Svět dojímá příběh sedmi psů. Utekli z řeznického auta a našli cestu domů

Video se smečkou ukradených psů, jimž se měl povést útěk z náklaďáku jedoucího na jatka v čínské provincii Ťi-lin se rychle stalo virálním na sociálních sítích. Labradora, zlatého retrívra, německého ovčáka a pekingského psíka dovedl za svobodou corgi. K majitelům během dvou dnů urazili sedmnáctikilometrovou cestu.

Po sociálních sítích se v polovině března začalo rychle šířit video zachycující sedmičlennou psí smečku, jíž se v provincii Ťi-lin na severovýchodě Číny podařilo utéct pravděpodobně z nákladního vozu mířícího na jatka.

Podle serveru South China Morning Post psy unesla zločinecká banda, která se specializuje na obchod se psím masem. Smečka čítající labradora, zlatého retrívra, corgiho, německého ovčáka nebo pekingského palácového psíka zůstala i po útěku pohromadě.

Parta se bez pomoci vydala na cestu domů, na níž museli pejskové vydržet venku i nízké noční teploty, kdy mrzlo. Na jednom videu je vidět, jak zvířata postupující po rušné silnici vytvořila ochranný kruh okolo zraněného druha.

Hlavou smečky se rychle stal corgi. Pod jeho vedením sedmičlenná smečka putovala dva dny po silnicích a polích, urazila celkem 17 kilometrů. Psi se vrátili ke svým majitelů. Čínský deník tvrdí, že všichni pocházeli z jedné vesnice a díky tomu se znali a drželi pospolu.

Čínský zákon konzumaci psího masa nezakazuje. Ačkoli nyní už jde spíše o ustupující zvyk, dle organizace Humane World na čínských jatkách skončí ročně na deset milionů psů. Jíst psí nebo kočičí maso v roce 2020 mezi prvními zakázalo město Šen-čen na jihu Číny.

Psí maso v Číně

Únosy a obchod s masem zvířat, která většina světa považuje za domácí mazlíčky, jsou v Číně velmi rozšířené. Video na sociálních sítích nasbíralo přes 230 milionů shlédnutí a reakce pod ním jsou si hodně podobné. Uživatelé kritizují Čínu za takové praktiky a žádají lepší a přísnější ochranu zvířat.

Navzdory kontroverzi však zejména na severu Číny existují restaurace zaměřené právě na psí maso. Místní totiž věří, že jeho konzumace během dlouhých a mrazivých zim poskytuje teplo a obživu. Krádeže psů na maso jsou proto i dnes na denním pořádku.

Britský deník Guardian však píše, že motivem zlodějů mohl být i prodej pejsků novým majitelům, kteří touží po domácích mazlíčcích.

24. března 2026  15:15

