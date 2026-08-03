Teleflex rozšiřuje výrobu ve Žďáru nad Sázavou a přinese další pracovní místa

Ve spolupráci   4:00
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex | foto: Teleflex

Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex
Ukázka zdravotnického materiálu, který z Teleflexu putuje na operační sály
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex
18 fotografií
Společnost Teleflex připravuje ve svém závodě ve Žďáru nad Sázavou rozšíření výroby o nový zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Projekt posílí význam místního závodu v rámci mezinárodní společnosti a v dalších měsících přinese také nové pracovní příležitosti.

Výroba zdravotnického materiálu ve Žďáru nad Sázavou

Mezinárodní společnost Teleflex vyrábí zdravotnické prostředky používané při operacích a dalších specializovaných lékařských zákrocích po celém světě. Ve Žďáru nad Sázavou pak Teleflex působí už dvacet let a za tu dobu se na Vysočině zařadil mezi významné zaměstnavatele.

Právě sem nyní míří další investice společnosti – výroba nového produktu pro cévní intervence, což podle vedení podniku posílí význam žďárského závodu v rámci mezinárodní výrobní sítě a postupně vytvoří nové pracovní příležitosti.

O společnosti Teleflex

  • Globální poskytovatel zdravotnických technologií v oblastech cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, srdeční péče, urologie a akutní medicíny
  • V ČR působí již 30 let: od roku 1996 v Hradci Králové a od roku 2006 ve Žďáru nad Sázavou
  • Produkty Teleflex využívají značky: Arrow, Deknatel, LMA, Pilling, QuikClot, Rüsch, UroLift a Weck

Telefelex ve Žďáru nad Sázavou

Telefelex v Hradci Králové

Ukázka zdravotnického materiálu, který z Teleflexu putuje na operační sály

Význam nového produktu

Nově připravovaný výrobek nazvaný Delivery System slouží lékařům při zavádění stentů a dalších zákrocích, jejichž cílem je obnovit průchodnost cév. Jde o zdravotnický prostředek využívaný při specializovaných cévních výkonech.

Ve Žďáru proto nyní probíhá období testování a validací. Ty mají potvrdit, že výrobní proces bude dlouhodobě stabilní, opakovatelný a že každý vyrobený kus splní přísné požadavky na kvalitu.

Na rozdíl od řady jiných výrobních oborů totiž nelze ve zdravotnictví jednoduše nainstalovat nové stroje a ihned zahájit výrobu. Každý krok musí projít rozsáhlým ověřováním.

Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Výroba zdravotnických prostředků má přísnější pravidla než běžný průmysl

Specifické jsou i podmínky přímo na pracovišti, jejichž smyslem je ochrana pacientů i zachování nejvyšší možné kvality zdravotnických prostředků:

  • Výroba probíhá v čistých prostorách s vysokými hygienickými standardy.
  • Zaměstnanci pracují ve speciálním ochranném oděvu a musí dodržovat pravidla, která mohou být pro nové pracovníky z jiných oborů nezvyklá.
  • Součástí práce je například zákaz nošení šperků nebo make-upu přímo ve výrobních prostorách.
  • Výroba se zároveň odehrává v klimatizovaném bezprašném prostředí, které se výrazně liší od běžných průmyslových provozů.

Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Posílení žďárského závodu

Teleflex působí ve Žďáru nad Sázavou dvě desetiletí a přidání dalšího výrobního programu potvrzuje, že český závod získává důvěru při zavádění technologicky náročnějších projektů. „Ve Žďáru připravujeme výrobu, která je pro nás důležitá nejen technologicky, ale i z hlediska dalšího rozvoje závodu. Nejde o krátkodobý projekt. Je to další krok v dlouhodobém růstu Teleflexu v regionu,“ uvedl ředitel českých závodů Teleflex Pavel Háněl.

Pavel Háněl

Vedle samotné výroby znamená nový projekt také přenos know-how ze zahraničí a zapojení českých specialistů do mezinárodních týmů. Na přípravě nové výroby se podílejí týmy z výroby, kvality, engineeringu i dalších odborných oblastí. Jde o projekt, který propojuje zkušenosti napříč závodem i napříč mezinárodní strukturou Teleflexu.

Neviditelné profese, bez kterých by zdravotnictví nemohlo fungovat

Rozvoj závodu přinese nové pracovní příležitosti

Rozšíření výroby by se mělo postupně promítnout také do náboru zaměstnanců. Firma očekává, že bude hledat nové pracovníky především do výroby, ale také na technické a odborné pozice související s rozvojem projektu.

Podle společnosti má jít o dlouhodobý projekt navazující na dosavadní rozvoj žďárského závodu. Vedle investic do technologií chce podnik pokračovat také ve vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím interních školení, mentoringu a odborných programů.

Zájemci o aktuální nabídku pracovních pozic mohou sledovat specializovaný kariérní web společnosti praceteleflex.cz, kde firma zveřejňuje nové příležitosti i informace o fungování závodu.

Příklady pracovních nabídek ve Žďáru nad Sázavou:

  • Operátor/ka výroby
  • Inženýr/ka kvality
  • Proces development inženýr/ka (junior)
  • Seřizovač/ka
  • Skladník/skladnice

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Teleflex.

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Teleflex rozšiřuje výrobu ve Žďáru nad Sázavou a přinese další pracovní místa

Ve spolupráci
Pohled do zákulisí výroby ve společnosti Teleflex

Společnost Teleflex připravuje ve svém závodě ve Žďáru nad Sázavou rozšíření výroby o nový zdravotnický produkt určený pro cévní intervence. Projekt posílí význam místního závodu v rámci mezinárodní...

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