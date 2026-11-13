Topná sezóna začala. Jak mohou bytové domy platit méně za teplo i elektřinu

Fotovoltaika pro bytové domy: elektřina pro chodby i pro jednotlivé byty
Solární elektrárna na střeše bytového domu už nemusí napájet jen osvětlení chodeb, výtah nebo čerpadla. Elektřinu ze společné střechy lze dnes poslat i do jednotlivých bytů.
V praxi se používají dvě cesty. První je sdílení přes Elektroenergetické datové centrum (EDC). Byty si ponechají své elektroměry i dodavatele a vyrobená elektřina se mezi ně rozděluje podle alokačního klíče, který si vlastníci odhlasují. Vyhodnocuje se každých 15 minut, takže když soused elektřinu nespotřebuje, může ji využít jiný byt. Nové rozvody nejsou potřeba a zapojit se nemusí všichni.
Druhou cestou je sloučení bytů do jednoho odběrného místa. Dům pak nakupuje elektřinu jako celek a spotřebu si rozúčtovává sám. Vyžaduje to úpravu elektroinstalace, zato se vyrobená energie využije nejlépe. „Který model je lepší, záleží na domě, na střeše i na tom, na čem se vlastníci dokážou shodnout. Proto chceme dům nejdřív poznat a technické řešení i cenovou nabídku připravujeme až následně,“ říká Mikuláš Bindzar, technický ředitel Enado.
Baterie pak ukládá polední přebytky na večerní a noční hodiny, kdy už slunce nesvítí. Velikost elektrárny i baterie se určuje podle spotřeby domu, ne podle plochy střechy.
Tepelné čerpadlo pro bytový dům: alternativa k centrálnímu teplu
Teplo a teplá voda jsou v rozpočtu domu obvykle nejvyšší položkou. Proto stále více SVJ a družstev počítá, zda dál odebírat teplo z centrální soustavy, nebo si postavit vlastní kotelnu s tepelnými čerpadly.
Kaskáda tepelných čerpadel umí dům vytápět i ohřívat vodu. Dům pak sám rozhoduje o provozu i nákladech, ale přebírá i odpovědnost za servis. Rozhodující je tepelná ztráta budovy, stav otopné soustavy, teplota topné vody a skutečná spotřeba tepla za poslední roky.
Samotná technika je přitom jednodušší než cesta k ní. „SVJ obvykle nezastaví technika, ale papíry: souhlas a výpovědní lhůta dodavatele tepla, náklady na odpojení od centrálního zdroje, stavební řízení, posouzení hluku, žádost o státní podporu a připojení k síti. Tím vším SVJ provedeme a velkou část vyřídíme za ně,“ doplňuje Martina Hlaváčová Hupková, obchodní ředitelka Enado.
Odpojení od centrálního tepla se nevyplatí vždy a všude. Někde je rozumnější začít fotovoltaikou a ohřevem vody a teplo ponechat. Rozhodnout by mělo srovnání nákladů obou variant na 15 až 20 let, ne jen cena instalace.
Fotovoltaika a tepelné čerpadlo: když střecha topí
Nejvíc vlastní elektřiny dům využije, když střecha a kotelna spolupracují. Tepelná čerpadla umí řídit svůj výkon podle slunečního svitu.
Aby to fungovalo samo, je potřeba chytré řízení. Systémy jako české Infigy sledují výrobu, spotřebu i předpověď počasí a rozhodují, zda energii poslat do bytů, do baterie, nebo do ohřevu vody. V létě tak dům ohřívá vodu téměř jen ze slunce, v přechodném období pomáhá i s vytápěním.
Vyplatí se vlastní energie každému domu?
Ne každému a ne vždy ve stejné podobě. Panelák s centrálním teplem, cihlový dům s plynovou kotelnou a zateplená novostavba mají úplně jiná výchozí čísla.
Základem je správné dimenzování. Příliš velká elektrárna posílá přebytky do sítě za málo peněz. Poddimenzované čerpadlo si v mrazech pomáhá drahým elektrokotlem a úspora mizí. Proto by návrh měl vycházet z vyúčtování tepla a elektřiny za několik let.
SVJ by neměla porovnávat jen cenu instalace. Stejně důležitá je životnost zařízení, záruky, cena servisu a to, kdo se o systém bude za deset let starat.
Pomoci mohou dotace. Hlavní město Praha v programu Čistá energie Praha 2026–2027 přispívá bytovým domům až 400 tisíc korun na tepelné čerpadlo, nejvýše polovinu způsobilých nákladů. Žádosti lze podávat do 31. srpna 2027, nebo do vyčerpání 50 milionů korun. Státní program Nová zelená úsporám nabízí SVJ a družstvům bezúročný úvěr na renovace včetně tepelných čerpadel a fotovoltaiky. Dotaci z NZÚ dnes získají jen nízkopříjmové domácnosti.
Kdy začít plánovat?
Nejlépe hned. Od prvního rozboru po spuštění obvykle uplyne několik měsíců: projekt, schválení na schůzi vlastníků, žádost o úvěr, stavební řízení, distribuce. Kdo začne teď, může střechu osadit na jaře a kotelnu mít hotovou před příští topnou sezónou.
Na vyhlášení dalších výzev není nutné čekat. U pražského programu naopak rozhoduje pořadí žádostí a zájem je velký.
Jak vypadají hotová řešení pro bytové domy od Chebu přes Prahu až po Ostravsko, ukazuje fotogalerie k článku.
Enado: bytovým domům rozumíme. Společnost Enado navrhuje, montuje a servisuje fotovoltaiku, tepelná čerpadla a chytré řízení energie. Pro bytové domy pracuje řadu let a důvěřuje jí více než 40 bytových domů. Zajišťuje návrh technického řešení, projektovou přípravu včetně stavebního řízení, podklady k žádosti o zvýhodněné úvěry, jednání s distributorem i dodavatelem tepla, montáž vlastními týmy a následný servis z regionálních středisek. Do bytových domů instaluje osvědčené technologie: střídače, baterie a zásobníky českého výrobce DZ Dražice ze skupiny NIBE a tepelná čerpadla značek NIBE a Mitsubishi Electric.
Nezávazně spočítáme, co by vlastní energie přinesla vašemu domu. Stačí vyúčtování tepla a elektřiny.
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