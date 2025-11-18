Thajská restaurace láká hosty na záplavy. Obědvají po kolena mezi rybami

Tereza Hrabinová
  14:00
Zatímco velká část Thajska čelí ničivým povodním, jedna restaurace západně od Bangkoku proměnila neštěstí v atraktivní zážitek pro návštěvníky.

Už téměř dva týdny je restaurace Pa Jit v provincii Nakhon Pathom zatopená kvůli rozvodněné řece, která se vylila z břehů. Místo uzavření provozu se podnik stal internetovou senzací. Zákazníci sem jezdí, aby se vyfotili v kalné vodě, krmili ryby a natáčeli videa na sociální sítě.

Děti jsou nadšené, když kolem nich proplouvají hejna ryb. Obsluha se proplétá mezi stoly a s opatrností roznáší horké polévky i nudle.

Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku
Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku
Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku
Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku
6 fotografií

„Poprvé nás to zaplavilo před čtyřmi lety a myslela jsem si, že je konec,“ uvedla majitelka Pornkamol Prangprempree pro agenturu AP News. „Pak ale jeden zákazník zveřejnil fotku s rybami a lidé se začali sjíždět.“ Zisky se potom podle ní zdvojnásobily z 10 tisíc bahtů denně na 20 tisíc (asi 13 tisíc korun).

„Může se sem chodit s dětmi. Když vidí ryby, tolik nezlobí,“ uvedla devětadvacetiletá návštěvnice Chomphunuth Khantaniti, která dorazila s manželem a malým synem. Třiašedesátiletou Bellu Windy zase přilákala představa, že ucítí ryby na chodidlech.

Floridské korály změnily barvu a jsou funkčně vyhynulé. Na záchranu je pozdě

Zatopení restaurace zřejmě jen tak neskončí. Kvůli doznívajícím monzunům a vysokým přílivům hladina pravděpodobně zůstane zvýšená ještě několik týdnů.

Restaurace Pa Jit sice těží z vody, jinde v zemi ale povodně přinesly tragédii. Podle thajského ministerstva pro prevenci a zmírňování katastrof je zasaženo více než 480 tisíc obyvatel ve 13 provinciích, zejména na severu a v centrální části země.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

Thajská restaurace láká hosty na záplavy. Obědvají po kolena mezi rybami

Zatopená restaurace v provincii Nakhon Pathom v Thajsku

Zatímco velká část Thajska čelí ničivým povodním, jedna restaurace západně od Bangkoku proměnila neštěstí v atraktivní zážitek pro návštěvníky.

18. listopadu 2025

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

18. listopadu 2025  13:59

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte výjimečný vánoční dárek? Diamantový šperk spojuje luxus a investici. Přečtěte si o úskalích výběru a radách jak nejlépe vybrat.

18. listopadu 2025

5 důvodů, proč vám nemovitostní fondy zajistí klidný spánek

Komerční sdělení
Nemovitost v portfoliu nemovitostních fondů ZDR Investments

Máte úspory, ale nechcete je nechat ležet ladem? Dnes má každý možnost investovat do nemovitostí – a to bez starostí s nájemníky, opravami a hypotékami.

17. listopadu 2025

Příběh biofarmy, kde nic není zbytečné a všechno má svůj důvod

Ve spolupráci
EKOFARMA Jaroslav Netík

Na první pohled možná nenápadná farma. Ale když se zaposloucháte do jejího příběhu, zjistíte, že je to místo, kde má každý krok smysl. Na biofarmě, která dnes obhospodařuje 42 hektarů půdy, se...

17. listopadu 2025

Přivezte nám ovoce a my se postaráme o ostatní! Součástí pivovaru v České Kamenici je pálenice a moštárna

Komerční sdělení
ilustrační snímek

Farmáři i drobní pěstitelé letos hlásili výjimečně dobrou úrodu. Co dál s jablky a hruškami, které nestihnete sníst? V moštárnách a palírnách si můžete nechat vyrobit prvotřídní pálenku. Například v...

17. listopadu 2025

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

14. listopadu 2025  15:13

Sametová revoluce 1989

Shromáždění studentů a občanů na Albertově 17. listopadu 1989.

Sametová revoluce 1989 patří k nejzásadnějším okamžikům novodobých československých dějin. Během šesti týdnů v listopadu a prosinci se z nenásilných studentských protestů zrodilo celospolečenské...

14. listopadu 2025  10:53

Austrálie chce povolit dinga jako mazlíčka. Je mnohem chytřejší, varují odborníci

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi.

V australském státě Queensland se schyluje k rozhodnutí, které může změnit vztah lidí k jednomu z nejikoničtějších zvířat tamní přírody. Státní vláda uvažuje o tom, že by se dingo mohl stát legálním...

14. listopadu 2025

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve spolupráci
Besta Trade

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

Ta hudba se mi nelíbí, naštvala se v Rusku tetka v šátku a vytáhla na taxikáře mačetu

Cestující v Samaře vytáhla v taxíku mačetu a vyhrožovala řidiči kvůli hudbě

Přísloví o tom, že řidič tvrdej chleba má, se bohatě naplnilo v ruské Samarské oblasti. Žena, která do auta nastoupila, nejdřív protestovala proti hudbě, která se linula z autorádia. A když ji řidič...

13. listopadu 2025  17:30

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.