Když se v seriálu Ulice objeví známá tvář po delší době, diváci zbystří. A přesně to platí i pro návrat Veroniky Maléřové, kterou ztvárňuje Hana Holišová.
Součástí seriálu je už od roku 2014, kdy do děje nastoupila společně se svou seriálovou rodinou, jež se tehdy přistěhovala do Prahy. Výraznější prostor dostala naposledy před dvěma lety, kdy se zapojila do citlivé linky kolem Gábiny Pumrové a Jirky Hermana.
V posledních letech se objevuje spíše okrajově, podobně jako některé další známé postavy, které se do děje vracejí nepravidelně. Diváci si ale přáli, aby dostala výraznější dějovou linku i vlastní prostor. Její postava se podle nich má stále kam posouvat.
Teď se znovu vrací do příběhu a podstatný bude především její vztah s nejlepší kamarádkou Blankou. Právě tu čeká v Ulici velký zvrat, který se bude týkat Kristýny a jejího polyamorního vztahu.