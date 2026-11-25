Jaká zelenina je pro středomořskou kuchyni typická?
Základem je ta, která dozrává na plném slunci – cuketa, lilek, paprika v různých barvách, rajčata, červená i bílá cibule a česnek. Podle regionu se k ní přidává fenykl, artyčoky, zelené fazolky a olivy. Společným jmenovatelem celé skupiny jsou olivový olej a bylinky, které se objevují téměř v každém receptu od Španělska po Řecko – oregano, bazalka, tymián a rozmarýn. Zelenina se krájí na velké kostky nebo silné plátky, aby si po tepelné úpravě udržela tvar a nerozpadla se na kaši. Koření se omezuje na sůl, pepř a bylinky, na závěr se občas přidá trocha vinného octa nebo citronové šťávy. Rajčata se navíc teplem rozpadnou a změní v omáčku, která spojí zbytek surovin.
Smažení, pečení a dušení zeleniny
Každá ze tří metod dává jiný výsledek. Na pánvi se na vysoké teplotě a v malém množství olivového oleje zelenina opeče za pár minut a uvnitř zůstane pevná – nejlépe ji smažte po dávkách, aby nepustila šťávu, a česnek přidejte až na poslední minutu, protože se rychle připaluje. V troubě při 200 °C po dobu 25–30 minut karamelizuje a získává na sladkosti; stačí ji na plechu promíchat s olivovým olejem a bylinkami a v polovině času jednou obrátit. Dušená zelenina je verze, která zabere nejvíc času, ale je nejaromatičtější – do hrnce nebo hluboké pánve se přidává postupně, od nejtvrdších kusů po ty nejjemnější, a vaří se pod poklicí asi 40 minut, než změkne a spojí se s rajčatovou šťávou. Tak vzniká ratatouille, ve verzi s kapary, olivami a trochou octa pak sicilská caponata. U každé z metod se sůl přidává až nakonec, protože dřív by ze zeleniny vytáhla vodu; sušené bylinky patří na začátek a čerstvé až na talíř.
S čím takto připravenou zeleninu podávat?
Nejčastěji jako příloha k rybě, ať už pečené, smažené, nebo grilované, protože její jemnou chuť nepřebije. Stejně dobře se hodí ke kuřecímu masu, k těstovinám s olivovým olejem a parmazánem i k bulguru nebo kuskusu. Na větší oslavu ji můžete naservírovat na míse při pokojové teplotě, vedle pečiva a sýrů. Porce zeleniny se sázeným vejcem, kouskem sýra feta nebo krajícem chleba je samostatný oběd bez masa a bez dalšího vaření. Zbytky se hodí i na další den – stačí je smíchat s těstovinami a máte hotový další oběd. Dobře chutnají i po ohřátí, protože neobsahují nic, co by se mohlo srazit nebo rozvrstvit.
Zelenina na pánev na italský způsob a další mražené směsi
Mimo sezonu stojí čerstvá cuketa nebo paprika více a mají méně chuti. Mražená zelenina se sklízí a krájí v sezoně, takže směs z mrazáku často dopadne lépe než zimní zelenina z obchodu. Při výběru rozhoduje složení – ideálně když v něm vedle zeleniny najdete jen olivový olej, česnek a bylinky, bez přídatných látek. Příkladem je zelenina na pánev na italský způsob od FRoSTY – cuketa, mrkev, brokolice, žlutá mrkev a červená paprika s olivovým olejem, česnekem, bazalkou a oreganem. Zmrazená zelenina přijde na rozpálenou pánev s 1–2 lžícemi oleje a po 7 minutách míchání je hotová – bez rozmrazování, krájení a dochucování. Balení 400 g vystačí jako příloha ke 2–3 porcím ryby nebo na jednu větší porci těstovin.
S takovým balením v mrazáku si zeleninu na pánev na italský způsob připravíte i v zimě, kdy je v zelinářstvích zeleniny málo. Mražené výrobky koupíte ve většině velkých obchodních řetězců.