Někteří si přinesli přikrývky, jídlo, powerbanky a pleny. Povolené bylo pouze převalování, používání mobilního telefonu, čtení knih a objednávání jídla.
Porušení těchto pravidel znamenalo okamžitou diskvalifikaci. Průběh soutěže bedlivě sledovali rozhodčí, kteří dohlíželi na to, aby nikdo nepřekročil povolené hranice „lenosti“.
Soutěž odstartovala 15. listopadu v 10:18 a skončila následující den v 19:53, tedy po úctyhodných 33 hodinách a 35 minutách. Do 24 hodin od zahájení soutěže odpadlo 186 účastníků – někteří dobrovolně, jiní kvůli porušení pravidel.
Vítěz si odnesl titul „nejlínějšího člověka světa“ a finanční odměnu 3 000 čínských jüanů, tedy zhruba 8 850 korun.
Akci pořádala značka zabývající se bytovým vybavením a šlo už o třetí ročník. Podle organizátorů by se podobné klání mohlo brzy rozšířit i do dalších měst, například do Hohhotu nebo Ordosu.
Zda se tento koncept ujme i mimo Asii, zůstává otázkou. Prozatím však světová koruna lenosti zůstává v Pao-tchou – městě, kde ležet 33 hodin v plence není ostuda, ale výkon.