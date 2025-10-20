Tři NEJ policejní zásahy v pražském metru. Hvězdné války, chronický vypínač a klidný policajt

Tereza Hrabinová
  18:11
Štěně zaběhlé v tunelu není jediný kuriózní případ z pražského metra, policie musela řešit i šermování holí jako ve Star Wars nebo chronického vypínače eskalátorů. Největší ovace sklidil policista, který doběhl mnohem mladšího zloděje s lepší kondičkou.
Fotogalerie1

Pražské metro je občas dějištěm bizarních příběhů. Ilustrační foto. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zloděj nezdolal eskalátor v protisměru

V roce 2022 se na internetu stalo virálním video, na kterém zloděj při útěku před policií vběhl do metra. Osudným se mu však stal pokus vyběhnout eskalátor v opačném směru. Na rozdíl od akčních filmů mu síly došly poměrně rychle. Pod schody na něj nakonec bez námahy počkal policista. Zloděj měl za sebou pestrý den. Během jediné hodiny se mu podařilo vloupat do tří hotelů a jednoho knihkupectví na Václavském náměstí. A přestože mu policista svou kondičkou nestačil, nakonec nad ním vyhrál. Stačilo chvíli přemýšlet.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hvězdné války ve stanici Luka

Letos v únoru ve stanici metra Luka došlo k incidentu, který připomínal filmovou scénu. Jen bez speciálních efektů. Muž sebral sedmdesátileté ženě francouzskou hůl a začal s ní ohrožovat cestující. Během incidentu poškodil také bankomat.

Na záznamu zásahu je slyšet výzva policistů: „Jménem zákona odhoďte tu hůl.“ Muž však nereagoval a pokračoval v agresivním chování. Hlídka proto musela použít donucovací prostředky.

Po zklidnění situace muž nesouvisle mluvil, tvrdil například, že je král. Podle mluvčího policie nebyl pod vlivem alkoholu ani omamných látek, přesto bylo zřejmé, že není psychicky v pořádku. Policie ho proto převezla do psychiatrické léčebny.

Kreativní vtipálci video na sociálních sítích doplnili o červené světlo u francouzské hole a modré u policejních obušků, aby scéna připomínala souboj zla a rytířů Jedi ve Hvězdných válkách.

Chronický vypínač metra

V lednu 2025 musela městská policie zasahovat ve stanici Malostranská kvůli sedmadvacetiletému muži, který opakovaně bezdůvodně mačkal nouzová tlačítka a vypínal eskalátory. Podle dozorčího metra zároveň obtěžoval cestující a žebral ve vestibulu.

Po příjezdu městské policie, kterou na rádoby vtipálka pracovník metra zavolal, se muž vehementně odmítal legitimovat a jakkoliv se strážníky spolupracovat. Použili proto proti němu donucovacích prostředků a mladíka zpacifikovali. Ještě v poutech však stačil dozorce zkropit dávkou nadávek a vyhrožoval, že se na místo vrátí a pomstí se. Strážníci ho následně odvezli na policejní stanici.

