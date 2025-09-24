Jeho revírem je severní Itálie, jeho tempo je vražedné. Maskovaný hrdina čistí budovy v italské Lombardii od sprejerských nápisů. Kde byl ještě večer rozmáchlý tag samozvaného umělce, září ráno fasáda novou barvou.
Neznámý dobrodinec s přezdívkou Ghost Painter, což by se dalo volně přeložit jako Přízračný malíř, vyráží do ulic po setmění, vyzbrojený malířským válečkem a kbelíkem barvy. Jeho práce s tímto náčiním odhaluje, že v oboru malíř-natěrač není žádným nováčkem. Zatímco přes den si touto profesí vydělává na živobytí, o nocích bojuje proti vizuálnímu smogu ve městě Brescie v Lombardii na severu Itálie.
|
Metro je uznávaná meta, policie je bez šance, říká sprejer k akci gangu v Praze
Hrdinské činy maskovaného „sprejera naopak“ se dočkaly velkého uznání díky videu na TikToku, které nasbíralo přes 4,7 milionů zhlédnutí a nesčetné pochvalné komentáře. No uznejte. Nehodil by se takový dobrodinec i do mnohých českých měst?
I Praha má své čističe
Ale upřímně – i v Česku se někdy stane, že se do boje proti nelegálnímu graffiti pustí někdo s kartáčem v ruce a s takovou vervou, že předběhne i památkáře. V Praze k tomu došlo v roce 2019, kdy se čistič Miloslav Černý zasloužil o odstranění rozměrných nápisů z kamenného zdiva Karlova mostu.
Díky svému počinu se takřka přes noc stal celebritou, dostal prý 2 000 pochvalných dopisů a pozornost médií i tehdejšího vedení pražského magistrátu. Zatímco památkáři jeho počin kritizovali jako neodborný, novináři dostáli svému zvyku rozkrývat hlavně to, co se skrývá pod fasádou, a přinesli mnohem temnější příběh pražského čističe.
V minulosti byl odsouzen ke 20 letům vězení za dvojnásobnou vraždu.
|
Nechci gloriolu, vraždil jsem a byl ve vězení, svěřil se čistič z Karlova mostu
„Já nejsem celebrita, která by zasloužila, aby ji někdo glorifikoval. Za to, co jsem udělal v souvislosti s Karlovým mostem, jsem neočekával nějaký humbuk. Je to moje práce, kterou dělám rád, a myslím, že má smysl. Musím ale taky umět přiznat, že ne všechno v mém životě bylo v pořádku, zejména ve vztazích k mým nejbližším,“ uvedl k tomu sám Černý.
Srovnání lombardského a pražského čističe tak otevírá zásadní otázku: opravdu je italský dobrodinec tak bezúhonný, nebo se jen tamní novináři opomněli zaměřit na to, co se skrývá za jeho superhrdinskou fasádou?