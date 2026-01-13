Tuny sněhu z ulic Moskva vyřešila po svém. Místní zuří a posílají videa do světa

„Veškerý sníh, který byl na Běloruské a Miusské, je teď tady. Je to šílené, celá ulice je prostě zablokovaná. Opravdu úžasné,“ komentuje s ironií v hlase autorka videa, které se rychle šíří po sociálních sítích.
Zatímco dospělí se jen s velkým úsilím dokážou dostat domů, děti si na novém kopci udělaly malou dráhu na sáňkování. Ovšem s rizikem, že dojezd bude na ostrých koncích plotů.
Sněhová pokrývka dosahuje v 13milionové Moskvě i půl metru. Městské služby se na oficiálních účtech chlubí, že do boje s živlem bylo nasazeno 130 tisíc pracovníků a 15 tisíc kusů techniky. Obyvatelé zasypané ulice však o efektivitě tohoto úsilí značně pochybují.