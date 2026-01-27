Takového lupiče v bance policisté nečekali. Museli ho vyhodit za parohy oknem ven

Jelen prorazil hlavou jedno z oken a tím spustil zabezpečovací systém. Opuštěná bankovní kancelář ho však pořádně vyděsila. Mezi stoly s počítači a židlemi si nevěděl rady, jak uniknout. A když k tomu ještě přibyli policisté, vystresované zvíře v boji o život pustošilo vše kolem sebe.
Policistům bylo jasné, že ho ke dveřím nedovedou ani nenaženou. A že ho dostanou ven bez zranění jedině tak, že ho chytí.
„Policisté dokázali zvíře bezpečně zajistit pomocí lasa a navést ho zpět do volné přírody,“ uvedla policie v příspěvku na sociálních sítích.
|
Jasná obloha je roztouží. Musím odhadnout povahu jelena, líčí šampion ve vábení
Doslova ho za parohy museli vyhodit rozbitým oknem zpátky ven. Odtud pak zvíře vyběhlo zpět do zasněžené krajiny v okolí Brookhavenu.
Nikdo nebyl při incidentu zraněn a policisté si mohli do statistik připsat jeden z nejneobvyklejších zásahů při bankovní „loupeži“ letošní zimy.