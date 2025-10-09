Terminátor T-1000 konečně „dopadl“ Sáru Connorovou. Herci nadchli fotkou

Autor:
  11:34
Terminátor T-1000 konečně dopadl Sáru Connorovou. Dvě z hlavních postav kultovního filmu Terminátor 2: Soudný den, resp. jejich představitelé, se po 34 letech potkali, ze setkání vznikla společná fotka. „Je skvělé se znovu vidět s tímhle neuvěřitelným člověkem,“ uvedl Robert Patrick na adresu Lindy Hamiltonové.
Robert Patrick a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování...

Robert Patrick a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991) | foto: Profimedia.cz

Linda Hamiltonová ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991)
Edward Furlong ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991)
Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování...
Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování...
5 fotografií

Herci se minulý týden sešli na akci Comic Con v anglickém Midlands a fanouškům poslali společnou fotku.

„Lindo Hamiltonová, jsi klenot,“ napsal šestašedesátiletý představitel androidního zabijáka Robert Patrick vzkaz své dnes o tři roky starší soupeřce z filmu.

Od Terminátora 2 po Matrix. Devadesátky měly na film zásadní vliv, líčí producent

O překvapivém setkání píše například Daily Mail. Oba herci, kteří proti sobě ve filmu bojovali, byli ve velmi dobré náladě.

„Sarah Connorová a T-1000 se znovu sešli. Skvělé. Skvělá fotka. Jsem tak rád, že jste se znovu dokázali spojit,“ napsal jeden z nadšených fanoušků. „Jeden z nejlepších filmů, které kdy byly natočeny,“ přidal se další. „Vypadáte skvěle,“ dodal třetí.

Snímek s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli je pokračováním Terminátora z roku 1984. Ovšem tentokrát je Terminátor na straně dobra. Nový T-1000 v podání Roberta Patricka je poslán do minulosti s úkolem zabít budoucího vůdce lidského odboje Johna Connora, když je ještě dítě. Hnutí odporu proto posílá starý typ Terminátora v podání Arnolda Schwarzeneggera, aby se s Connorem i jeho matkou spojil a ochránil je.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Andrej Babiš

Andrej Babiš je zakladatelem a lídrem hnutí ANO 2011. Slovenský rodák s českým občanstvím vlastnil zemědělsko-potravinářského impérium Agrofert, který nyní spravuje svěřenecký fond. V letech 2017 až...

Zdeněk Hřib

Poslanec a lékař Zdeněk Hřib byl od listopadu 2018 do února 2023 pražským primátorem za Českou pirátskou stranu. V únoru 2023 byl zvolen náměstkem pražského primátora pro dopravu. V listopadu 2024 se...

Jana Maláčová

Jana Maláčová je od října 2024 předsedkyní SOCDEM. Od července 2018 do prosince 2021 byla ministryní práce a sociálních věcí ve druhé vládě Andreje Babiše. V úřadu vystřídala Petra Krčála. Ve...

Alena Schillerová

Alena Schillerová uspěla ve sněmovních volbách 2021 a stala se poslankyní. V říjnu 2021 pak vystřídala v čele klubu ANO Jaroslava Faltýnka. V letech 2017 až 2021 byla ministryní financí. V únoru 2022...

Josef Váňa

Jako žokej Josef Váňa osmkrát zvítězil ve Velké pardubické, desetkrát slavil prvenství ve stejném závodě jako trenér. Je majitelem dostihové stáje Jovan v Bohuslavi u Karlových Varů. V roce 2009...

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního prostředí....

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  8.10 13:17

Vánoce a advent 2025

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

7. října 2025  8:58

Antonín Staněk

Vysokoškolský pedagog Antonín Staněk převezme v Europarlamentu mandát za Filipa Turka, který byl v říjnu 2025 zvolen do české Sněmovny. V letech 2014 až 2018 byl primátorem Olomouce. V červnu 2018 ho...

29. června 2018  10:56,  aktualizováno  6.10 11:44

Bohuslav Svoboda

Pražský primátor Bohuslav Svoboda byl zvolen v únoru 2023. Stejnou funkci vykonával už v letech 2010 až 2013. Je spoluzakladatelem České lékařské komory, byl jejím prvním předsedou. V letech 2013 až...

16. února 2023  12:08,  aktualizováno  6.10 10:34

Tomio Okamura

Podnikatel, politik, neúspěšný kandidát na prezidenta České republiky, zakladatel hnutí Úsvit přímé demokracie a později i hnutí Svoboda a přímá demokracie. Tomio Okamura se narodil v Tokiu moravské...

21. února 2013  10:38,  aktualizováno  6.10 9:07

Ivan Bartoš

Po sérii neúspěšných voleb v roce 2024 oznámil rezignaci na funkci předsedy České pirátské strany. V září 2024 ho premiér Petr Fiala odvolal z pozice ministra pro místní rozvoj kvůli nezvládnuté...

23. října 2017  12:30,  aktualizováno  6.10 8:56

Zdeněk Hřib

Poslanec a lékař Zdeněk Hřib byl od listopadu 2018 do února 2023 pražským primátorem za Českou pirátskou stranu. V únoru 2023 byl zvolen náměstkem pražského primátora pro dopravu. V listopadu 2024 se...

12. října 2018  11:18,  aktualizováno  6.10 8:54

Jiří Pospíšil

Jiří Pospíšil byl v únoru 2023 zvolen náměstkem pražského primátora pro kulturu a cestovní ruch. V letech 2014 až 2024 byl europoslancem za TOP 09. Někdejší místopředseda ODS stranu opustil koncem...

19. června 2013  13:25,  aktualizováno  6.10 7:40

Josef Váňa

Jako žokej Josef Váňa osmkrát zvítězil ve Velké pardubické, desetkrát slavil prvenství ve stejném závodě jako trenér. Je majitelem dostihové stáje Jovan v Bohuslavi u Karlových Varů. V roce 2009...

12. října 2013  10:20,  aktualizováno  4.10 21:31

Jana Maláčová

Jana Maláčová je od října 2024 předsedkyní SOCDEM. Od července 2018 do prosince 2021 byla ministryní práce a sociálních věcí ve druhé vládě Andreje Babiše. V úřadu vystřídala Petra Krčála. Ve...

30. července 2018  11:48,  aktualizováno  4.10 20:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Andrej Babiš

Andrej Babiš je zakladatelem a lídrem hnutí ANO 2011. Slovenský rodák s českým občanstvím vlastnil zemědělsko-potravinářského impérium Agrofert, který nyní spravuje svěřenecký fond. V letech 2017 až...

19. března 2013  9:27,  aktualizováno  4.10 19:58

Alena Schillerová

Alena Schillerová uspěla ve sněmovních volbách 2021 a stala se poslankyní. V říjnu 2021 pak vystřídala v čele klubu ANO Jaroslava Faltýnka. V letech 2017 až 2021 byla ministryní financí. V únoru 2022...

4. října 2025  19:44

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.