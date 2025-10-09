Terminátor T-1000 konečně „dopadl“ Sáru Connorovou. Herci nadchli fotkou

Herci se minulý týden sešli na akci Comic Con v anglickém Midlands a fanouškům poslali společnou fotku.
„Lindo Hamiltonová, jsi klenot,“ napsal šestašedesátiletý představitel androidního zabijáka Robert Patrick vzkaz své dnes o tři roky starší soupeřce z filmu.
O překvapivém setkání píše například Daily Mail. Oba herci, kteří proti sobě ve filmu bojovali, byli ve velmi dobré náladě.
„Sarah Connorová a T-1000 se znovu sešli. Skvělé. Skvělá fotka. Jsem tak rád, že jste se znovu dokázali spojit,“ napsal jeden z nadšených fanoušků. „Jeden z nejlepších filmů, které kdy byly natočeny,“ přidal se další. „Vypadáte skvěle,“ dodal třetí.
Snímek s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli je pokračováním Terminátora z roku 1984. Ovšem tentokrát je Terminátor na straně dobra. Nový T-1000 v podání Roberta Patricka je poslán do minulosti s úkolem zabít budoucího vůdce lidského odboje Johna Connora, když je ještě dítě. Hnutí odporu proto posílá starý typ Terminátora v podání Arnolda Schwarzeneggera, aby se s Connorem i jeho matkou spojil a ochránil je.