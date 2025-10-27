Rozvod v Turecku skončil dohodou o alimentech na dvě kočky

Tereza Hrabinová
  14:19
Turecký manželský pár se při rozvodu dohodl na netradičním ujednání, které by mohlo přepsat definici rodinného práva v zemi. Muž souhlasil, že bude své bývalé manželce pravidelně hradit náklady na péči o dvě společné kočky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: osobní archiv Kláry Nevečeřalové

Platit bude 10 tisíc tureckých lir (necelých 5 tisíc korun) každé tři měsíce, a to po dobu deseti let, nebo do konce života obou zvířat.

Kočky zůstaly v péči bývalé manželky, která kromě výživného obdržela i symbolické odškodnění ve výši 550 lir (cca 18 eur). Částka má být pravidelně upravována podle inflace.

Ačkoliv dohodu ještě musí schválit rozvodový soud, právníci i veřejnost už dnes mluví o možném milníku v tureckém právním systému. Pokud bude schválena, půjde pravděpodobně o první případ, kdy by bylo výživné na domácí mazlíčky oficiálně uznáno jako součást tamního rozvodového vyrovnání.

Reakce veřejnosti jsou ale smíšené. Zatímco ochránci zvířat dohodu vítají jako průlom, který symbolicky přiznává mazlíčkům status členů rodiny, někteří experti varují před právně problematickým precedentem.

Podle tureckého práva jsou zvířata dosud považována za majetek a jejich finanční zajištění při rozvodu není právně vymahatelné. Potvrzení dohody by tak mohlo ovlivnit budoucí rozhodování soudů v obdobných případech, a to nejen z hlediska péče, ale i odškodnění a uznání citového pouta mezi lidmi a zvířaty.

Sporů o domácí mazlíčky v Turecku každopádně přibývá, zejména ve velkých městech jako Istanbul, Ankara a Smyrna. Právní systém tak bude nejspíš muset dříve či později reagovat na měnící se společenskou realitu.

