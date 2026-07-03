Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto

Kultura pro celé město i desítky tisíc návštěvníků
Program Evropského kulturního léta nabídne během letních měsíců koncerty, divadelní představení, filmové projekce, literární akce, výstavy, multimediální performance, taneční vystoupení i akrobatická představení. Prostor dostanou jak malé komunitní akce pro místní publikum, tak velké festivaly mezinárodního významu, které každoročně přivádějí do Trenčína desetitisíce návštěvníků.
„Evropské kulturní léto představuje jeden z vrcholů roku, ve kterém Trenčín nese titul Evropského hlavního města kultury. Chceme návštěvníkům i obyvatelům nabídnout pestrý program, který ukáže sílu kultury propojovat lidi, otevírat důležitá témata a přinášet nové zážitky do veřejného prostoru. Vedle našich vlastních projektů jsou jeho nedílnou součástí také významné festivaly a kulturní iniciativy, které dlouhodobě formují identitu města a regionu,“ říká Stanislav Krajči, ředitel projektu Trenčín 2026.
Významnou součástí Evropského kulturního léta budou festivaly Garáž, Pohoda a Grape, které představují různé podoby současné hudební a kulturní scény.
Již 3. a 4. července se uskuteční šestý ročník festivalu Garáž, který dlouhodobě podporuje začínající slovenské kapely a interprety a letos nabídne deset vybraných projektů z více než 125 přihlášených. Součástí programu budou i koncerty hostů, hudební diskuse, dětský program Hudbohry a doprovodné komunitní aktivity. Vstup na festival je zdarma.
Festival Garáž
Významnou součástí letní sezony bude také festival Pohoda, jeden z největších a nejnavštěvovanějších hudebních festivalů na Slovensku. Právě dlouholetá existence Pohody a její otevřenost novým myšlenkám, mezinárodní spolupráci a občanské angažovanosti významně přispěly k formování současné kulturní identity Trenčína. Projekt Trenčín 2026 proto na festivalu připraví vlastní program zaměřený na kreativitu, veřejný prostor, udržitelnost a podporu mladých talentů. Návštěvníci se mohou těšit na Ateliéry zvědavosti, diskuse o kultuře a společnosti i koncerty vzniklé díky spolupráci evropských hlavních měst kultury jako například lotyšskou skupinu Tautumeitas.
Program Evropského kulturního léta zároveň ukazuje, že titul Evropské hlavní město kultury se netýká pouze velkých akcí, ale také každodenního života města a jeho komunit.
Výstavy, veřejný prostor i kulturní dědictví
Mezi hlavní výtvarné projekty patří mezinárodní výstava pod kurátorským vedením Edit András and Ilona Németh s názvem Glokální rovnost a pohostinnost (Neplatné ideje?), která představí pohledy renomovaných umělců a umělkyň na dnešní svět poznamenaný sociálními nerovnostmi, klimatickou krizí či geopolitickým napětím. Prostřednictvím různých uměleckých přístupů se bude zabývat tématy solidarity, pohostinnosti i odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí. Na výstavě v zrekonstruovaném Župném domě se představí 17 umělců i umělkyň a uměleckých kolektivů z 12 evropských zemí.
Veřejný prostor města propojí s uměním také projekt Zelená linie pod kurátorským vedením Oto Hudce. Projekt reaguje na environmentální a klimatické výzvy a do Trenčína přinese sedm děl domácích i zahraničních umělců. Umělecká díla vytvoří napříč Trenčínem symbolickou trasu, která vyvrcholí výstavou Tenká zelená linie v Župném domě.
Výjimečnou atmosféru nabídne také festival Za stolem – festival o lidech, jídle a všem mezi tím, který propojí gastronomii, komunitní setkání i diskuse o aktuálních společenských tématech.
Letní program doplní také stálé výstavy a umělecké intervence na Trenčínském hradě, který patří k nejvýraznějším dominantám města a regionu. Návštěvníkům nabídnou nový pohled na historii, identitu i kulturní dědictví Trenčína. V rámci projektu Současný hrad mohou návštěvníci hradu vidět například výstavu Studna lásky, inspirovanou jednou z nejznámějších legend spojených s hradem. Pohled do dávné historie pak zprostředkuje výstava Římané a Slovensko – všechny cesty nevedly jen do Říma, která mapuje historické vazby území dnešního Slovenska s římskou civilizací.
Kulturní léto pamatuje i na rodiny s dětmi, na které čekají tvůrčí dílny, divadelní představení, interaktivní programy i komunitní aktivity ve veřejném prostoru.
Chybět nebudou ani tradiční Hudební neděle, oblíbené Hudební pikniky či Divadélka pod věží. Kromě domácích umělců se představí také zahraniční hosté včetně české kapely Buty či italské umělkyně La Nina. Po celé léto tak bude mít Trenčín každý víkend co nabídnout místním obyvatelům i návštěvníkům města.
Kompletní program Evropského kulturního léta, na spolupracují město Trenčín, Trenčínský samosprávný kraj, kulturní instituce i tým projektu Trenčín 2026 – Evropské hlavní město kultury, je k dispozici na www.trencin2026.eu/leto.
Projekt Trenčín 2026 propojuje kulturu, kreativitu, komunitní rozvoj a veřejný prostor s cílem přinést dlouhodobou pozitivní změnu městu i regionu. Projekt finančně podporují město Trenčín, Trenčínský samosprávný kraj, Ministerstvo kultury SR a Evropská unie.
Obsah vznikl ve spolupráci s projektem Trenčín 2026.