Stádo 50 ovcí vtrhlo do prodejny Penny. Zvířata svedla vidina dobrého krmení

,
  16:58
Asi 20minutový chaos způsobily v supermarketu diskontního řetězce Penny v bavorském městečku Burgsinn nečekané návštěvnice. Na 50 ovcí v houfu proniklo přes automatické dveře do obchodu, načež stádo zablokovalo prostor mezi regály poblíž pokladen. Videa z pondělního incidentu, který podle agentury DPA potvrdil mluvčí řetězce, od úterka hojně kolují po sociálních sítích.

Videa ukazují, jak zaměstnanci obchodu zmateně pobíhají, zatímco se ovce rozprchly po obchodě. Nebyly však zrovna vzornými zákaznicemi – během několika minut byla podlaha posetá jejich trusem.

Při ovčí invazi však nevznikly větší materiální škody, ani nebyl nikdo zraněn. Rozbilo se jen pár lahví s nápoji. Obchod byl po vyhnání zvířat vyčištěn.

Pastýř Dieter Michler v deníku Main-Post přiznal, že nechápe, co se to vlastně stalo. Procházel se stádem mezi průmyslovou zónou a řekou Sinn, když se náhle asi 50 zvířat zastavilo a začalo žrát žaludy na cestě. A najednou se od stáda oddělila.

Michler si myslí, že jedna z ovcí strhla dav, když spatřila zákazníka s velkou nákupní taškou. Asi si myslela, že nese krmení a vydala se za ním. A strhla s sebou dav mlsných kolegyň.

Řetězec podle slov mluvčí na ovčákovi žádnou škodu vymáhat nebude.

