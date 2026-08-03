Výroba zdravotnického materiálu ve Žďáru nad Sázavou
Mezinárodní společnost Teleflex vyrábí zdravotnické prostředky používané při operacích a dalších specializovaných lékařských zákrocích po celém světě. Ve Žďáru nad Sázavou pak Teleflex působí už dvacet let a za tu dobu se na Vysočině zařadil mezi významné zaměstnavatele.
Právě sem nyní míří další investice společnosti – výroba nového produktu pro cévní intervence, což podle vedení podniku posílí význam žďárského závodu v rámci mezinárodní výrobní sítě a postupně vytvoří nové pracovní příležitosti.
O společnosti Teleflex
Význam nového produktu
Nově připravovaný výrobek nazvaný Delivery System slouží lékařům při zavádění stentů a dalších zákrocích, jejichž cílem je obnovit průchodnost cév. Jde o zdravotnický prostředek využívaný při specializovaných cévních výkonech.
Ve Žďáru proto nyní probíhá období testování a validací. Ty mají potvrdit, že výrobní proces bude dlouhodobě stabilní, opakovatelný a že každý vyrobený kus splní přísné požadavky na kvalitu.
Na rozdíl od řady jiných výrobních oborů totiž nelze ve zdravotnictví jednoduše nainstalovat nové stroje a ihned zahájit výrobu. Každý krok musí projít rozsáhlým ověřováním.
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex
Výroba zdravotnických prostředků má přísnější pravidla než běžný průmysl
Specifické jsou i podmínky přímo na pracovišti, jejichž smyslem je ochrana pacientů i zachování nejvyšší možné kvality zdravotnických prostředků:
Posílení žďárského závodu
Teleflex působí ve Žďáru nad Sázavou dvě desetiletí a přidání dalšího výrobního programu potvrzuje, že český závod získává důvěru při zavádění technologicky náročnějších projektů. „Ve Žďáru připravujeme výrobu, která je pro nás důležitá nejen technologicky, ale i z hlediska dalšího rozvoje závodu. Nejde o krátkodobý projekt. Je to další krok v dlouhodobém růstu Teleflexu v regionu,“ uvedl ředitel českých závodů Teleflex Pavel Háněl.
Vedle samotné výroby znamená nový projekt také přenos know-how ze zahraničí a zapojení českých specialistů do mezinárodních týmů. Na přípravě nové výroby se podílejí týmy z výroby, kvality, engineeringu i dalších odborných oblastí. Jde o projekt, který propojuje zkušenosti napříč závodem i napříč mezinárodní strukturou Teleflexu.
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Rozvoj závodu přinese nové pracovní příležitosti
Rozšíření výroby by se mělo postupně promítnout také do náboru zaměstnanců. Firma očekává, že bude hledat nové pracovníky především do výroby, ale také na technické a odborné pozice související s rozvojem projektu.
Podle společnosti má jít o dlouhodobý projekt navazující na dosavadní rozvoj žďárského závodu. Vedle investic do technologií chce podnik pokračovat také ve vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím interních školení, mentoringu a odborných programů.
Zájemci o aktuální nabídku pracovních pozic mohou sledovat specializovaný kariérní web společnosti praceteleflex.cz, kde firma zveřejňuje nové příležitosti i informace o fungování závodu.
Příklady pracovních nabídek ve Žďáru nad Sázavou:
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Teleflex.