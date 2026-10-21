Co nabízí střední škola v USA českým studentům?
Pokud vás láká studium v USA, střední škola v USA nabízí zkušenost, kterou v Česku nezískáte. Student se každý den pohybuje v angličtině, poznává americký způsob výuky a současně se stává součástí běžného života místní rodiny a školy.
Velkou součástí amerického středoškolského života jsou také sportovní týmy, školní kluby, hudba, divadlo a další mimoškolní aktivity. Student tak nemusí být jen „návštěvníkem“ školy, ale může se zapojit do jejího každodenního života.
Právě zde se ale začínají lišit jednotlivé typy studijních pobytů v USA. Zatímco jeden může být zajímavý především cenou, druhý nabízí výrazně větší možnosti výběru školy a lokality.
J-1, nebo F-1? Základní rozdíl
Střední škola v USA nabízí studentům různé možnosti studia podle zvoleného typu víza. Zatímco J-1 vízum představuje cenově výhodný kulturně-výměnný pobyt, F-1 vízum otevírá dveře ke konkrétnímu akademickému či sportovnímu zaměření.
J-1 je kulturně-výměnný pobyt v USA, který umožňuje studentovi navštěvovat nejčastěji americkou veřejnou střední školu a bydlet v dobrovolnické hostitelské rodině. Student nemá možnost vybrat si konkrétní školu nebo město.
F-1 je akademický pobyt v USA, který nabízí větší výběr škol a lokalit. Student může navštěvovat veřejnou nebo soukromou střední školu a v některých případech může bydlet přímo ve školním internátu.
|J-1 vs. F-1 v kostce
|J-1
|F-1
|Typ programu
|kulturní výměna
|studijní pobyt
|Veřejná střední škola
|ano
|ano
|Soukromá škola
|zpravidla ne
|ano
|Výběr konkrétní školy
|ne
|ano
|Výběr lokality
|za příplatek
|ano
|Hostitelská rodina
|ano, dobrovolnická
|ano, podle typu školy
|Boarding school
|ne
|ano
|Sportovní zaměření
|dle nabídky školy
|lze zohlednit při výběru
|Cena
|nižší
|vyšší, podle školy a ubytování
Pokud je vaším cílem klasický výměnný pobyt, kde jde především o poznání kultury a život v místní rodině, je J-1 program ideální volbou. Nejde tedy jednoduše říct, že jeden program je „lepší“. Rozhodující je především to, co student očekává.
J-1 Cenově dostupná cesta na americkou high school
Výměnný pobyt v rámci J-1 patří mezi cenově nejvýhodnější možnosti, jak strávit rok na střední škole v USA.
Student navštěvuje veřejnou střední školu a ubytování zajišťuje hostitelská rodina, která přijímá studenta v rámci kulturní výměny. Rodina poskytuje ubytování a stravu.
Výhodou J-1 je především cena. Student nemá možnost vybrat si konkrétní školu, město nebo stát. Umístění závisí na dostupnosti hostitelských rodin a škol.
Za příplatek si lze zvolit preferovaný region nebo několik států. Ani v takovém případě ale nemusí být region nebo státy garantovány.
J-1 proto může být vhodnou variantou pro studenta, který chce především zažít americkou střední školu a život v hostitelské rodině a není pro něj zásadní, zda bude například v Kalifornii, Texasu nebo na Floridě.
F-1 Větší výběr škol, lokalit i zaměření
F-1 nabízí větší flexibilitu. Student si může vybírat z široké nabídky veřejných i soukromých škol a při výběru zohlednit konkrétní město, sport, studijní zaměření nebo další zájmy.
Soukromé školy mohou nabídnout například menší počet studentů ve třídách, specializované předměty, rozsáhlejší sportovní zázemí nebo možnost ubytování přímo v kampusu.
Mnoho soukromých amerických škol podporuje mezinárodní diverzitu a usiluje o přítomnost studentů z různých zemí. Díky dlouhodobým zkušenostem a spolupráci se školami dokážeme pro naše studenty vyjednat stipendia ve výši 40–60 %, což může výrazně snížit celkové náklady na studium. STUDYLINE tak pomáhá zájemcům získat kvalitní americké vzdělání za finančně dostupnějších podmínek.
F-1 však automaticky neznamená pouze soukromou školu. Za určitých podmínek je možné studovat také na veřejné střední škole. U veřejných škol jsou ale pro studenty F-1 stanovena specifická pravidla, mimo jiné maximální délka studia 12 měsíců a povinnost uhradit plné náklady na vzdělávání.
Cena F-1 programu proto bývá vyšší než u J-1.
Kolik stojí střední škola v USA?
Finanční nároky na studium v USA závisí především na typu pobytu a školy.
U J-1 lze počítat s cenou přibližně kolem 9–10 tisíc USD za školní rok. K tomu je potřeba připočítat například vízové a SEVIS poplatky, letenku a kapesné.
U F-1 je rozpětí výrazně širší. Veřejné školy mohou začínat přibližně kolem 20–25 tisíc USD ročně, soukromé školy jsou často dražší a u prestižních boarding schools mohou náklady dosahovat i několika desítek tisíc dolarů ročně.
Při porovnávání cen proto nestačí sledovat pouze cenu. Důležité je zjistit, co všechno je v ceně zahrnuto – například ubytování, strava, pojištění, transfery z letiště, podpora koordinátora nebo školní poplatky.
Může si student vybrat stát, město nebo konkrétní školu?
To je jedna z nejdůležitějších otázek při výběru studijního pobytu na střední škole v USA.
Pokud vás zajímá konkrétní střední škola v USA nebo vybrané město, je potřeba volit program F-1. U programu J-1 závisí umístění především na dostupnosti hostitelských rodin. Student proto může skončit prakticky kdekoli v USA.
Pokud je pro studenta důležité konkrétní místo, například Florida nebo Kalifornie, případně chce chodit na konkrétní školu či hrát určitý sport, je vhodné uvažovat spíše o F-1 programu.
V takovém případě se nabídka vybírá podle konkrétních požadavků studenta a jeho rodiny.
Chcete zjistit, která varianta je vhodná právě pro vaše dítě?
Agentura STUDYLINE pomáhá českým studentům, pro které je cílem střední škola v USA, s výběrem vhodného programu J-1 i F-1 a s celým procesem od první konzultace až po odjezd a podporu během pobytu.
Při výběru programu je možné probrat věk a studijní výsledky studenta, úroveň angličtiny, rozpočet, představu o lokalitě, sportovní či jiné zájmy a podle toho hledat vhodnou variantu.
Více informací o možnostech studia na střední škole v USA najdete na webu STUDYLINE.
Článek připravila agentura STUDYLINE
STUDYLINE se již od roku 1999 specializuje na studium a jazykové pobyty v zahraničí a českým studentům pomáhá s výběrem středních škol v USA, programy J-1 a F-1 i s přípravou na odjezd a podporu během pobytu v USA.