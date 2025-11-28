Stát se králem lenochů je pěkná dřina. Desítky hodin se nesmí hnout z matrace

Tereza Hrabinová
  6:00
V čínském městě Pao-tchou se v polovině listopadu konala soutěž v lenosti. Úkolem 240 účastníků bylo vydržet co nejdéle ležet na své přidělené matraci – bez vstávání, sezení nebo odchodu na toaletu. Pokud vám tedy někdo vyčítá, že trávíte příliš času v posteli, můžete s čistým svědomím tvrdit, že poctivě trénujete na příští rok.

Někteří si přinesli přikrývky, jídlo, powerbanky a pleny. Povolené bylo pouze převalování, používání mobilního telefonu, čtení knih a objednávání jídla.

Porušení těchto pravidel znamenalo okamžitou diskvalifikaci. Průběh soutěže bedlivě sledovali rozhodčí, kteří dohlíželi na to, aby nikdo nepřekročil povolené hranice „lenosti“.

Soutěž odstartovala 15. listopadu v 10:18 a skončila následující den v 19:53, tedy po úctyhodných 33 hodinách a 35 minutách. Do 24 hodin od zahájení soutěže odpadlo 186 účastníků – někteří dobrovolně, jiní kvůli porušení pravidel.

Vítěz si odnesl titul „nejlínějšího člověka světa“ a finanční odměnu 3 000 čínských jüanů, tedy zhruba 8 850 korun.

Bitvu plešatců s přísavkami rozhodl trénink s ledničkou. Lesklé lebky měly sraz

Akci pořádala značka zabývající se bytovým vybavením a šlo už o třetí ročník. Podle organizátorů by se podobné klání mohlo brzy rozšířit i do dalších měst, například do Hohhotu nebo Ordosu.

Zda se tento koncept ujme i mimo Asii, zůstává otázkou. Prozatím však světová koruna lenosti zůstává v Pao-tchou – městě, kde ležet 33 hodin v plence není ostuda, ale výkon.

28. listopadu 2025

