Tohle by žádný kameraman natočit nedokázal. Grónský pes překvapil novináře

Novinářka Emma Burrowsová z agentury Associated Press natáčela společně s fotografem Jevhenem psí spřežení v Grónsku za polárním kruhem. Jednu z kamer jim ale „ukradl“ pes.
„Všimli jsme si, že jedna z našich kamer zmizela. Lámali jsme si hlavu, kde je. Hledali jsme všude možně, ale nemohli jsme ji najít,“ popisuje Burrowsová.
Pak si ale všimla několika psů, kteří utíkali z místa, kde kameru naposledy viděli ležet na zemi. „Sledovala jsem je a k mému úžasu tam ležela na zemi naše 360stupňová kamera,“ dodává.
To nejlepší ale teprve přišlo. Když kontrolovali, jak je kamera poškozená, zjistili, že je spuštěné nahrávání. Psí zloděj se natočil. Na záznamu je vidět, jak si z kamery za 700 dolarů (přes 14 tisíc korun) udělal žvýkací hračku. A zjevně si ji oblíbil, protože se s ní běžel schovat pod saně, aby nikdo neviděl, jak úžasnou věc má.
Příběh má šťastný konec. Technika přežila a štáb si odnesl unikátní video z perspektivy psa, které by žádný kameraman nenatočil.