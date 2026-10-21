Studium v USA na střední škole: J-1, nebo F-1? Průvodce výběrem, ceny a podmínky

Komerční sdělení   10:13

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Studium v USA na střední škole je pro české studenty stále dostupnější. Zároveň ale nejde jen o rozhodnutí, zda strávit semestr nebo rok na střední škole v USA. Je potřeba zvolit správný typ studijního pobytu, školu, ubytování a počítat s různými náklady i podmínkami. Nejčastější volbou jsou programy J-1 a F-1. Jaký je mezi nimi rozdíl a podle čeho se rozhodovat?

Co nabízí střední škola v USA českým studentům?

Pokud vás láká studium v USA, střední škola v USA nabízí zkušenost, kterou v Česku nezískáte. Student se každý den pohybuje v angličtině, poznává americký způsob výuky a současně se stává součástí běžného života místní rodiny a školy.

Velkou součástí amerického středoškolského života jsou také sportovní týmy, školní kluby, hudba, divadlo a další mimoškolní aktivity. Student tak nemusí být jen „návštěvníkem“ školy, ale může se zapojit do jejího každodenního života.

Právě zde se ale začínají lišit jednotlivé typy studijních pobytů v USA. Zatímco jeden může být zajímavý především cenou, druhý nabízí výrazně větší možnosti výběru školy a lokality.

J-1, nebo F-1? Základní rozdíl

Střední škola v USA nabízí studentům různé možnosti studia podle zvoleného typu víza. Zatímco J-1 vízum představuje cenově výhodný kulturně-výměnný pobyt, F-1 vízum otevírá dveře ke konkrétnímu akademickému či sportovnímu zaměření.

J-1 je kulturně-výměnný pobyt v USA, který umožňuje studentovi navštěvovat nejčastěji americkou veřejnou střední školu a bydlet v dobrovolnické hostitelské rodině. Student nemá možnost vybrat si konkrétní školu nebo město.

F-1 je akademický pobyt v USA, který nabízí větší výběr škol a lokalit. Student může navštěvovat veřejnou nebo soukromou střední školu a v některých případech může bydlet přímo ve školním internátu.

J-1 vs. F-1 v kostceJ-1F-1
Typ programukulturní výměnastudijní pobyt
Veřejná střední školaanoano
Soukromá školazpravidla neano
Výběr konkrétní školyneano
Výběr lokalityza příplatekano
Hostitelská rodinaano, dobrovolnickáano, podle typu školy
Boarding schoolneano
Sportovní zaměřenídle nabídky školylze zohlednit při výběru
Cenanižšívyšší, podle školy a ubytování

Pokud je vaším cílem klasický výměnný pobyt, kde jde především o poznání kultury a život v místní rodině, je J-1 program ideální volbou. Nejde tedy jednoduše říct, že jeden program je „lepší“. Rozhodující je především to, co student očekává.

J-1 Cenově dostupná cesta na americkou high school

Výměnný pobyt v rámci J-1 patří mezi cenově nejvýhodnější možnosti, jak strávit rok na střední škole v USA.

Student navštěvuje veřejnou střední školu a ubytování zajišťuje hostitelská rodina, která přijímá studenta v rámci kulturní výměny. Rodina poskytuje ubytování a stravu.

Výhodou J-1 je především cena. Student nemá možnost vybrat si konkrétní školu, město nebo stát. Umístění závisí na dostupnosti hostitelských rodin a škol.

Za příplatek si lze zvolit preferovaný region nebo několik států. Ani v takovém případě ale nemusí být region nebo státy garantovány.

J-1 proto může být vhodnou variantou pro studenta, který chce především zažít americkou střední školu a život v hostitelské rodině a není pro něj zásadní, zda bude například v Kalifornii, Texasu nebo na Floridě.

F-1 Větší výběr škol, lokalit i zaměření

F-1 nabízí větší flexibilitu. Student si může vybírat z široké nabídky veřejných i soukromých škol a při výběru zohlednit konkrétní město, sport, studijní zaměření nebo další zájmy.

Soukromé školy mohou nabídnout například menší počet studentů ve třídách, specializované předměty, rozsáhlejší sportovní zázemí nebo možnost ubytování přímo v kampusu.

Mnoho soukromých amerických škol podporuje mezinárodní diverzitu a usiluje o přítomnost studentů z různých zemí. Díky dlouhodobým zkušenostem a spolupráci se školami dokážeme pro naše studenty vyjednat stipendia ve výši 40–60 %, což může výrazně snížit celkové náklady na studium. STUDYLINE tak pomáhá zájemcům získat kvalitní americké vzdělání za finančně dostupnějších podmínek.

F-1 však automaticky neznamená pouze soukromou školu. Za určitých podmínek je možné studovat také na veřejné střední škole. U veřejných škol jsou ale pro studenty F-1 stanovena specifická pravidla, mimo jiné maximální délka studia 12 měsíců a povinnost uhradit plné náklady na vzdělávání.

Cena F-1 programu proto bývá vyšší než u J-1.

Kolik stojí střední škola v USA?

Finanční nároky na studium v USA závisí především na typu pobytu a školy.

U J-1 lze počítat s cenou přibližně kolem 9–10 tisíc USD za školní rok. K tomu je potřeba připočítat například vízové a SEVIS poplatky, letenku a kapesné.

U F-1 je rozpětí výrazně širší. Veřejné školy mohou začínat přibližně kolem 20–25 tisíc USD ročně, soukromé školy jsou často dražší a u prestižních boarding schools mohou náklady dosahovat i několika desítek tisíc dolarů ročně.

Při porovnávání cen proto nestačí sledovat pouze cenu. Důležité je zjistit, co všechno je v ceně zahrnuto – například ubytování, strava, pojištění, transfery z letiště, podpora koordinátora nebo školní poplatky.

Může si student vybrat stát, město nebo konkrétní školu?

To je jedna z nejdůležitějších otázek při výběru studijního pobytu na střední škole v USA.

Pokud vás zajímá konkrétní střední škola v USA nebo vybrané město, je potřeba volit program F-1. U programu J-1 závisí umístění především na dostupnosti hostitelských rodin. Student proto může skončit prakticky kdekoli v USA.

Pokud je pro studenta důležité konkrétní místo, například Florida nebo Kalifornie, případně chce chodit na konkrétní školu či hrát určitý sport, je vhodné uvažovat spíše o F-1 programu.

V takovém případě se nabídka vybírá podle konkrétních požadavků studenta a jeho rodiny.

Chcete zjistit, která varianta je vhodná právě pro vaše dítě?

Agentura STUDYLINE pomáhá českým studentům, pro které je cílem střední škola v USA, s výběrem vhodného programu J-1 i F-1 a s celým procesem od první konzultace až po odjezd a podporu během pobytu.

Při výběru programu je možné probrat věk a studijní výsledky studenta, úroveň angličtiny, rozpočet, představu o lokalitě, sportovní či jiné zájmy a podle toho hledat vhodnou variantu.

Více informací o možnostech studia na střední škole v USA najdete na webu STUDYLINE.

Článek připravila agentura STUDYLINE

STUDYLINE se již od roku 1999 specializuje na studium a jazykové pobyty v zahraničí a českým studentům pomáhá s výběrem středních škol v USA, programy J-1 a F-1 i s přípravou na odjezd a podporu během pobytu v USA.

Střední školy

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