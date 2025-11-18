Thajská restaurace láká hosty na záplavy. Obědvají po kolena mezi rybami

Už téměř dva týdny je restaurace Pa Jit v provincii Nakhon Pathom zatopená kvůli rozvodněné řece, která se vylila z břehů. Místo uzavření provozu se podnik stal internetovou senzací. Zákazníci sem jezdí, aby se vyfotili v kalné vodě, krmili ryby a natáčeli videa na sociální sítě.
Děti jsou nadšené, když kolem nich proplouvají hejna ryb. Obsluha se proplétá mezi stoly a s opatrností roznáší horké polévky i nudle.
„Poprvé nás to zaplavilo před čtyřmi lety a myslela jsem si, že je konec,“ uvedla majitelka Pornkamol Prangprempree pro agenturu AP News. „Pak ale jeden zákazník zveřejnil fotku s rybami a lidé se začali sjíždět.“ Zisky se potom podle ní zdvojnásobily z 10 tisíc bahtů denně na 20 tisíc (asi 13 tisíc korun).
„Může se sem chodit s dětmi. Když vidí ryby, tolik nezlobí,“ uvedla devětadvacetiletá návštěvnice Chomphunuth Khantaniti, která dorazila s manželem a malým synem. Třiašedesátiletou Bellu Windy zase přilákala představa, že ucítí ryby na chodidlech.
|
Floridské korály změnily barvu a jsou funkčně vyhynulé. Na záchranu je pozdě
Zatopení restaurace zřejmě jen tak neskončí. Kvůli doznívajícím monzunům a vysokým přílivům hladina pravděpodobně zůstane zvýšená ještě několik týdnů.
Restaurace Pa Jit sice těží z vody, jinde v zemi ale povodně přinesly tragédii. Podle thajského ministerstva pro prevenci a zmírňování katastrof je zasaženo více než 480 tisíc obyvatel ve 13 provinciích, zejména na severu a v centrální části země.