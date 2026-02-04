„Snový“ červ, dlouhý zhruba tři centimetry, žil na dně oceánů před 508 miliony let, v období takzvané kambrické exploze. Éry, kdy se na Zemi neopakovatelně rychle objevovalo množství nových a často velmi bizarních forem života.
Paleontologové tvora popsali v 70. letech 20. století. Domnívali se, že chodí po tuhých ostnech jako po chůdách a na hřbetě má měkké výrůstky, podle některých výkladů dokonce zakončené drobnými ústy.
Až na počátku 90. let vyšlo najevo, že fosilie byla interpretována vzhůru nohama: ostny patřily na hřbet a měkké výběžky byly ve skutečnosti končetiny určené k pohybu po mořském dně.
Na prvních fosiliích byly tyto končetiny částečně ukryty pod vrstvou sedimentů, které autoři původního popisu neodstranili. Výrazná tmavá skvrna na jednom konci těla tak byla dlouho považována za hlavu.
Studie publikovaná v roce 2015 v časopise Nature však pomocí elektronového mikroskopu ukázala, že šlo pouze o stopu vzniklou při rozkladu měkkých tkání, která svým vzhledem připomínala kuličku výkalů.
Skutečná hlava se nacházela na opačném konci těla a nesla jednoduché oči i ústa. Díky tomu mohli vědci Hallucigenii definitivně zařadit mezi Ecdysozoa. To je pro laika trochu obskurní skupina, která má blízko k hlísticím, strunovcům a dalším podobným živočichům.