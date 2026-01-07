Videa ukazují, jak zaměstnanci obchodu zmateně pobíhají, zatímco se ovce rozprchly po obchodě. Nebyly však zrovna vzornými zákaznicemi – během několika minut byla podlaha posetá jejich trusem.
Při ovčí invazi však nevznikly větší materiální škody, ani nebyl nikdo zraněn. Rozbilo se jen pár lahví s nápoji. Obchod byl po vyhnání zvířat vyčištěn.
Pastýř Dieter Michler v deníku Main-Post přiznal, že nechápe, co se to vlastně stalo. Procházel se stádem mezi průmyslovou zónou a řekou Sinn, když se náhle asi 50 zvířat zastavilo a začalo žrát žaludy na cestě. A najednou se od stáda oddělila.
Michler si myslí, že jedna z ovcí strhla dav, když spatřila zákazníka s velkou nákupní taškou. Asi si myslela, že nese krmení a vydala se za ním. A strhla s sebou dav mlsných kolegyň.
Řetězec podle slov mluvčí na ovčákovi žádnou škodu vymáhat nebude.