Ta hudba se mi nelíbí, naštvala se v Rusku tetka v šátku a vytáhla na taxikáře mačetu

Petra Škraňková
  17:30
Přísloví o tom, že řidič tvrdej chleba má, se bohatě naplnilo v ruské Samarské oblasti. Žena, která do auta nastoupila, nejdřív protestovala proti hudbě, která se linula z autorádia. A když ji řidič neslyšel, vytáhla mačetu. Po přeladění stanice šoféra šokovala změnou trasy. Najednou chtěla na hřbitov.

Samarská oblast se rozkládá jihovýchodně od Moskvy kolem řeky Volhy, v evropské části Ruska. Ovšem příběh z tohoto týdne je jak z divokého západu.

Ženě cestující na zadním sedadle taxíku se nelíbila hudba, kterou poslouchal řidič. A protože slovní stížnost zjevně nestačila, vytáhla z kabelky mačetu jakou měl Indiana Jones. „Zapni šanson!“ požadovala rázně pasažérka, která jinak působila jako spořádaná teta z nedělního oběda s šátkem na hlavě.

Ruský trapas. Nový robot se zřítil na pódiu, spěšně ho zakrývali plachtou

Řidič zachoval obdivuhodný klid. Neutekl, nezpanikařil, jen se usmál a poznamenal, že rozumí jejímu hudebnímu vkusu a přeladil stanici na šanson. Hned poté si upravil bezpečnostní pás, zjevně v očekávání zbrklého útěku z vozu. Žena ho totiž nejdříve pochválila, „vidíte, to šlo hned,“ ale pak pronesla větu, která ho značně vyděsila. „Víte, kam jedeme? Na hřbitov.“

Soudě podle reakce taxikáře se dříve uvedený cíl cesty od toho nového výrazně lišil.

Jak cesta s náročnou tetkou v šátku dopadla, ruské weby neuvádějí. Dodávají jen, že k tomuto incidentu nebyla na policii podána žádná stížnost. A zatímco jiní řidiči v reakcích pod videem chválí klid svého kolegy, místní obyvatelé mají za to, že je pasažérka zjevně opilá a taxikář ji měl vysadit. Policie případ i tak vyšetřuje.

