl nebo jakýkoli tvrdý předmět. „Tvrdý předmět se umístí pod žebra, kde je bránice, a silně se tlačí dopředu. Cílem je pomocí vzduchu v plicích vytlačit předmět z hrdla ven,“ dodal Yildir.

Záběry z bezpečnostní kamery operačního střediska tísňové linky 112 v Osmaniye se staly virálním hitem, lidé si je mohutně sdíleli na sociálních sítích. Turecký záchranář si pochvaluje, že má jeho příběh velký význam pro osvětu.

Heimlichův chvat díky zvýšení podbráničního tlaku umožňuje uvolnit překážky v dýchacích cestách, což bezpočtu lidí zachránilo život. Americký lékař Henry Heimlich ho vymyslel v 70. letech, když byl primářem na chirurgii v nemocnici v Cincinnati. Sám ho k záchraně použil, až když mu bylo 80 let a v restauraci pomohl dusícímu se muži.

Naučte se Heimlichův chvat, je to jednoduché.

