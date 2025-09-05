Tohle asi ve StarDance neuvidíte. Tanečníci v Argentině ukázali emoce v každém kroku

Ivana Vaňkátová
  13:10
Na parketu to jiskřilo víc než argentinský steak na grilu. Soutěž v tangu v Buenos Aires předvedla, že když se spojí smyslnost, odvaha a vášeň, vznikne tanec, při kterém tuhne krev v žilách nebo se aspoň zvedá obočí. Letos to nebyla jen přehlídka ladných kroků, ale i emocí, které by se daly krájet.

Letošní Světový pohár v tangu přilákal rekordní počet soutěžících, 841 párů z více než 50 zemí světa. Po několika kolech, která se odehrávala na různých místech v Buenos Aires, se do finále dostali ti nejlepší profesionální tanečníci.

Děj za oponou – chyby a trapasy

Atmosféra byla nabitá emocemi, k čemuž přispělo i několik nečekaných momentů. Jedním z nich bylo chybné ohlášení soutěžní kategorie seniorů na pondělí, kdy vůbec netancovali. Vítězi byli pak v úterý vyhlášeni Rosana Luján Porres a Gustavo Hipólito.

Nepříjemným momentem finále bylo, když starosta Buenos Aires Jorge Macri předával cenu a dav ho vypískal. Starosta na to reagoval slovy, že jsou mimo rytmus něčeho tak krásného, jako je tango, a vyzval je, aby si užívali kulturu.

Soutěž v Argentině vyhráli Argentinci

V pondělí 1. září se ve finále kategorie Tango de Pista (tango na parketu), která se zaměřuje na tradiční a elegantní tanec, utkaly ty nejlepší páry. Vítězství si nakonec odnesli Aldana Silveyra a Diego Ortega z provincie Buenos Aires. Jak sami přiznali, splnil se jim sen.

„Tohle je sen, který jsme měli už odmala. Věděli jsme, že to bude těžké, protože úroveň je zde velmi vysoká. Snažili jsme se ze sebe vydat to nejlepší a vyplatilo se to,“ uvedla Silveyra a dodala: „Máme štěstí, že se můžeme živit tancem tanga, což je naše vášeň.“

O den později, 2. září, se v kategorii Tango Escenario (scénické tango) utkali ti, kteří předvedli show plnou choreografie, kreativity a divadelního výrazu. Vítězi se stali Micaela García a Leandro Bojko, kteří porazili ostatní svým temným a emotivním tancem na hudbu Astora Piazzolly. Za vítězství získali zájezd do Tokia.

„Tango nám otevírá obrovské dveře,“ prozradila García médiím po slavnostním předávání cen.

„Je to most, kterým můžeme vyjádřit své myšlenky, touhy, zvědavost a pochybnosti. Tango prochází přímo skrz nás,“ dodal její partner Bojko.

