To má v ruce iPhone? žasnou lidé u starých obrazů. A spekulují o cestování časem

Tereza Hrabinová
  7:15

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Obraz „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield“ z roku 1937 od Umberta Romana, který na internetu proslul kvůli postavě držící předmět připomínající smartphone. | foto: postalmuseum.si.edu

Na první pohled jde o historickou malbu zachycující setkání anglických kolonistů s původními obyvateli Severní Ameriky. Jeden drobný detail ale už několik let vyvolává debaty na sociálních sítích.

Řeč je o díle „Mr. Pynchon and the Settling of Springfield“, které v roce 1937 vytvořil italsko-americký malíř Umberto Romano. Obraz zachycuje události z roku 1636, kdy anglický obchodník s kožešinami a kolonista William Pynchon zakládal osadu Agawam, z níž se později stalo americké město Springfield. Malba je součástí série nástěnných panelů vytvořených pro hlavní poštu ve Springfieldu.

Záhadný předmět připomíná smartphone

Největší pozornost poutá muž sedící v pravém dolním rohu obrazu. Drží malý tmavý obdélníkový předmět a upřeně si ho prohlíží. Právě způsob, jakým jej drží, připomíná dnešní pohled na mobilní telefon.

Na internetových diskuzích se opakovaně objevují tvrzení, že jde o iPhone nebo jiný smartphone. Někteří uživatelé s nadsázkou tvrdí, že si muž pořizuje selfie nebo kontroluje sociální sítě, jiní v tom vidí důkaz existence cestování časem.

Historici nabízejí mnohem prostší vysvětlení

Novinář Brian Anderson se tématem podrobně zabýval v článku pro Motherboard (dnes VICE). Oslovil několik historiků i antropologů, kteří nabídli mnohem pravděpodobnější vysvětlení.

Historik Daniel Crown se domnívá, že předmětem může být malé evropské zrcátko. Taková zrcadla patřila mezi běžné obchodní artikly, které evropští kolonisté v 17. století vyměňovali s původními obyvateli Severní Ameriky. Pokud se muž dívá na svůj odraz, způsob, jakým předmět drží, dává podle něj smysl.

A Crown připouští i ještě další možnost – mohlo jít o malou náboženskou knížku, například kapesní vydání žalmů nebo evangelia, která měla podobný obdélníkový tvar.

Mohla to být i železná čepel

Další hypotézu nabídla antropoložka Margaret Bruchac z University of Pennsylvania. Podle ní mohl muž držet železnou čepel určenou k upevnění na topůrko sekery nebo tomahavku, které byly rovněž běžným obchodním zbožím.

Současně ale upozornila, že Romano neusiloval o historickou přesnost. Řada detailů na obraze podle ní neodpovídá skutečnosti – od oděvů přes vyobrazené předměty až po některé postavy.

Malbu proto označila spíše za romantizovanou představu americké kolonizace než za věrnou rekonstrukci historické události. Přesto sama připustila, že předmět v ruce domorodce moderní smartphone nápadně připomíná.

„Důkazů cestování časem“ existuje více

Romanoův obraz není jediným uměleckým dílem, které na internetu vyvolalo spekulace o cestování časem.

Velkou pozornost vzbudil také obraz „Young Woman with a Letter and a Messenger in an Interior“ nizozemského malíře Pietera de Hoocha z roku 1670. Na jedné z postav lidé viděli předmět připomínající moderní mobilní telefon. Debatu v roce 2016 přiživil i šéf společnosti Apple Tim Cook, když během návštěvy Rijksmuseum poznamenal, že si už není jistý, kdy byl první iPhone vlastně vynalezen.

Historici však upozorňují, že muž na obraze drží dopis nebo malou modlitební knížku.

Obraz Žena, která dává pokyny mladému muži s dopisem nizozemského malíře Pietera de Hoocha má ve sbírkách Rijksmuseum v Amsterdamu.

Pozornost vzbudil i portrét „Portrait of Frederick Sluysken“ od nizozemského malíře Ferdinanda Bola z roku 1652, který je vystaven v londýnské Národní galerii. Návštěvníci si na něm všimli bot nápadně připomínajících tenisky značky Nike.

Podobně se internet bavil i obrazem „The Expected One“ rakouského malíře Ferdinand Georg Waldmüller z roku 1860. Mladá žena na něm hledí na malý obdélníkový předmět, který mnozí považovali za smartphone. Ve skutečnosti však drží modlitební knížku, běžnou součást výbavy věřících v 19. století.

Obraz The Expected One od Ferdinanda Georga Waldmüllera z roku 1860. Na sociálních sítích se stal známým kvůli předmětu připomínajícímu smartphone.

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